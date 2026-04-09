AMLO y el fracking

A pesar de que hubo varias propuestas por parte del expresidente Andrés Manuel López Obrador para prohibir este método que utiliza mucha agua, no se concretó en una legislación, ya que Pemex utiliza este método en dos proyectos: el de Aceite Terciario del Golfo y de gas en lutitas. En 2024, la Secretaría de Hacienda proyectó un presupuesto para estos proyectos de la estatal de 4,063 millones de pesos .

Antes de ganar la elección de 2018, el morenista dijo que buscaría prohibir los “métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua, como el fracking”.

"No usaremos métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua, como el fracking", fue su promesa de campaña número 75.

¿Qué dijo Sheinbaum del fracking?

Al presentar el plan para aumentar la soberanía energética, la presidenta de México dijo que buscará elevar la producción de gas hasta en 155% al finalizar el sexenio y para ello, usaría fuentes “no convencionales” mediante fractura hidráulica (fracking) con la condición de que se usen tecnologías que disminuyan el impacto ambiental.

“¿Qué ponemos en el centro? La soberanía, el desarrollo del país, el futuro ambiental, las siguientes generaciones. ¿Pero qué ponemos también en el centro? La viabilidad y el desarrollo del país”, dijo en la Mañanera del Pueblo del 8 de abril .

En la Mañanera del Pueblo de este jueves 9 de abril, Sheinbaum aseguró que en la búsqueda de ser autosuficientes en la producción de energía eléctrica, se buscarán otros métodos, como aumentar la producción de gas natural y energías renovables. Sin embargo, descartó que se vaya a utilizar el mismo método que gasta mucha agua y que se utiliza en Estados Unidos, para ello se contará con el asesoramiento de un grupo de expertos interdisciplinario de universidades como la UNAM, el IPN y centros de investigación.

“¿Se debe utilizar de la misma manera que se ha explotado en EU? No, porque gasta mucha agua, ¿Quién puede decir que no tiene tanto impacto ambiental? Los expertos en geotermia, geofísica en reciclamiento de agua, de la UNAM, del Poli, de los institutos de la Ciencia y Tecnología; queremos que nos ayuden a tomar la decisión en México”, aseguró la mandataria.