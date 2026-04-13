La producción nacional de gas natural apenas alcanza los 2,300 millones de pies cúbicos diarios de gas, pero la meta es elevarlo a 5,871 millones de pies cúbicos para 2030, lo que representa un aumento de 155% en solo cuatro años.

Se trata de un crecimiento sustancial en un corto tiempo, justo en medio de una crisis que azota a Petróleos Mexicanos (Pemex), que registra una caída en la producción desde hace unos años y que mantiene un complejo escenario económico con una deuda elevada y pocos recursos para invertir.

Las cifras

Ramsés Pech, socio de Grupo Caravia, explicó que para que el país pudiera cubrir su demanda de gas natural necesitaría elevar su perforación de pozos a 3,000 - 3,500 pozos frente a los 100 a 120 que actualmente perfora.

“En Estados Unidos se perforan entre 12,000 y 16,000 pozos anualmente; para alcanzar la producción actual de más de 100,000 millones de pies cúbicos diarios fue necesario perforar más de 900,000 pozos a lo largo del tiempo”, expuso.

Estados Unidos produce más de 100,000 millones de pies cúbicos por día de gas, lo que le permite cubrir su demanda local, abastecer gran parte del mercado mexicano y exportar a otros destinos como Asia.

El uso del fracking en sus cuencas gasíferas, principalmente en Texas, le ha permitido convertirse en un hub en el que se produce el gas más barato del mundo, con precios que rondan los 2 y 3 dólares el millón de BTU.