La propuesta de la industria plantea que dichas oficinas cuenten con áreas legales capaces de atender quejas relacionadas con el uso indebido de sus voces en los contenidos vertidos en redes sociales o en programas. Con esta medida se busca garantizar tanto el respeto al trabajo de los actores como el pago correspondiente por la explotación de su voz.

Compañías como TikTok cuentan con espacios físicos en el país, pero tienen un carácter principalmente operativo y no jurídico. Mientras que empresas como OpenIA no tiene oficinas físicas ni domicilio legal en México.

Manuel Alfonso Arredondo, director jurídico del despacho de ejecutantes de México y representante de la industria audiovisual, explicó que en las mesas de trabajo con el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) para la elaboración del proyecto de Ley se acordó agregar un artículo que estipulara esa obligación para las empresas digitales, pero en el documento final la disposición quedó fuera.

La exclusión del artículo obliga a los afectados a promover demandas en el extranjero, una alternativa poco viable en términos financieros, ya que implica elevados costos en honorarios legales y que los casos se resuelvan conforme a la legislación del país donde radica la empresa tecnológica.

“Lo que estamos pidiendo es que si la plataforma (red social, streaming) o la empresa de IA hace uso de las obras musicales o de voces de los actores desde México o tiene influencia en el país, que en territorio nacional se puedan reclamar esos derechos de autor”, aseguró Arredondo a Expansión.

Más IA en contenidos doblados

La petición del sector se vuelve crucial en un punto en donde empresas como Prime Video utilizan la IA para doblar sus contenidos a varios idiomas incluido el español y el inglés. Algunos ejemplos son sus K-dramas ‘Fiel al amor’ y ‘Mi hombre es cupido’, cuyas versiones fueron retiradas tras quejas de los usuarios.