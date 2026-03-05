Publicidad

Industria del doblaje exige sede legal a plataformas como TikTok y apps de IA

Sin oficinas jurídicas en el país, los actores deben litigar en el extranjero por el uso de sus voces con IA, enfrentando procesos costosos y complejos.
jue 05 marzo 2026 05:53 AM
Actores de doblaje buscan proteger su trabajo de la IA
Los estudios producción audiovisual se valen cada vez más de programas de IA, cuya situación rumbo dentro de dos años afectará a los actores de doblaje en una caída en sus ingresos de hasta 28%. (Mariana Hernandez/REUTERS)

Los actores de doblaje buscan evitar que el avance de la Inteligencia Artificial (IA) silencie sus voces y ponga en mayor riesgo su trabajo. Un paso clave es la iniciativa del gobierno federal para reformar y adicionar diversos artículos de la Ley Federal del Derecho de Autor con el objetivo de proteger a la industria de dicha tecnología.

Aunque el sector reconoce la disposición de la actual administración para incorporar buena parte de sus demandas planteadas desde julio del año pasado, tras la manifestación del gremio en el Monumento a la Revolución, el documento final dejó fuera asuntos que consideran fundamentales.

Uno de los puntos excluidos es la obligación de que las plataformas digitales que operan en el país, como las streaming, redes sociales como TikTok y empresas de IA, establezcan un domicilio legal.

La propuesta de la industria plantea que dichas oficinas cuenten con áreas legales capaces de atender quejas relacionadas con el uso indebido de sus voces en los contenidos vertidos en redes sociales o en programas. Con esta medida se busca garantizar tanto el respeto al trabajo de los actores como el pago correspondiente por la explotación de su voz.

Compañías como TikTok cuentan con espacios físicos en el país, pero tienen un carácter principalmente operativo y no jurídico. Mientras que empresas como OpenIA no tiene oficinas físicas ni domicilio legal en México.

Manuel Alfonso Arredondo, director jurídico del despacho de ejecutantes de México y representante de la industria audiovisual, explicó que en las mesas de trabajo con el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) para la elaboración del proyecto de Ley se acordó agregar un artículo que estipulara esa obligación para las empresas digitales, pero en el documento final la disposición quedó fuera.

La exclusión del artículo obliga a los afectados a promover demandas en el extranjero, una alternativa poco viable en términos financieros, ya que implica elevados costos en honorarios legales y que los casos se resuelvan conforme a la legislación del país donde radica la empresa tecnológica.

“Lo que estamos pidiendo es que si la plataforma (red social, streaming) o la empresa de IA hace uso de las obras musicales o de voces de los actores desde México o tiene influencia en el país, que en territorio nacional se puedan reclamar esos derechos de autor”, aseguró Arredondo a Expansión.

Más IA en contenidos doblados

La petición del sector se vuelve crucial en un punto en donde empresas como Prime Video utilizan la IA para doblar sus contenidos a varios idiomas incluido el español y el inglés. Algunos ejemplos son sus K-dramas ‘Fiel al amor’ y ‘Mi hombre es cupido’, cuyas versiones fueron retiradas tras quejas de los usuarios.

En Alemania, Netflix enfrenta una controversia con la Asociación de Actores de Doblaje Alemanes (VDS) quienes en un comunicado de prensa denunciaron una cláusula contractual que permite a la plataforma utilizar la voz de los creativos para entrenar a su IA para proyectos futuros del servicio de streaming de vídeo.

En México sucede una situación similar con varias empresas que desde la pandemia empezaron a entrenar sus herramientas de IA con las voces de los actores de doblaje, un tema altamente sensible y que el sector busca que se detenga.

Ulises Maynardo, actor de doblaje que da voz a personajes como el payaso Krusty en los Simpson y el Dr. Zoidberg en Futurama, denunció anteriormente a Expansión que antes para los promocionales de nuevas temporadas de series era necesario de los actores para grabar, pero ahora los estudios extraen fragmentos de sus voces para que a partir de ese ejemplo la IA genere lo que desea la empresa.

La situación se replica en los videos publicados en Tik Tok donde se valen de las voces de los actores sin que hasta ahora haya una regulación de esto.

Desde 2023, la IA generativa tuvo un crecimiento exponencial y su incorporación a la cadena de producción audiovisual avanzó en medio de un profundo debate en torno al uso de esta tecnología con la imagen y voces de actores.

Los estudios producción audiovisual se valen de programas como Deepdub, Respeecher y MurfAI que permiten la automatización de la traducción de voz, la sincronización de subtítulos y la generación de doblaje de voz, detalla el estudio “El impacto económico de la IA generativa en la industria audiovisual” de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC).

Genario, otro software, automatiza y facilita tareas relacionadas con la escritura de guiones, incluyendo análisis de escenarios, investigación y reescritura.

El aumento de los programas de IA empezarán a tener mayor impacto en el sector creativo rumbo a 2028, cinco años posteriores al auge de la herramienta, cuando actores de doblaje, traductores y guionistas vean disminuidos sus fuentes de ingresos hasta en un 28%, según el estudio.

Pagos a tiempo

Otro de los objetivos que busca la iniciativa de Ley es garantizar contratos claros y una remuneración justa cuando una voz sea utilizada para entrenar o alimentar sistemas de IA. En la actualidad los acuerdos laborales estipulan que los personajes son propiedad exclusiva de las empresas, implicando incluso la voz, aunque no se precise en el documento.

La interpretación que se le ha otorgado a ese fragmento del contrato ha imposibilitado a los creativos cobrar regalías por el uso de sus voces en personajes, ya sea en la transmisión de programas o para entrenar a programas de IA.

Pero Liliana Barba, actriz de doblaje y encargada comisionada de los trabajos de IA con gobierno, denunció que el artículo 229 del proyecto final de la iniciativa de Ley solo estableció que se remunerará a los creativos cuando su voz sea empleada con fines comerciales. La disposición deja un vacío, ya que se podría argumentar que el uso no fue para fines de lucro como puede ser en videos que realizan los usuarios en TikTok.

“Sabemos que es muy difícil que se hagan cambios a una iniciativa de Ley presidencial, pero es un proyecto que trabajamos durante meses y en donde todo estaba aprobado. Algo tuvo que haber pasado para que quitaran esos artículos que sí, hicieron ruido, pero que se acordaron llevar", dijo la comisionada de los trabajos de IA con gobierno.

"Sin ellos, todo el gremio creativo se verá afectado”, lamentó Barba a la entrada de la Cámara de Diputados a donde acudió junto con integrantes de la comunidad creativa para disuadir a la Comisión de Cultura de integrar y fortalecer los artículos del proyecto de Ley con el que se pretende proteger a la industria del imparable avance de la IA.

