Aeropuerto de Guadalajara pone en marcha el Plan Mundial que incluye nuevas vacantes

Faltan poco más de cuatro meses para el inicio de la Copa Mundial de Futbol 2026 y para el Aeropuerto Internacional de Guadalajara el torneo en puerta ya es un punto de inflexión, al esperar el arribo de, por lo menos, medio millón de pasajeros adicionales, lo que ha implicado una preparación profunda que van desde la operatividad hasta la infraestructura.

Raúl Revuelta, CEO de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), describe que los preparativos en cuanto a operaciones en torno al evento reciben el nombre de Plan Mundial, pues si bien son solo cuatro los partidos que se llevarán a cabo en la capital jalisciense, la cifra podría superar el estimado, al considerar la oferta de actividades que habrá en ese momento, como los puntos FIFA Fan Fest, además de que selecciones, como la de Colombia, estarán basadas en la entidad.

“Estamos hablando que puede haber en torno a medio millón de pasajeros, que lo puede absorber perfectamente el aeropuerto, pero si es una impresión más pesada, aunque no nos complica la operatividad, sí necesitamos una serie de protocolos establecidos”, comenta el directivo en una reunión con medios a petición de Expansión.