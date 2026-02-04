Publicidad

Empresas

“Plan Mundial”, la ruta que seguirá el aeropuerto de Guadalajara este verano

Con medio millón de pasajeros adicionales, el aeropuerto alista una serie de preparativos que van desde cuestiones operativas hasta infraestructura.
mié 04 febrero 2026 12:40 PM
Aeropuerto de Guadalajara pone en marcha el Plan Mundial que incluye nuevas vacantes
Con el evento deportivo, GAP busca alcanzar la meta de los 20 millones de viajeros anuales en esta terminal. (Leonid Andronov/Getty Images)

Faltan poco más de cuatro meses para el inicio de la Copa Mundial de Futbol 2026 y para el Aeropuerto Internacional de Guadalajara el torneo en puerta ya es un punto de inflexión, al esperar el arribo de, por lo menos, medio millón de pasajeros adicionales, lo que ha implicado una preparación profunda que van desde la operatividad hasta la infraestructura.

Raúl Revuelta, CEO de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), describe que los preparativos en cuanto a operaciones en torno al evento reciben el nombre de Plan Mundial, pues si bien son solo cuatro los partidos que se llevarán a cabo en la capital jalisciense, la cifra podría superar el estimado, al considerar la oferta de actividades que habrá en ese momento, como los puntos FIFA Fan Fest, además de que selecciones, como la de Colombia, estarán basadas en la entidad.

“Estamos hablando que puede haber en torno a medio millón de pasajeros, que lo puede absorber perfectamente el aeropuerto, pero si es una impresión más pesada, aunque no nos complica la operatividad, sí necesitamos una serie de protocolos establecidos”, comenta el directivo en una reunión con medios a petición de Expansión.

El plan pretende aprovechar la red aeroportuaria que posee GAP, que consta de la operación de 12 aeropuertos en México. Hoy en día, en el aeropuerto de Guadalajara laboran alrededor de 12,000 personas y la intención es incrementar esta cifra en, por lo menos, una tercera parte.

“De todas las diferentes entidades que trabajan en el aeropuerto hablamos de alrededor de 12,000 empleados. Para el Mundial estamos esperando que, entre empleados propios, de aerolíneas, de Aduanas y de migración se incorporen 4,000 personas más, todo pensado en que demos el mejor servicio”, comenta.

La compañía ha trabajado de la mano de las autoridades para este incremento de capacidades, desde Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), la Agencia Federal de Aviación Civil, entre otras.

Del lado de gobierno, las conversaciones también han estado con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en miras de contar con las certezas de que existirá el suministro eléctrico necesario para atender la demanda proyectada.

“La CFE va a tener gente en el sitio, cuadrillas en el sitio también, para que cualquier corte de energía pueda atenderse a tiempo real. La realidad es que nos hemos preparado de manera muy concienzuda”, asevera.

Revuelta destaca que el evento deportivo también podría significar un hito para la terminal, que aspira a alcanzar la cifra de 20 millones de pasajeros transportados a lo largo de este año, luego de cerrar 2025 con una afluencia de 18.7 millones de viajeros.

“Tendremos equipos de seguridad, de limpieza, de mantenimiento, que van a venir de todos nuestros aeropuertos para, digamos, tener el doble del personal de una operatividad normal. ¿Cuál es la idea? Que no haya ningún incidente, que no haya ningún corte en la operatividad”, sostiene.

La perspectiva hacia adelante

El Plan Mundial está enfocado, como su nombre lo dice, en dicho evento deportivo, pero la expectativa que tiene GAP en torno a este aeropuerto, así como en sus posibilidades de crecimiento, van más allá.

El grupo anunció, como parte de su Plan Maestro de Desarrollo 2025-2029 que contempla a todos sus aeropuertos, una inversión de 52,000 millones de pesos, de los cuales, la mitad están destinados a sus operaciones en Jalisco.

Hoy en día se construye la Terminal 2 del aeropuerto de Guadalajara, lo que le significará un crecimiento de 87,000 metros cuadrados de infraestructura, con lo que estará a punto de duplicar su capacidad existente. Revuelta resalta que este tipo de inversiones, al ser a largo plazo, van más allá de solo el evento deportivo.

“¿Qué significa esta nueva terminal? Son 91% metros cuadrados adicionales de terminal, es decir, estamos casi duplicando los metros cuadrados existentes. Son 23 posiciones de estacionamiento para aeronaves comerciales, cuatro nuevas posiciones cargueras, también muy importante para el desarrollo de una economía y que el aeropuerto pueda recibir la carga de importación y de exportación y que sea parte de la competitividad”, comenta.

Hasta ahora, el único acceso a esta terminal es por la carretera Guadalajara-Chapala, pero GAP ha estado trabajando para solucionar esto, por lo que ya está trabajando en la construcción de 17 kilómetros de vialidades que permitan mejorar su conectividad y con ello, “transformar la manera en la que llegas al aeropuerto”.

“La primera parte ya la tenemos muy avanzada y va a estar lista para el mundial, que es la primera parte del acceso y que va a conectar esta carretera Adolf B. Horn con el esto del aeropuerto, entonces nos va a permitir, por primera vez, que el aeropuerto de Guadalajara tenga dos vialidades para poder acceder a él”, describe.

La firma también concluyó con la adquisición de 285 hectáreas de terreno adicionales que ahora forman parte de su reserva territorial en Guadalajara, por si el aeropuerto requiere crecer aún más en capacidades, lo que desde su perspectiva demuestra su compromiso a largo plazo, pues fue en julio de 2024 cuando recién inauguró su segunda pista.

Para Revuelta son varias las banderas verdes en torno a apostar por una mayor infraestructura en el aeropuerto de Guadalajara, que ahora se posiciona como el centro de las operaciones de GAP.

Entre estos puntos a favor, resalta que siguen llegando industrias de alto valor agregado a la entidad, como electrónica y automotriz, además de que cada vez adquiere mayor importancia internacional, con hechos como que en abril la capital jalisciense será una de las sedes del Fashion Week.

“La realidad es que Guadalajara está realmente haciendo mucho para que ese crecimiento, ese atractivo turístico, se quede como una gran oportunidad de largo plazo…Las inversiones que estamos realizando son pensando en una visión muy optimista del futuro de Guadalajara, de Jalisco, y de toda la zona occidente del país”, destaca.

