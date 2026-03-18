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Dongfeng se alía con Motornation, ¿es el fin de las subsidiarias de autos chinos en México?

Mientras MG, BYD, Geely, Great Wall y Chirey y otras eatablecen subsidiarias directas de casa matriz en México, Dongfeng apuesta por un modelo diferente.
mié 18 marzo 2026 02:22 PM
Dongfeng se alía con Motornation, ¿es el fin de las subsidiarias de autos chinos en México?
Dongfeng anunció su llegada a México en diciembre de 2024 con la oferta de 11 modelos, número que decidió reducir a seis en esta nueva etapa. (Cortesía Dongfeng)

Dongfeng, el cuarto mayor fabricante de vehículos en China, decidió virar la estrategia de negocio con la que incursionó en México. La firma anunció una alianza estratégica con Motornation, enfocada a la utilización de la red de distribuidores de la firma, que en la última década se especializó en la importación y venta de autos “Made in China”.

Con la alianza, Dongfeng accede a 30 puntos de venta en el territorio nacional, distribuidos en 20 estados del país, lo que le permite utilizar la red de posventa de Motornation, lo que desde la perspectiva de Eduardo Martínez, presidente de Dongfeng México, le brindará las herramientas necesarias a la compañía para entrar en un sendero de crecimiento.

“Dongfeng quiere, lo antes posible, tener esa cobertura de la red a nivel nacional para que todos nuestros clientes tengan esa tranquilidad en el tema de posventa, que es otra de las fortalezas en las que nos reconocemos en Motornation, que es un líder en posventa y les da la mejor atención”, asegura Martínez, en entrevista con Expansión.

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Cuando la empresa anunció su llegada a México, en diciembre de 2024, su porfolio estaba integrado por 11 vehículos. Como parte de la nueva estrategia, la simplificación de producto se convierte en un pilar importante, ya que ahora son seis modelos los que se estarán comercializando en las instalaciones de Motornation bajo el brandeo de Dongfeng.

La visión de la compañía es “abarcar todos los segmentos” en palabras de Martínez, de tal manera que ahora concentra opciones que van desde autos citadinos hasta vehículos de trabajo, con motorizaciones que van desde combustión interna que requieren gasolina hasta híbridos y eléctricos.

La apuesta por seis modelos parece segura para el negocio, que hoy busca posicionarse a través de las ventas por volumen. Sin embargo, el presidente de Dongfeng asegura que el portafolio no es estático, de tal manera que este se irá incrementando conforme los resultados y el mercado se vayan desarrollando.

“La expectativa que tenemos es que vaya creciendo a la par (el portafolio) y se maneje en una proporción equivalente de cada uno de los modelos, que logremos permear con un volumen de ventas que nos permita seguir manteniendo buenos precio en el costo beneficio que ofrecemos de los vehículos”, sostiene Martínez.

Pero la alianza con Motornation no significa dejar de lado a su importador con el que incursionó en el país, Chudom, una compañía mexicana con capital chino que ve en la internación de los vehículos fabricados en el gigante asiático y la internación a México de estos, su principal vertical de negocio.

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¿Es el fin de las subsidiarias de autos chinos en México?

La estrategia de Dongfeng parece ir a contracorriente del modelo que habían seguido las armadoras de origen chino y que llegaron a México en el último par de años, el cual estaba concentrado en establecer filiares o subsidiarias directas de casa matriz.

MG fue la primera que comenzó con este modelo, luego de su incursión al mercado doméstico en 2020, a la cual le continuaron firmas como BYD, Geely, Great Wall Motor, Omoda, Chirey, entre otras.

Pero hoy la estrategia de Dongfeng vuelve a las alianzas estratégicas con Motornation, un protagonista en el modelo importador al traer a México en 2016 a BAIC, luego a JMC en 2019 y en 2021 a Changan, aunque ésta última ya estableció subsidiaria en México.

Eric Ramírez, director de Urban Science para América Latina y el Caribe, destaca los beneficios de volver al modelo de alianzas al tratarse de una estrategia encaminada en compartir riesgos e inversión, lo que además beneficia de manera directa en cuanto a optimización de recursos.

“Es un ganar-ganar. Si ya tienes a un inversionista con tiendas, que ya también tiene experiencia como Motornation de Grupo Picacho, que es muy fuerte y que tiene muchas marcas, obviamente se hace un socio de negocio atractivo para Dongfeng”, sostiene en entrevista con Expansión.

Para el especialista, el plan de Dongfeng es visto con “buenos ojos”, pues mientras ésta se encarga del diseño y fabricación de los vehículos, son las otras firmas quienes se encargan de la importación y distribución de las unidades, lo que también parece favorable en lo que se posiciona en el mercado.

La apuesta de una subsidiaria hace más sentido cuando ya se cuenta con un volumen alto en ventas, que permite correr más riesgos e inversiones de más calibre, lo que desde su perspectiva, se vuelve más viable cuando se sobrepasan las 30,000 unidades vendidas al año. Mientras no se llegue a esa cifra, la apuesta por un modelo diferente al de una filial parece más certera.

“Pensemos que es como vender pasteles. Se tienen que vender la primera tanda de pasteles para salir corriendo a comprar otros 10 costales de harina, es decir, ¿para qué comprar tanto si, quizás, no vendes lo primero? Es mejor irse poco a poco y eso es lo que dicta cualquier canon pensante de negocio: evaluar riesgos, resultados e invertir más conforme lo que se vaya obteniendo”, ejemplifica.

Para Ramírez y para Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, el plan de Dongfeng se trata más de una estrategia de negocio antes que de una conducta que vaya a seguir el mercado mexicano, de tal manera que si llegan más automotrices “Made in China”, aún es probable ver que se sigan estableciendo subsidiarias directas de casa matriz. Cada marca juega sus fichas como mejor le convenga.

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Autos chinos en México Sector automotriz Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores

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