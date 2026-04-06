La iluminación y los estantes color morado resaltan al entrar a la pequeña unidad, que es atendida por dos personas. El dependiente que se encuentra en el mostrador cuenta que, desde hace cerca de dos años, la cadena tiene una nueva administración, que de acuerdo con el ticket de compra es una compañía con sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

La cuenta de Instagram de la nueva Maskota comparte contenido desde julio de 2022, un año antes de la declaración de quiebra, mientras que en TikTok el contenido comenzó en 2025. En ambas cuentas, los videos de perritos en adopción en los espacios donde antes había cachorros en venta son de los más compartidos.

Esta unidad en particular era parte de los puntos de venta de la cadena antes de la crisis del concurso mercantil. En los últimos años pasó de tener una sola persona en mostrador, a contar con productos en oferta y con inventarios reducidos, a ampliar su oferta de alimentos, accesorios, ropa, suplementos y camas, entre otros productos, con una entrada constante de compradores.

La tienda especializada en productos para animales de compañía tiene su ecommerce disponible en DiDi Food para pedir alimento, snacks, juguetes y accesorios directamente a domicilio, servicio que está disponible de acuerdo con las zonas cercanas a la tienda.

El posicionamiento en la zona se vuelve parte de la estrategia. Además del programa de lealtad gratuito, a través del cual los compradores suman puntos y acceden a descuentos, lo que se convierte en un punto de fidelización, las entregas a domicilio en la zona cercana sin un tope mínimo de compra son otro catalizador de las ventas en tienda.

