“Pasaremos de trabajar desde una única plataforma que brinda servicios para un proyecto local, a contar con plataformas adicionales operativas en 2026, derivadas de los proyectos recientemente adjudicados en Panamá e Islas Caimán”, sostiene la empresa.

Thales, que hoy opera desde México una sola versión del sistema TopSky ATC, un software de automatización y gestión del tráfico aéreo, pasará a gestionar cuatro versiones adicionales, lo que, asegura, refleja su capacidad de adaptarse y responder a la creciente complejidad del sector regional de gestión del tráfico aéreo.

El centro, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, es uno de sus pilares no solo para México, sino también para el negocio a nivel América Latina. La consolidación y crecimiento del complejo fortalece el posicionamiento de México como un hub en su red global, al incrementar sus capacidades de integración, servicio, soporte e innovación, lo que da pie a la modernización de radares y sistemas de navegación aérea.

“La ampliación del centro ha sido significativa: la superficie del Centro se ha triplicado, lo que permitirá operar proyectos de manera simultánea y ampliar nuestras capacidades de integración, pruebas y soporte”, añade la empresa en un documento compartido a Expansión.

La importancia de este tipo de desarrollos en los sistemas operativos no es menor, pues estos permiten mantener las operaciones de despegue y aterrizaje bajo control y sin siniestros, principalmente en México, pero hoy, también fungirán como una especie de corazón silencioso para las operaciones fuera del territorio nacional.

Por ejemplo, con el sistema TopSky ATC ya instalado, se contribuye a optimizar la gestión del tráfico aéreo, reducir la congestión y mejorar la seguridad operacional, pero hoy se están dando nuevos pasos, ya que comenzará a hacer sinergia con más de 30 sistemas TopSky ubicados en otros centros de control de tráfico aéreo en América Latina y más de 200 sitios de radares de Thales en la región.