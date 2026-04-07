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Ley de Cine en México limita IA en doblaje y tensiona a Netflix, Prime Video y ViX

La medida protege a actores, pero eleva costos y limita eficiencia en plataformas, en un contexto donde la IA reduce hasta 80% el gasto en doblaje y acelera la producción global.
mar 07 abril 2026 05:55 AM
Golpe a Netflix y Amazon: ley de cine en México frena el uso de IA en el doblaje de las plataformas de streaming
Las streaming utilizan IA para generar subtítulos y doblaje con el fin de reducir costos financieros en un contexto en el que el sector enfrenta presiones para mantener la rentabilidad del negocio ante la entrada de más jugadores. (Foto: Carl de Souza/AFP)

En julio de 2025, ante el Monumento a la Revolución -un sitio que resguarda las voces de luchas pasadas- actores del doblaje denunciaron que sus voces eran replicadas digitalmente sin su consentimiento por Inteligencia Artificial (IA). Hoy, la industria creativa ha ganado una primera batalla en la defensa de su trabajo frente al avance de las nuevas tecnologías.

La nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, aprobada en lo general por la Cámara de Diputados, determinó en el artículo 29 que el doblaje para proyectos audiovisuales será realizado exclusivamente por personas físicas, excluyendo por completo el uso de la IA.

“Se consigna la obligación de quienes producen obras cinematográficas y obras audiovisuales que el doblaje sea realizado por personas trabajadoras artistas intérpretes o ejecutantes”, detalla el documento de Ley.

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La nueva política representa un franco respiro para los actores de doblaje y los 43 estudios de la industria que operan en el país, quienes enfrentan un escenario en donde sus ingresos pueden caer hasta en un 28% rumbo a 2028 por la implementación de la IA en el sector, según el estudio “El impacto económico de la IA generativa en la industria audiovisual” de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC).

A ello se suma un escenario en el que los creativos se ven obligados a competir con la IA para quedarse con proyectos, implicando trabajar a marchas forzadas y cumplir en 24 horas tareas que, en condiciones normales, requerirían varios días, denunciaron creativos de la industria a Expansión.

Aurora Mijangos, actriz y directora de doblaje, locutora y coordinadora del movimiento para la regulación de la IA, calificó la incorporación del artículo en la nueva regulación como un paso positivo para proteger los trabajos de los creativos en un momento en donde se ven presionados a ceder sus voces para alimentar bancos de datos de IA.

“Estamos contentos con este artículo porque es un paso para proteger el trabajo, pero aún faltan temas relevantes como el tema de pagos, el uso de nuestras voces con IA sin nuestro permiso”, aseguró.

Desde 2023, la IA generativa tuvo un crecimiento exponencial y su incorporación a la cadena de producción audiovisual avanzó en medio de un profundo debate en torno al uso de esta tecnología con la imagen y voces de actores.

Los estudios de producción audiovisual se valen de programas como Deepdub, Respeecher y MurfAI que permiten la automatización de la traducción de voz, la sincronización de subtítulos y la generación de doblaje de voz, detalla el estudio de la CISAC.

Uso de IA en los contenidos de streaming

Lo que para los creativos se considera una batalla ganada, para las plataformas de streaming y los estudios cinematográficos podría representar un freno a sus planes. Expansión solicitó comentarios a Netflix, Disney, Prime Video, ViX sobre la prohibición de uso de IA en el doblaje, pero las empresas no emitieron postura.

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Las plataformas de video bajo demanda han reconocido su interés en utilizar Inteligencia Artificial para generar subtítulos y doblaje para reducir costos financieros en un contexto en el que el sector enfrenta presiones para mantener la rentabilidad del negocio ante la entrada de más jugadores.

Según Speeek.io el uso de la IA para doblaje puede representar ahorros hasta 80%. De acuerdo con la plataforma, un doblaje por minuto puede costar entre 50 y 300 dólares por la contratación de actores, estudios y postproducción, cuyo proceso puede implicar semanas hasta meses. Mientras que con la IA cada minuto doblado tiene un costo de 0.50 dólares hasta 10 dólares y el cambio de idioma implica un tiempo de minutos a horas.

Esta situación ha llevado a que las plataformas de streaming recurran cada vez más a este tipo de soluciones tecnológicas, que no solo reducen costos, sino que también aceleran la adaptación de contenidos, subtítulos y doblajes en múltiples idiomas para atender la creciente demanda de los usuarios.

Prime Video, por ejemplo, utilizó IA para doblar sus contenidos a varios idiomas incluido el español y el inglés. Algunos ejemplos son sus K-dramas ‘Fiel al amor’ y ‘Mi hombre es cupido’, cuyas versiones fueron retiradas tras las quejas de los usuarios.

En Alemania, Netflix enfrenta una controversia con la Asociación de Actores de Doblaje Alemanes (VDS) quienes en un comunicado de prensa denunciaron una cláusula contractual que permite a la plataforma utilizar la voz de los creativos para entrenar a su IA para proyectos futuros del servicio de streaming de vídeo.

En México sucede una situación similar con varias empresas que desde la pandemia empezaron a entrenar sus herramientas de IA con las voces de los actores de doblaje, un tema altamente sensible y que el sector busca que se detenga.

Claudia Benassini, especialista en televisión restringida y plataformas digitales e investigadora de la Universidad La Salle, aseguró que el artículo es una gran decisión por parte del gobierno para proteger los derechos de los cientos de personas que trabajan con su voz.

Sin embargo, reconoció que, en un contexto global, México podría enfrentar desafíos: si naciones como Argentina y Brasil continúan utilizando IA en doblaje, esto podría colocar al país en desventaja frente a la competitividad internacional del mercado audiovisual. “Se tendrá que estar al pendiente de cómo se mueve la industria del doblaje a nivel global”.

La aprobación del artículo 29 marca un precedente en México al reconocer que la creatividad y la voz humana no pueden ser sustituidas por algoritmos sin consentimiento. Sin embargo, la discusión sobre el uso de IA en la industria audiovisual está lejos de terminar: mientras los actores y estudios del doblaje celebran esta protección, las plataformas de streaming y los estudios al enfrentar presiones económicas y tecnológicas podrían impulsar nuevas tensiones en el sector, a través de reservas a la Ley, consideró la especialista.

La batalla por equilibrar innovación, eficiencia y derechos de los creativos apenas comienza, y el resultado definirá cómo se producirá y se escuchará el cine y el contenido audiovisual en los próximos años.

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