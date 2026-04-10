Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

EU elimina impuesto a envases de aluminio y 'da aire' a las cervezas en lata

La eliminación de aranceles a envases metálicos da respiro a la cerveza mexicana, que mejora márgenes y competitividad en Estados Unidos, su principal mercado.
vie 10 abril 2026 03:56 PM
(Obligatorio)
Sin el arancel, la cerveza mexicana puede ganar competitividad. (Fotos: splendens/Getty Images/iStockphoto)

Cervezas enlatadas, productos en aerosol así como champús, cremas y perfumes liberan un poco la presión después de que el gobierno de Estados Unidos realizó un ajuste técnico a sus políticas comerciales para eliminar el arancel de 25% para las latas y envases de aluminio de menos de 20 litros, que estuvo en vigor durante un año.

El gobierno estadounidense modificó la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial para excluir a más de 200 fracciones arancelarias del impuesto de 25% sobre los envases y latas de aluminio, cobre y acero, medida que había encarecido productos terminados pese a no ser insumos industriales directos.

Publicidad

El ajuste entró en vigor el 6 de abril y elimina una distorsión que gravaba de forma similar a bienes finales y a insumos industriales, aun cuando el componente metálico en productos como bebidas, alimentos o cuidado personal es marginal, pero significativo en la simplificación de procesos.

Cuando el pago arancelario estuvo en vigor, lo que ocurría es que se debía calcular el contenido metálico de los envases elaborados con aluminio para hacer el pago correspondiente. “Era una medida curiosa, porque nosotros no estamos exportando acero o aluminio”, explicó Carlos Berzunza, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos (Canipec). “El cálculo era sumamente complejo y representó un desafío”, añadió.

Con este ajuste técnico, Estados Unidos establece criterios más precisos sobre el contenido metálico y permite exenciones cuando estas representan una baja proporción del valor total del producto, lo que beneficia a exportaciones mexicanas como la cerveza enlatada, alimentos procesados y productos de cuidado personal.

El impacto inmediato de esto se concentra en el terreno microeconómico en el largo plazo, con la mejora de márgenes, eficiencia operativa y mayor certidumbre para las empresas al librear los costos operativos.

El brindis de la cerveza mexicana

Para las cerveceras y otras industrias que dependen de envases de aluminio, el cambio no abre necesariamente nuevas oportunidades porque no generó impactos significativos, pero sí despeja el camino para competir en mejores condiciones.

Publicidad

En el año que estuvo en vigor, el pago del arancel se concentró principalmente en el costo de las latas. Arca Continental reconoció que esta es la única afectación relevante en su operación, aunque con un efecto marginal. Emilio Marcos Charur, director de Administración y Finanzas, dijo en la conferencia con analistas en febrero pasado que el impacto representa menos de 1% del costo de bienes vendidos en su negocio de bebidas en el suroeste de Estados Unidos, por lo que se mantiene como un factor manejable.

En la misma línea, Coca-Cola FEMSA identifica al aluminio como el único insumo con cierta presión, aunque de bajo peso dentro de su estructura de costos. Gerardo Cruz, director de Finanzas, subrayó en conferencia con analistas que se trataba de una proporción menor en la mezcla total, lo que limita su impacto.

En contraste, la industria cervecera enfrentó un entorno más presionado por su mayor dependencia del aluminio en envases. El arancel de 25% a la cerveza en lata y a los envases de aluminio de menos de 20 litros ha generado incertidumbre en el sector, particularmente para Constellation Brands, que concentra buena parte de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos. Del 97% de la cerveza que México envía a ese país, 90% corresponde a marcas que produce la compañía en plantas ubicadas en el norte del país.

Carlos Hernosullo, analista independiente, considera que las cerveceras pudieran beneficiarse al traspasar el “ahorro” y mejorar su competitividad. “El efecto de corto plazo va a ser menor, dada la volatilidad de las medidas impuestas por Trump, no se puede asegurar que sean aranceles definitivos o que no puedan revisarse en cualquier momento”, declara.

Publicidad

Tags

cerveza Aranceles Donald Trump

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad