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¿Ya te anotaste en el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil? El plazo se acaba pronto

Los usuarios de telefonía móvil del país deben registrar su número ante la compañía que le ofrece el servicio. Esta es la fecha establecida en la ley.
vie 10 abril 2026 11:27 AM
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Los usuarios de telefonía móvil en el país deben cumplir con los lineamientos de registro de su número telefónico para que se mantengan en comunicación. (Foto: iStock)

Las fechas para cumplir con la vinculación telefónica avanzan en México, por lo que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) recordó a los usuarios considerar los plazos para que no se les suspenda el servicio y se mantengan comunicados.

Lo mexicanos con una línea celular tendrán que vincular sus números con el fin de combatir la delincuencia.

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¿Cuál es la fecha límite?

De acuerdo a los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el plazo es el 30 de junio de 2026, por lo que los usuarios que no hayan registrado su número de teléfono celular serán desactivados.

La CRT explicó que los datos personales ya los tienen las empresas cuyos clientes tienen el servicio de pospago.

“Es importante resaltar que la información será resguardada por los operadores telefónicos y se cumplirá con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares”, informó el 8 de diciembre de 2025 .

Uno de los objetivos de la reforma en materia de Telecomunicaciones es para combatir el delito de extorsión telefónica en el país, un delito que no cede en el país. En 2025 hay 29 víctimas diarias, aunque las cifras pueden ser mayores por quienes temen denunciar .

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Tanto personas físicas como morales (empresas, organismos públicos, etcétera) deberán realizar la vinculación de sus líneas con información personal para obtener un Registro de Usuarios de Telefonía Móvil, mismo que será integrado por los proveedores del servicio.

La CRT explica que cada línea telefónica sea registrada a un titular, se elimina el anonimato que permite realizar este servicio para cometer delitos como estafas, a la vez que formaliza el registro de servicios pospago.

El organismo señala que “la información será resguardada por los operadores telefónicos y se cumplirá con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

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¿Qué documentos se solicitan para hacer el registro?

La CRT detalló que de acuerdo a los lineamientos que entrarán en vigor en el mismo día de la publicación en DOF, establecen que los documentos de identidad para asociar las líneas telefónicas a una persona física serán los siguientes :

*Credencial de elector

*Pasaporte

*Clave Única de Registro de Población (CURP).

*Las personas morales deberán presentar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Se recomienda a los usuarios estar atentos a los avisos en redes sociales de las compañías en donde tienen sus paquetes de telefonía activados para conocer los requisitos, o bien, llamar a los números telefónicos para conocer más detalles.

También existe la opción de hacer la vinculación a través del mismo número telefónico, pero los que no podrñan hacerlo son los que estén asociados a una SIM que no cuenten con la capacidad técnica de generar llamadas de voz, envío de SMS o llamadas a través de internet; es decir para que el usuario concluya con éxito el trámite debe contar con un equipo celular que tenga estas características.

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En el país hay cerca de 143 millones de líneas telefónicas que operan empresas como Telcel, AT&T, Telefónica, Altán Redes y los Operadores Móviles Virtuales (OMV) como Bait. El registro forma parte de la nueva Ley de Telecomunicaciones.

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Telefonía móvil Telcel

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