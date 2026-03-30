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De CDMX a Panamá: el crecimiento del centro de Thales en el tráfico aéreo

Ya no se trata solo de operaciones locales, enfocadas al espacio aéreo mexicano. Hoy el negocio de la firma, único proveedor de SENEAM, está llegando más allá de México.
lun 30 marzo 2026 04:44 PM
De CDMX a Panamá: el crecimiento del centro de Thales en el tráfico aéreo
En 2023, la firma inauguró su Centro de Proyectos Servicios de Control del Tráfico Aéreo en la Ciudad de México. (Lux_D/Getty Images/iStockphoto)

Los radares de Thales no se ven ni se escuchan al momento de tomar un vuelo desde cualquier aeropuerto en el territorio mexicano. Sin embargo, sin su tecnología, la actividad aérea en el país no podría llevarse a cabo. La firma de tecnología de origen francés, ha sido el único proveedor de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), durante más de seis décadas.

Hoy la compañía ve en el país más allá del tráfico aéreo a nivel doméstico. En 2023, inauguró su Centro de Proyectos Servicios de Control del Tráfico Aéreo en la Ciudad de México, un complejo que triplicará sus capacidades en términos de infraestructura, al haber encontrado en el país tierra fértil para llegar a otras latitudes.

De acuerdo con información compartida a Expansión, la apuesta por incrementar las capacidades de este centro se debe a que, en términos operativos, observa un posicionamiento “importante en plataformas y proyectos”, desde México.

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“Pasaremos de trabajar desde una única plataforma que brinda servicios para un proyecto local, a contar con plataformas adicionales operativas en 2026, derivadas de los proyectos recientemente adjudicados en Panamá e Islas Caimán”, sostiene la empresa.

Thales, que hoy opera desde México una sola versión del sistema TopSky ATC, un software de automatización y gestión del tráfico aéreo, pasará a gestionar cuatro versiones adicionales, lo que, asegura, refleja su capacidad de adaptarse y responder a la creciente complejidad del sector regional de gestión del tráfico aéreo.

El centro, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, es uno de sus pilares no solo para México, sino también para el negocio a nivel América Latina. La consolidación y crecimiento del complejo fortalece el posicionamiento de México como un hub en su red global, al incrementar sus capacidades de integración, servicio, soporte e innovación, lo que da pie a la modernización de radares y sistemas de navegación aérea.

“La ampliación del centro ha sido significativa: la superficie del Centro se ha triplicado, lo que permitirá operar proyectos de manera simultánea y ampliar nuestras capacidades de integración, pruebas y soporte”, añade la empresa en un documento compartido a Expansión.

La importancia de este tipo de desarrollos en los sistemas operativos no es menor, pues estos permiten mantener las operaciones de despegue y aterrizaje bajo control y sin siniestros, principalmente en México, pero hoy, también fungirán como una especie de corazón silencioso para las operaciones fuera del territorio nacional.

Por ejemplo, con el sistema TopSky ATC ya instalado, se contribuye a optimizar la gestión del tráfico aéreo, reducir la congestión y mejorar la seguridad operacional, pero hoy se están dando nuevos pasos, ya que comenzará a hacer sinergia con más de 30 sistemas TopSky ubicados en otros centros de control de tráfico aéreo en América Latina y más de 200 sitios de radares de Thales en la región.

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A nivel global, TopSky está presente en 85 países, lo que hace que gestione más del 40% del tráfico aéreo mundial, de tal manera que la expansión en puerta “demuestra la relevancia estratégica de las capacidades que se operan y soportan desde México dentro de la red global de Thales”.

De cara al Mundial y con el déficit de controladores aéreos

Hoy en México existe un déficit de 500 controladores aéreos, de acuerdo con datos del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta), pues por lo demandante que es esta profesión, además de que implica constantes actualizaciones, ha ido perdiendo atractivo en las nuevas generaciones.

Aún con dicho déficit, hoy está en puerta la Copa Mundial de Fútbol a realizarse en junio de este año y que tendrá a México como uno de sus tres países sede. Expectativas de la Secretaría de Turismo apuntan a que llegarán alrededor de 5.5 millones de turistas adicionales al país, lo que de acuerdo con Thales tendrá en “incremento significativo en el número de operaciones aéreas, tanto internacionales como domésticas”.

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Con lo anterior, el uso de una mayor tecnología luce más necesario que nunca, con la intención de no comprometer la integridad de los viajeros ni de las personas que se conservan en tierra ante posibles colisiones.

“En este contexto, Thales y sus sistemas de gestión de tráfico aéreo están para acompañar a los proveedores de servicios de navegación aérea de la región ante escenarios de alta demanda, ayudando a optimizar el uso del espacio aéreo, mantener los niveles de seguridad y mejorar la eficiencia de las operaciones”, añade.

Además de los sistemas operativos existentes, la firma cuenta con simuladores TopSky ATC de control de tráfico aéreo para centros de aproximación y en ruta. Los sistemas con mayor tecnología permiten optimizar el uso del espacio aéreo, así como las secuencias de despegue y aterrizaje con herramientas predictivas que apoyan la toma de decisiones. A nivel global Thales destina 4,500 millones de euros al año en investigación y desarrollo.

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Transporte aéreo Asociación de Transporte Aéreo Internacional Aeropuertos

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