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Empresas

México busca reducir su dependencia de tecnología china en telecom

Con hasta 54% de infraestructura ligada a Asia, la transición hacia proveedores de Estados Unidos encarecería redes y presionaría a operadores y usuarios.
jue 09 abril 2026 05:55 AM
La renegociación del T-MEC buscaría que las telecom dependieran menos de tecnología china
Los operadores usan tecnología de Huawei o ZTE por el bajo nivel de poder adquisitivo de los consumidores latinoamericanos. Empresas como América Móvil, por ejemplo, enfrentaría retos económicos para sostener una red con una tecnología más cara, que incluso podría impactar a los usuarios. (Daniel Balakov/Getty Images)

La geopolítica influirá en las decisiones sobre la infraestructura crítica en México, como la de telecomunicaciones. Para la renegociación del T-MEC, el país busca transitar gradualmente hacia una mayor afinidad con proveedores tecnológicos de la región, particularmente de Estados Unidos, pero esto no implica, por ahora, un desplazamiento inmediato de las soluciones provenientes de China.

Aunque no existe una cuota obligatoria de proveeduría estadounidense en telecomunicaciones, el tema forma parte de las revisiones del capítulo cuatro del tratado comercial, que busca limitar la dependencia de insumos de terceros países, en particular de Asia.

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Diego Flores, titular del sector de la Industria Electrónica y Digital de la Secretaría de Economía, aseguró que la determinación también responde a criterios de soberanía tecnológica, en un contexto donde se busca tener mayor control sobre la infraestructura y los mecanismos que garanticen que la información circule de forma segura y encriptada. El tema, aseguró, ha sido central en las conversaciones recientes.

“En la actualidad hay compañías de occidente o vinculadas a la región de Norteamérica que pueden ayudarnos en nuevos tramos de infraestructura. Sin duda hay una realidad de integración en Norteamérica que apunta a una mayor afinidad. Es un tránsito natural en función de nuestra posición dentro de las cadenas de suministro y de nuestros socios comerciales”, afirmó el funcionario a Expansión.

¿Cómo está tejida la red telecom?

El cambio, aunque gradual, marcaría una nueva dinámica en el sector de las telecomunicaciones. En el país se estima que el 54% de la infraestructura de telecomunicaciones de cuarta generación (4G) fue tejida por tecnología asiática, particularmente de Huawei, según información de BNamericas, plataforma de inteligencia de negocios.

Por ejemplo, la red de Altán – que alberga a los principales OMV como Bait – está hecha mayormente de componentes Huawei, en áreas como el Backbone, la más importante de una infraestructura de red al estar encargada de interconectar redes más pequeñas y transportar datos a alta velocidad. El Backhaul que sirve para conectar nodos de acceso con el núcleo de red del operador.

También parte de la Red de Acceso Radioeléctrico (RAN, por sus siglas en inglés), cuyo componente de infraestructura conecta los dispositivos móviles y de IoT con la red central a través de ondas de radio con antenas, mástiles, entre otros.

Las empresas chinas también toman relevancia en el sector fijo. Por ejemplo, la red central de Izzi fue tejida por la firma ZTE. “Todo lo que es fibra las empresa chinas de proveeduría es donde tendrían más participación”, dijo una fuente. Sin embargo, la compañía estadounidense AT&T apuró su reconversión hacia Ericsson y Nokia para no caer en sanciones de su gobierno.

El uso de componentes asiáticos para infraestructuras de telecomunicaciones también se refleja en los números. Las ventas de Huawei en las Américas, que en gran medida comprenden América Latina debido a las restricciones en Estados Unidos y Canadá desde 2019, aumentaron un 2.4% en 2025, con ventas de 37,184 yuanes equivalentes a 5,380 millones de dólares, según datos de su reporte financiero anual.

Mientras que Ericsson reportó una caída en su facturación del 3% en la región Américas debido a menores ventas en Latam, detalla su reporte financiero anual. En tanto, Nokia registró 784 millones de dólares significando un descenso de 12%.

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Impacto en la industria y usuarios

El tratado comercial que rige actualmente a México, Estados Unidos y Canadá, estipula la no discriminación y la libre competencia, así como decidir a las empresas qué proveedores tecnológicos utilizar para el desarrollo de sus redes.

Esto permite a los operadores elegir tecnología de Huawei o ZTE, cuya decisión se explica por el bajo nivel de poder adquisitivo de los consumidores latinoamericanos. Pero en 2019, un año después de la firma del T-MEC, Estados Unidos inició la guerra comercial con China que derivó en restricciones a sus empresas. Y ahora con un peso mayor de la geopolítica es probable que en la renegociación del acuerdo comercial cambie la libertad de proveeduría.

Pero sería un golpe para las telecomunicaciones. Empresas como América Móvil, aunque es la dominante en ingresos, enfrentaría retos económicos para sostener una red con una tecnología más cara, por lo que transitar a nuevos proveedores sería complejo en términos financieros y que incluso podría impactar a los usuarios.

Jorge Bravo, especialista en telecomunicaciones y presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), reconoció que obligar a los operadores a utilizar tecnología de un solo bloque traería consecuencias de aumentos de costos de la red que se trasladarán irremediablemente a los servicios para los usuarios.

Las empresas de telecomunicaciones actualmente enfrentan mayores presiones de márgenes y rentabilidad debido a los cambios de hábitos de conectividad que han ocasionado que los servicios que hace pocos años eran los más relevantes, ahora se conviertan en secundarios. Sumado a una concentración de mercado móvil.

Además, el cambio implicaría retrasos en la cobertura, ya que las empresas lidian con la carga financiera del precio del espectro radioeléctrico, uno de los costos más elevados a nivel Latinoamérica, y esto se traduciría en un retraso en la digitalización y para que más mexicanos accedan a internet. Actualmente, los operadores enfrentan rezagos en el despliegue de 5G debido a la falta de bandas de espectro, pero su compra se ha limitado por la falta de apetito por los altos costos de las radiofrecuencias.

“Los operadores trabajan no solo con los chinos también con Estados Unidos y Finlandia. Hacer redes es muy complejo y prohibir tecnología de empresas chinas con nombre y apellido terminará teniendo un costo como el de Reino Unido que vivió un retraso en su despliegue de red”, advirtió el especialista.

El posible reordenamiento de la proveeduría tecnológica en el sector se perfila como un proceso gradual y complejo, donde la geopolítica, los costos y la estructura del mercado marcarán el ritmo de los cambios.

La intención es fortalecer la integración con Norteamérica, pero el desafío para México será equilibrar los objetivos con la viabilidad financiera de los operadores y el acceso asequible a los servicios, en un entorno donde cualquier ajuste podría traducirse en impactos directos para la industria y los usuarios.

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Telecomunicaciones

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