Petco ya tiene nueva competencia: LAIKA vuelve a México y ahora con tiendas físicas por un mercado de 5,600 mdd

Eduardo Chedraui, CEO de LAIKA en México, comenta que una de las áreas de oportunidad fue la tropicalización del modelo de negocio y desde que retomaron su operación, en diciembre pasado, han tenido resultados positivos, con una recuperación del 70% de su nivel de ventas. “Hemos tenido muy buena aceptación y muy buenos resultados en cuanto a la recompra”, dice sin especificar cifras de crecimiento.

Los planes de LAIKA para el arranque de sus operaciones físicas consideran tener diez unidades hacia el cierre de este año, en formatos que consideran espacios con veterinaria, grooming e incluso opinando a la experiencia con un concepto denominado Parque. Los espacios van de 200 a 350 metros cuadrados, de 400 a 600 metros cuadrados y de 600 a 800 metros cuadrados.

Un mercado en desarrollo

El mercado de las tiendas especializadas para mascotas no es nuevo en México. Una de las cadenas que por décadas tuvo presencia en el mercado fue Maskota, que tras declararse en quiebra en julio de 2023 inicia una nueva etapa. De acuerdo con la información de su página web, tiene 10 sucursales.

En el mercado, en la actualidad uno de los jugadores que ha tomado más relevancia es Petco, operada por Grupo Gigante, que abrió por vez primera en México en octubre de 2013 a través de un joint venture con Grupo Gigante, y hasta el cierre del año pasado contaban con 156 tiendas en el país, desde las 144 de 2024, de acuerdo con sus estados financieros.

Petland, que se concentra en centros comerciales en la Ciudad de México, el Estado de México y Guadalajara cuenta con 13 unidades, según la información de su página web, mientras que en el país existen 1,780 negocios con la denominación “tienda para mascotas”.

Un jugador relevante son las veterinarias, de las que hay 34,837 registradas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (Denue), que elabora el Inegi.