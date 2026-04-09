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¿Qué es el fracking y por qué lo prohibió AMLO?

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum plantea retomar este método para reducir la dependencia energética, pues se importa el 75% del gas.
jue 09 abril 2026 11:05 AM
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El método de uso del fracking se utliza para extraer petróleo y gas natural que se encuentran atrapados en los poros de formaciones rocosas poco permeables denominadas lutitas. (Foto: Especial)

La realidad parece imponerse nuevamente al discurso político y es que el uso de la técnica fracking, enfocada a la extracción de gas natural, está contemplada en los planes del gobierno mexicano para reducir su dependencia energética, ya que se importa el 75% de este hidrocarburo.

¿Por qué se prohibió durante el sexenio de AMLO?, ¿Qué es el fracking y cómo funciona? Te contamos a contiunación.

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¿Qué es el fracking?

Este método de extracción se utiliza en los hidrocarburos de petróleo y gas natural que se encuentran atrapados en los poros de formaciones rocosas poco permeables denominadas lutitas bituminosas situadas en el subsuelo, cuya profundidad oscila entre 2,000 y 5,000 metros.

“Debido a la baja permeabilidad de las lutitas, la extracción de los hidrocarburos requiere la utilización de la fracturación hidráulica o fracking. Esta técnica parte de la perforación de un pozo vertical hasta alcanzar la formación que contiene gas o petróleo”, detalla la Alianza Mexicana contra el Fracking.

Después se realiza una serie de perforaciones horizontales en la lutita, que pueden extenderse por varios kilómetros en diversas direcciones.

A través de estos pozos horizontales se fractura la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión que fuerza el flujo y salida de los hidrocarburos de los poros, y debido a que el flujo disminuye muy pronto, se necesita perforar nuevos pozos para mantener la producción de los yacimientos, por lo que se requieren terrenos extensos para su implementación.

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AMLO y el fracking

A pesar de que hubo varias propuestas por parte del expresidente Andrés Manuel López Obrador para prohibir este método que utiliza mucha agua, no se concretó en una legislación, ya que Pemex utiliza este método en dos proyectos: el de Aceite Terciario del Golfo y de gas en lutitas. En 2024, la Secretaría de Hacienda proyectó un presupuesto para estos proyectos de la estatal de 4,063 millones de pesos .

Antes de ganar la elección de 2018, el morenista dijo que buscaría prohibir los “métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua, como el fracking”.

"No usaremos métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua, como el fracking", fue su promesa de campaña número 75.

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¿Qué dijo Sheinbaum del fracking?

Al presentar el plan para aumentar la soberanía energética, la presidenta de México dijo que buscará elevar la producción de gas hasta en 155% al finalizar el sexenio y para ello, usaría fuentes “no convencionales” mediante fractura hidráulica (fracking) con la condición de que se usen tecnologías que disminuyan el impacto ambiental.

“¿Qué ponemos en el centro? La soberanía, el desarrollo del país, el futuro ambiental, las siguientes generaciones. ¿Pero qué ponemos también en el centro? La viabilidad y el desarrollo del país”, dijo en la Mañanera del Pueblo del 8 de abril .

En la Mañanera del Pueblo de este jueves 9 de abril, Sheinbaum aseguró que en la búsqueda de ser autosuficientes en la producción de energía eléctrica, se buscarán otros métodos, como aumentar la producción de gas natural y energías renovables. Sin embargo, descartó que se vaya a utilizar el mismo método que gasta mucha agua y que se utiliza en Estados Unidos, para ello se contará con el asesoramiento de un grupo de expertos interdisciplinario de universidades como la UNAM, el IPN y centros de investigación.

“¿Se debe utilizar de la misma manera que se ha explotado en EU? No, porque gasta mucha agua, ¿Quién puede decir que no tiene tanto impacto ambiental? Los expertos en geotermia, geofísica en reciclamiento de agua, de la UNAM, del Poli, de los institutos de la Ciencia y Tecnología; queremos que nos ayuden a tomar la decisión en México”, aseguró la mandataria.

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Respecto al anuncio sobre el posible regreso del fracking, Carlos Serrano Herrera, economista jefe de BBVA México, expresó que observa como positivo el anuncio del regreso al fracking.

Recordó que en la década de los 70, Estados Unidos era un país deficitario en productos petroleros, en petróleo y gas natural. Actualmente tiene una balanza comercial positiva, es autosuficiente en petróleo y gas natural, y una de las razones es porque es autosuficiente por el uso del fracking.

"México podría beneficiarse de manera muy similar a lo que se ha beneficiado Texas con la explotación del fracking de petróleo y gas natural. En efecto, hace algunos años había consideraciones ambientales por el uso del agua, (ahora, existen técnicas de acción) que permitirían utilizar mucho menor cantidad de agua, entonces creemos que es un anuncio muy positivo", aseguró.

Con información de Diana Zavala

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Secretaría de Energía AMLO Claudia Sheinbaum

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