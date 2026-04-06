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Pemex, el ‘gigante petrolero’ que no brilla en la producción de gas

La mandataria federal reconoció que México depende en ocasiones hasta en un 75% de las importaciones, por lo que es importante reducirla gradualmente.
lun 06 abril 2026 04:25 PM
La oportunidad que se quema: por qué Pemex es un gigante petrolero, pero no brilla en la producción de gas
México es uno de los principales mercados del gas natural de Estados Unidos. (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

Aunque México y Petróleos Mexicanos (Pemex) se asumen como una potencia petrolera, capaz de lograr su autosuficiencia energética, la producción de gas natural es incipiente, lo que nos lleva a depender hasta en un 70% de las importaciones.

Ese gas natural de importación proviene principalmente de las cuencas gasíferas de Estados Unidos, lo que genera múltiples debates sobre los riesgos de depender en una cantidad tan importante de un gas extranjero, considerando que siempre existe la posibilidad de que se generen factores geográficos o incluso meteorológicos que puedan interrumpir el suministro.

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Desde hace varios años se ha buscado reducir esa dependencia, y la actual administración no es la excepción. Ante ello, el Gobierno federal ha dicho que se trabajará en un plan para lograr la “autosuficiencia” en gas natural.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo el pasado miércoles en su conferencia mañanera que la apuesta de su gobierno es lograr la autosuficiencia energética, y para ello es necesario reducir en el menor porcentaje posible, la dependencia de un combustible extranjero.

“Para garantizar un país soberano, entre otras cosas, tenemos que garantizar la soberanía energética. Y ahora —lo vamos a presentar ya muy pronto— es el programa para fortalecer la soberanía en gas natural, porque importamos 75% del gas que consumimos.

Entonces, tenemos que fortalecer la soberanía en gas natural y aumentar las fuentes renovables de energía, no solo porque ayudan al medio ambiente, sino porque garantizan soberanía, porque el sol lo tenemos aquí, el viento lo tenemos aquí, la geotermia la tenemos aquí”, expuso.

En el evento del aniversario de la Expropiación Petrolera, el pasado 18 de marzo, la mandataria federal reconoció que México depende en ocasiones hasta en un 75% de las importaciones.

La demanda de gas natural del país ronda entre los 8,000 y 9,000 millones de pies cúbicos por día. Datos de la Agencia Internacional de Energía muestran que en 2025, las exportaciones de gas natural que Estados Unidos hizo a México durante diciembre de 2025 alcanzaron los 187,307 millones de pies cúbicos; lo que da una cifra por día de 6,042 millones de pies cúbicos diarios.

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¿Hay esperanza?

Los altos niveles de importaciones de gas son resultado de la caída sustancial que ha registrado la producción de hidrocarburos en los últimos años, no solo en materia de gas, también en cuanto a petróleo crudo y condensados.

El ex comisionado de la extinta Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Héctor Moreira, señalaba en sus últimas apariciones públicas que México en realidad es una potencia gasífera y no petrolera, al tener más reservas de gas.

Los cálculos del ex regulador señalaban que las reservas de gas alcanzan los 224,700 miles de millones de pies cúbicos, ubicándose en el sitio número seis a nivel mundial de los países con mayor potencial gasífero.

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Pero ¿qué lo frena? Óscar Ocampo, director de desarrollo económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló que la razón histórica por la que se privilegió el petróleo, por encima del gas, es que era más atractivo. “Esa es la razón por la cual echamos a perder el gas de Cantarell”.

Al hacer zoom a la problemática, el inicial problema es de costos al tener el gas de Texas, el considerado el más barato del mundo, a un lado de México.

“Con el boom del shale, la realidad es que México pues difícilmente será competitivo en costos, porque necesita cientos y miles de pozos para tener escala y poder competir realmente. También tenemos una parte política, porque por un tiempo cerramos el mercado a la participación de inversión privada; y otra que sería la menos compleja es la falta de experiencia de Pemex, lo cual se puede solucionar con la invitación a otras empresas, pero para eso es indispensable tener condiciones atractivas”, puntualizó.

Hoy Texas sigue siendo el mercado más competitivo del mundo, y el escenario de México para incursionar es altamente complejo, aseguró el especialista.

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gas natural

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