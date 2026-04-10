El ajuste entró en vigor el 6 de abril y elimina una distorsión que gravaba de forma similar a bienes finales y a insumos industriales, aun cuando el componente metálico en productos como bebidas, alimentos o cuidado personal es marginal, pero significativo en la simplificación de procesos.

Cuando el pago arancelario estuvo en vigor, lo que ocurría es que se debía calcular el contenido metálico de los envases elaborados con aluminio para hacer el pago correspondiente. “Era una medida curiosa, porque nosotros no estamos exportando acero o aluminio”, explicó Carlos Berzunza, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos (Canipec). “El cálculo era sumamente complejo y representó un desafío”, añadió.

Con este ajuste técnico, Estados Unidos establece criterios más precisos sobre el contenido metálico y permite exenciones cuando estas representan una baja proporción del valor total del producto, lo que beneficia a exportaciones mexicanas como la cerveza enlatada, alimentos procesados y productos de cuidado personal.

El impacto inmediato de esto se concentra en el terreno microeconómico en el largo plazo, con la mejora de márgenes, eficiencia operativa y mayor certidumbre para las empresas al librear los costos operativos.

El brindis de la cerveza mexicana

Para las cerveceras y otras industrias que dependen de envases de aluminio, el cambio no abre necesariamente nuevas oportunidades porque no generó impactos significativos, pero sí despeja el camino para competir en mejores condiciones.