La oportunidad que se quema: por qué Pemex es un gigante petrolero, pero no brilla en la producción de gas

Desde hace varios años se ha buscado reducir esa dependencia, y la actual administración no es la excepción. Ante ello, el Gobierno federal ha dicho que se trabajará en un plan para lograr la “autosuficiencia” en gas natural.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo el pasado miércoles en su conferencia mañanera que la apuesta de su gobierno es lograr la autosuficiencia energética, y para ello es necesario reducir en el menor porcentaje posible, la dependencia de un combustible extranjero.

“Para garantizar un país soberano, entre otras cosas, tenemos que garantizar la soberanía energética. Y ahora —lo vamos a presentar ya muy pronto— es el programa para fortalecer la soberanía en gas natural, porque importamos 75% del gas que consumimos.

Entonces, tenemos que fortalecer la soberanía en gas natural y aumentar las fuentes renovables de energía, no solo porque ayudan al medio ambiente, sino porque garantizan soberanía, porque el sol lo tenemos aquí, el viento lo tenemos aquí, la geotermia la tenemos aquí”, expuso.

En el evento del aniversario de la Expropiación Petrolera, el pasado 18 de marzo, la mandataria federal reconoció que México depende en ocasiones hasta en un 75% de las importaciones.

La demanda de gas natural del país ronda entre los 8,000 y 9,000 millones de pies cúbicos por día. Datos de la Agencia Internacional de Energía muestran que en 2025, las exportaciones de gas natural que Estados Unidos hizo a México durante diciembre de 2025 alcanzaron los 187,307 millones de pies cúbicos; lo que da una cifra por día de 6,042 millones de pies cúbicos diarios.