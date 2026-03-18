Dongfeng se alía con Motornation, ¿es el fin de las subsidiarias de autos chinos en México?

¿Es el fin de las subsidiarias de autos chinos en México?

La estrategia de Dongfeng parece ir a contracorriente del modelo que habían seguido las armadoras de origen chino y que llegaron a México en el último par de años, el cual estaba concentrado en establecer filiares o subsidiarias directas de casa matriz.

MG fue la primera que comenzó con este modelo, luego de su incursión al mercado doméstico en 2020, a la cual le continuaron firmas como BYD, Geely, Great Wall Motor, Omoda, Chirey, entre otras.

Pero hoy la estrategia de Dongfeng vuelve a las alianzas estratégicas con Motornation, un protagonista en el modelo importador al traer a México en 2016 a BAIC, luego a JMC en 2019 y en 2021 a Changan, aunque ésta última ya estableció subsidiaria en México.

Eric Ramírez, director de Urban Science para América Latina y el Caribe, destaca los beneficios de volver al modelo de alianzas al tratarse de una estrategia encaminada en compartir riesgos e inversión, lo que además beneficia de manera directa en cuanto a optimización de recursos.

“Es un ganar-ganar. Si ya tienes a un inversionista con tiendas, que ya también tiene experiencia como Motornation de Grupo Picacho, que es muy fuerte y que tiene muchas marcas, obviamente se hace un socio de negocio atractivo para Dongfeng”, sostiene en entrevista con Expansión.

Para el especialista, el plan de Dongfeng es visto con “buenos ojos”, pues mientras ésta se encarga del diseño y fabricación de los vehículos, son las otras firmas quienes se encargan de la importación y distribución de las unidades, lo que también parece favorable en lo que se posiciona en el mercado.

La apuesta de una subsidiaria hace más sentido cuando ya se cuenta con un volumen alto en ventas, que permite correr más riesgos e inversiones de más calibre, lo que desde su perspectiva, se vuelve más viable cuando se sobrepasan las 30,000 unidades vendidas al año. Mientras no se llegue a esa cifra, la apuesta por un modelo diferente al de una filial parece más certera.

“Pensemos que es como vender pasteles. Se tienen que vender la primera tanda de pasteles para salir corriendo a comprar otros 10 costales de harina, es decir, ¿para qué comprar tanto si, quizás, no vendes lo primero? Es mejor irse poco a poco y eso es lo que dicta cualquier canon pensante de negocio: evaluar riesgos, resultados e invertir más conforme lo que se vaya obteniendo”, ejemplifica.

Para Ramírez y para Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, el plan de Dongfeng se trata más de una estrategia de negocio antes que de una conducta que vaya a seguir el mercado mexicano, de tal manera que si llegan más automotrices “Made in China”, aún es probable ver que se sigan estableciendo subsidiarias directas de casa matriz. Cada marca juega sus fichas como mejor le convenga.