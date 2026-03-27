Auntie Anne’s invertirá 200 mdp para abrir 40 tiendas en México

“Si queremos ver una inversión como plan estratégico, ya estamos invirtiendo alrededor de más de 200 millones de pesos porque es lo que puede llevar a hacer estas sucursales en un promedio”, dice Rangel.

La llegada de Auntie Anne’s no fue improvisada. Rangel relata que Beegroup analizó previamente el mercado para delinear el plan de acción de la cadena en México, que tiene su punto de partida en el norte del país, en ciudades fronterizas como Tijuana, donde la marca ya tiene reconocimiento entre los consumidores, para después avanzar hacia mercados como Ciudad de México y Guadalajara.

El modelo de expansión contempla distintos formatos, como tiendas completas, kioscos y food trucks, con presencia en espacios de alto tráfico como malls, aeropuertos, estadios, estacionamientos y festivales. El 80% de las tiendas completas y kioscos se ubicará en centros comerciales, mientras que el resto se distribuirá en puntos estratégicos de consumo masivo.

“Es un plan estratégico que traemos muy bien identificado y creemos que la marca va a ser muy bien aceptada”, dice el CEO & Co-Founder de Beegroup. “El plan va enfocado mucho al tráfico y al volumen”, declara.

De acuerdo con el directivo, el modelo de negocio de Auntie Anne’s en México estará apalancado en la expansión de las tiendas y, en estos cinco años, el crecimiento en ventas irá de la mano con el crecimiento de tiendas en operación. Rangel declinó ofrecer una proyección de crecimiento de ingresos.