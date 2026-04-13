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Fracking en México enfrenta altos costos para competir con el gas de EU

El país busca duplicar su producción, pero la escala, inversión y falta de infraestructura limitan su rentabilidad frente al modelo estadounidense.
lun 13 abril 2026 04:55 AM
La producción nacional de gas natural apenas alcanza los 2,300 millones de pies cúbicos diarios de gas, pero la meta es elevarlo a 5,871 millones de pies cúbicos para 2030
Estados Unidos es el productor de gas natural con los precios más baratos del mundo. (ttsimaging/Getty Images/iStockphoto)

La apuesta del gobierno mexicano, en un completo cambio de paradigma energético, ha decidido apostar por el fracking para aumentar la producción de gas natural ante una producción incipiente de gas natural.

México depende en más de un 75% del gas natural de importación proveniente de Estados Unidos para cubrir los más de 9,000 millones de pies cúbicos diarios que se consumen entre el sector energético e industrial.

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La producción nacional de gas natural apenas alcanza los 2,300 millones de pies cúbicos diarios de gas, pero la meta es elevarlo a 5,871 millones de pies cúbicos para 2030, lo que representa un aumento de 155% en solo cuatro años.

Se trata de un crecimiento sustancial en un corto tiempo, justo en medio de una crisis que azota a Petróleos Mexicanos (Pemex), que registra una caída en la producción desde hace unos años y que mantiene un complejo escenario económico con una deuda elevada y pocos recursos para invertir.

Las cifras

Ramsés Pech, socio de Grupo Caravia, explicó que para que el país pudiera cubrir su demanda de gas natural necesitaría elevar su perforación de pozos a 3,000 - 3,500 pozos frente a los 100 a 120 que actualmente perfora.

“En Estados Unidos se perforan entre 12,000 y 16,000 pozos anualmente; para alcanzar la producción actual de más de 100,000 millones de pies cúbicos diarios fue necesario perforar más de 900,000 pozos a lo largo del tiempo”, expuso.

Estados Unidos produce más de 100,000 millones de pies cúbicos por día de gas, lo que le permite cubrir su demanda local, abastecer gran parte del mercado mexicano y exportar a otros destinos como Asia.

El uso del fracking en sus cuencas gasíferas, principalmente en Texas, le ha permitido convertirse en un hub en el que se produce el gas más barato del mundo, con precios que rondan los 2 y 3 dólares el millón de BTU.

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El gas que se produce en México, según el Índice de Referencia de Precio del Gas Natural, en enero, el precio por millón de BTU promedió los 4.71 dólares.

Aunque el precio mexicano parece que podría competir con el estadounidense al no ser una diferencia muy grande, el panorama será diferente para los proyectos que se desarrollen, pues implican grandes inversiones, tecnología de última generación y un programa acelerado de desarrollo si se quiere hacer en las metas que establece el gobierno.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), expuso en un análisis que para que estos proyectos sean rentables, será indispensable la participación de operadores privados con experiencia en este tipo de extracción, así como procurar condiciones de mercado que garanticen su viabilidad financiera.

“El precio spot del gas Henry Hub promedió 3.5 dólares por millón de BTU entre 2020 y 2026. A ese nivel, la rentabilidad de proyectos no convencionales depende de la escala de producción. Estados Unidos tiene costos de producción competitivos en yacimientos no convencionales, en contraste, México enfrentaría mayores costos iniciales por la falta de infraestructura y experiencia técnica lo que limita su competitividad en el corto plazo.

Fracking
(Expansión)

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Los planes

El titular de Pemex explicó el pasado miércoles que México tiene una cantidad importante de gas en yacimientos convencionales, aunque los recursos no convencionales son superiores y serán necesarios para aumentar la producción nacional.

“Tenemos un potencial importante en campos convencionales, que son 83 billones de pies cúbicos, pero en no convencional tenemos muchísimo más 141 billones de pies cúbicos que podemos aprovechar y esa es la gran oportunidad que tenemos”, aseguró el directivo.

Añadió que el gas convencional está regularmente en el sur del país, mientras que en los recursos gasíferos no convencionales están hacia el centro y sur del país.

La estrategia para la reducción de la dependencia del gas natural contempla tres ejes: primero que la producción base de Pemex se eleve a 4,049 millones de pies cúbicos; el segundo es que los planes de producción convencional adicionen 663 millones de pies cúbicos diarios, y por último, con la incorporación de yacimientos de geología compleja (no convencionales que requieren fracking) se espera se sumen otros 1,159 millones de pies cúbicos diarios.

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gas natural

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