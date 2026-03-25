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LAIKA regresa a México con tiendas físicas para pelear un mercado de 5,600 mdd

Tras pausar su operación en 2023, la compañía retoma el mercado mexicano con un modelo omnicanal y la apertura de 10 establecimientos, en una industria que superará los 8,400 millones de dólares hacia 2034.
mié 25 marzo 2026 08:10 AM
Petco ya tiene nueva competencia: LAIKA vuelve a México y ahora con tiendas físicas por un mercado de 5,600 mdd
Las tiendas especializadas en mascotas no se han quedado en la venta de alimento y accesorios, sino que incorporan servicios médicos y de higiene para el cuidado de los animales de compañía. (Foto: Nikola Milosevic/Getty Images.)

LAIKA, la tienda en línea especializada en productos para mascotas, regresa a México con un modelo híbrido que combina e-commerce y la apertura de 10 tiendas físicas. Con esta estrategia, la compañía se inserta en un mercado donde ya operan jugadores como Petco, de Grupo Gigante.

Esta estrategia de LAIKA viene después de que la operación de su ecommerce se tomará una pausa en el mercado mexicano en 2023, después de que directivos de la empresa decidieron orientar sus esfuerzos por impulsar la marca en el mercado colombiano, de donde es originaria.

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Eduardo Chedraui, CEO de LAIKA en México, comenta que una de las áreas de oportunidad fue la tropicalización del modelo de negocio y desde que retomaron su operación, en diciembre pasado, han tenido resultados positivos, con una recuperación del 70% de su nivel de ventas. “Hemos tenido muy buena aceptación y muy buenos resultados en cuanto a la recompra”, dice sin especificar cifras de crecimiento.

Los planes de LAIKA para el arranque de sus operaciones físicas consideran tener diez unidades hacia el cierre de este año, en formatos que consideran espacios con veterinaria, grooming e incluso opinando a la experiencia con un concepto denominado Parque. Los espacios van de 200 a 350 metros cuadrados, de 400 a 600 metros cuadrados y de 600 a 800 metros cuadrados.

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Un mercado en desarrollo

El mercado de las tiendas especializadas para mascotas no es nuevo en México. Una de las cadenas que por décadas tuvo presencia en el mercado fue Maskota, que tras declararse en quiebra en julio de 2023 inicia una nueva etapa. De acuerdo con la información de su página web, tiene 10 sucursales.

En el mercado, en la actualidad uno de los jugadores que ha tomado más relevancia es Petco, operada por Grupo Gigante, que abrió por vez primera en México en octubre de 2013 a través de un joint venture con Grupo Gigante, y hasta el cierre del año pasado contaban con 156 tiendas en el país, desde las 144 de 2024, de acuerdo con sus estados financieros.

Petland, que se concentra en centros comerciales en la Ciudad de México, el Estado de México y Guadalajara cuenta con 13 unidades, según la información de su página web, mientras que en el país existen 1,780 negocios con la denominación “tienda para mascotas”.

Un jugador relevante son las veterinarias, de las que hay 34,837 registradas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (Denue), que elabora el Inegi.

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A este concepto de tiendas especializadas no se han quedado en la venta de alimento y accesorios, sino que incorporan servicios médicos para los animales de compañía, además de los espacios para la higiene y el cuidado de los animales de compañía. El desarrollo del mercado no es una sorpresa, cuando el gasto relacionado con perrhijos y gathijos alrededor de 3,500 pesos al mes.

Aunque para Eduardo Chedraui, más que competencia ve espacio para crecer en el mercado, que en México va en desarrollo y alcanzará un valor de 8,492.3 millones para 2034, desde los 5,661.9 millones en 2025, de acuerdo con IMARC Group.

En tanto, en un análisis de mercado, la consultora Vyasa Intelligence detalla que el 85% del mercado corresponde a alimento para mascotas, el porcentaje restante abarca servicios como clínicas, seguros, guarderías y otros; y prevé que el sector de alimentos para mascotas experimente un crecimiento anual compuesto en volumen de alrededor del 1.2%. en el periodo de referencia.

Los catalizadores de este avance son el aumento de la tenencia de mascotas, la evolución de las estructuras familiares y la creciente humanización de las mascotas. En México,el 70% de los hogares en México cuenta con al menos una mascota, que se traducen en 80 millones de animales de compañía en el país, según datos del Inegi. Predominan los perros con 43.8 millones, seguidos por 16.2 millones de gatos y 20 millones de otras especies.

Una segunda oportunidad

LAIKA debutó como ecommerce en México en 2020, tras el cierre de una ronda de financiamiento de cinco millones de dólares por parte de diversos inversionistas, entre ellos el cofundador de Tinder.

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En este nuevo capítulo, donde apuntan a la presencia física y el desarrollo omnicanal, Laika cuenta con dark stores, que son estos pequeños almacenes desde donde envían producto a sus usuarios, en tanto buscan migrar hacia la proveeduría nacional de algunos productos que se importaban de otros mercados, como pueden ser los juguetes o camas para mascotas.

“Lo que estamos tratando de hacer es impulsar a las manos mexicanas a producir mercancías con la misma calidad o mejor que las que se traen de mercados internacionales”, declara el directivo.

El diferenciador de LAIKA en el mercado es su programa de lealtad, que tiene un precio de 460 pesos y que, entre otros beneficios, ofrece un seguro de la mano de GNP que otorga un apoyo de 2,000 pesos en el caso de fallecimiento de una mascota.

Para este segundo intento en México, Eduardo Chedraui evitó compartir una proyección del crecimiento de ingresos, aunque advierte un desempeño positivo derivado de las expectativas de crecimiento del mercado. “La categoría va en un crecimiento, Está en construcción, va hacia arriba y no hay un techo. Entonces, creo que se va a crecer muy mucho en este mercado”, declara.

Tags

Alimentos, Querétaro, Mascotas, Animales, perro Petco

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