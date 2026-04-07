Golpe a Netflix y Amazon: ley de cine en México frena el uso de IA en el doblaje de las plataformas de streaming

Las plataformas de video bajo demanda han reconocido su interés en utilizar Inteligencia Artificial para generar subtítulos y doblaje para reducir costos financieros en un contexto en el que el sector enfrenta presiones para mantener la rentabilidad del negocio ante la entrada de más jugadores.
Según Speeek.io el uso de la IA para doblaje puede representar ahorros hasta 80%. De acuerdo con la plataforma, un doblaje por minuto puede costar entre 50 y 300 dólares por la contratación de actores, estudios y postproducción, cuyo proceso puede implicar semanas hasta meses. Mientras que con la IA cada minuto doblado tiene un costo de 0.50 dólares hasta 10 dólares y el cambio de idioma implica un tiempo de minutos a horas.
Esta situación ha llevado a que las plataformas de streaming recurran cada vez más a este tipo de soluciones tecnológicas, que no solo reducen costos, sino que también aceleran la adaptación de contenidos, subtítulos y doblajes en múltiples idiomas para atender la creciente demanda de los usuarios.
Prime Video, por ejemplo, utilizó IA para doblar sus contenidos a varios idiomas incluido el español y el inglés. Algunos ejemplos son sus K-dramas ‘Fiel al amor’ y ‘Mi hombre es cupido’, cuyas versiones fueron retiradas tras las quejas de los usuarios.
En Alemania, Netflix enfrenta una controversia con la Asociación de Actores de Doblaje Alemanes (VDS) quienes en un comunicado de prensa denunciaron una cláusula contractual que permite a la plataforma utilizar la voz de los creativos para entrenar a su IA para proyectos futuros del servicio de streaming de vídeo.
En México sucede una situación similar con varias empresas que desde la pandemia empezaron a entrenar sus herramientas de IA con las voces de los actores de doblaje, un tema altamente sensible y que el sector busca que se detenga.
Claudia Benassini, especialista en televisión restringida y plataformas digitales e investigadora de la Universidad La Salle, aseguró que el artículo es una gran decisión por parte del gobierno para proteger los derechos de los cientos de personas que trabajan con su voz.
Sin embargo, reconoció que, en un contexto global, México podría enfrentar desafíos: si naciones como Argentina y Brasil continúan utilizando IA en doblaje, esto podría colocar al país en desventaja frente a la competitividad internacional del mercado audiovisual. “Se tendrá que estar al pendiente de cómo se mueve la industria del doblaje a nivel global”.
La aprobación del artículo 29 marca un precedente en México al reconocer que la creatividad y la voz humana no pueden ser sustituidas por algoritmos sin consentimiento. Sin embargo, la discusión sobre el uso de IA en la industria audiovisual está lejos de terminar: mientras los actores y estudios del doblaje celebran esta protección, las plataformas de streaming y los estudios al enfrentar presiones económicas y tecnológicas podrían impulsar nuevas tensiones en el sector, a través de reservas a la Ley, consideró la especialista.
La batalla por equilibrar innovación, eficiencia y derechos de los creativos apenas comienza, y el resultado definirá cómo se producirá y se escuchará el cine y el contenido audiovisual en los próximos años.