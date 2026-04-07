Golpe a Netflix y Amazon: ley de cine en México frena el uso de IA en el doblaje de las plataformas de streaming

La nueva política representa un franco respiro para los actores de doblaje y los 43 estudios de la industria que operan en el país, quienes enfrentan un escenario en donde sus ingresos pueden caer hasta en un 28% rumbo a 2028 por la implementación de la IA en el sector, según el estudio “El impacto económico de la IA generativa en la industria audiovisual” de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC).

A ello se suma un escenario en el que los creativos se ven obligados a competir con la IA para quedarse con proyectos, implicando trabajar a marchas forzadas y cumplir en 24 horas tareas que, en condiciones normales, requerirían varios días, denunciaron creativos de la industria a Expansión.

Aurora Mijangos, actriz y directora de doblaje, locutora y coordinadora del movimiento para la regulación de la IA, calificó la incorporación del artículo en la nueva regulación como un paso positivo para proteger los trabajos de los creativos en un momento en donde se ven presionados a ceder sus voces para alimentar bancos de datos de IA.

“Estamos contentos con este artículo porque es un paso para proteger el trabajo, pero aún faltan temas relevantes como el tema de pagos, el uso de nuestras voces con IA sin nuestro permiso”, aseguró.

Desde 2023, la IA generativa tuvo un crecimiento exponencial y su incorporación a la cadena de producción audiovisual avanzó en medio de un profundo debate en torno al uso de esta tecnología con la imagen y voces de actores.

Los estudios de producción audiovisual se valen de programas como Deepdub, Respeecher y MurfAI que permiten la automatización de la traducción de voz, la sincronización de subtítulos y la generación de doblaje de voz, detalla el estudio de la CISAC.

Uso de IA en los contenidos de streaming

Lo que para los creativos se considera una batalla ganada, para las plataformas de streaming y los estudios cinematográficos podría representar un freno a sus planes. Expansión solicitó comentarios a Netflix, Disney, Prime Video, ViX sobre la prohibición de uso de IA en el doblaje, pero las empresas no emitieron postura.