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Auntie Anne’s invertirá 200 mdp para abrir 40 tiendas en México

La cadena Auntie Anne’s expandirá su presencia en México con 40 unidades y un menú adaptado al gusto local para impulsar su crecimiento.
vie 27 marzo 2026 05:00 AM
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La cadena estadounidense abrió su primera unidad bajo el formato de kiosco en el centro comercial Galerías Monterrey. (Foto: Cortesía.)

Auntie Anne’s, la cadena conocida por comercializar pretzels recién horneados, tiene un plan para acelerar su expansión en el país. Después de la inauguración de su primera unidad en México en enero, en Monterrey, proyecta la apertura de 40 unidades en cinco años, con una inversión superior a los 200 millones de pesos.

Un buen augurio para la empresa fue que la tienda, ubicada dentro del centro comercial Galerías Monterrey, en 15 días alcanzó los niveles de ventas previstos para tres meses, cuenta Adalberto Rangel, CEO & Co-Founder de Beegroup, el grupo que adquirió los derechos de franquicia maestra para el desarrollo de la marca en México.

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“Si queremos ver una inversión como plan estratégico, ya estamos invirtiendo alrededor de más de 200 millones de pesos porque es lo que puede llevar a hacer estas sucursales en un promedio”, dice Rangel.

La llegada de Auntie Anne’s no fue improvisada. Rangel relata que Beegroup analizó previamente el mercado para delinear el plan de acción de la cadena en México, que tiene su punto de partida en el norte del país, en ciudades fronterizas como Tijuana, donde la marca ya tiene reconocimiento entre los consumidores, para después avanzar hacia mercados como Ciudad de México y Guadalajara.

El modelo de expansión contempla distintos formatos, como tiendas completas, kioscos y food trucks, con presencia en espacios de alto tráfico como malls, aeropuertos, estadios, estacionamientos y festivales. El 80% de las tiendas completas y kioscos se ubicará en centros comerciales, mientras que el resto se distribuirá en puntos estratégicos de consumo masivo.

“Es un plan estratégico que traemos muy bien identificado y creemos que la marca va a ser muy bien aceptada”, dice el CEO & Co-Founder de Beegroup. “El plan va enfocado mucho al tráfico y al volumen”, declara.

De acuerdo con el directivo, el modelo de negocio de Auntie Anne’s en México estará apalancado en la expansión de las tiendas y, en estos cinco años, el crecimiento en ventas irá de la mano con el crecimiento de tiendas en operación. Rangel declinó ofrecer una proyección de crecimiento de ingresos.

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“Los montos de inversión van a oscilar dependiendo de la infraestructura para abrir las tiendas. En cuanto a la proyección de las ventas, prevemos un crecimiento importante porque durante los primeros cinco años estaremos abriendo tiendas. El crecimiento lo va a estar dando la parte de las aperturas y el reto va a hacer del año cinco en adelante”, apunta.

Tropicalizar el menú

Uno de los desafíos para que las franquicias tengan resultados positivos en México no es abrir tiendas, sino adaptar el producto al paladar de los mexicanos, considerando que los pretzels no cuentan con alta penetración en el mercado, a diferencia de Estados Unidos.

Para revertir esta tendencia, Adalberto Rangel comenta que apostaron por tropicalizar el menú con sabores e ingredientes basados en los resultados de ejercicios de listening, focus groups y análisis de tendencias realizados dos años atrás, lo que derivó en el diseño de una oferta que mantiene el menú global de la cadena con combinaciones locales, como el pretzel con pepperoni y versiones con jalapeño o Nutella.

El objetivo de Beegroup es posicionar a la marca dentro de la categoría quick service restaurant, donde compite con jugadores como Krispy Kreme o Dairy Queen, con tickets promedio de compra de entre 140 y 150 pesos.

“Nos enfocamos mucho en escuchar nuestro mercado y, obviamente, tenemos mucha comunicación con las marcas para poder tener esta tropicalización”, dice. “La adaptación es de vital importancia, sin perder el origen, tenemos que tropicalizar con lo que nuestro target está acostumbrado a comer”, declara el directivo.

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El segmento de quick service restaurant en México cerró el año pasado con un valor de mercado de 11,870 millones de dólares, según MarkNtel Advisors. Este segmento de mercado representa más del 35% de la cuota de mercado de comida rápida.

Roark Capital fue fundada por Anne Beller en 1988 y nació como un puesto en un mercado de agricultores en Pensilvania. En la actualidad cuenta con 2,065 tiendas en 25 mercados, de acuerdo con su página web.

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Franquicias Restaurantes Inversión

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