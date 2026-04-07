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“Las ballenas demandaron y van ganando”, suspenden proyecto de GNL

La suspensión definitiva impide que buques que transportan gas natural licuado puedan transitar en el Golfo de California.
mar 07 abril 2026 04:38 PM
“Las ballenas demandaron y van ganando”, suspenden proyecto de GNL
Al menos 9 especies de ballenas se reproducen y alimentan en el Golfo de California. (izanbar/Getty Images/iStockphoto)

Los proyectos de licuefacción y reexportación de gas natural que pretenden instalarse en las costas del Golfo de California para mandar el combustible –que proviene de Estados Unidos y se quiere mandar al mercado asiático– ponen el riesgo al ‘acuario natural más grande del mundo’.

Nora Cabrera, directora ejecutiva y fundadora de la asociación ambientalista Nuestro Futuro, explicó que del amparo promovido en defensa de las ballenas y del ecosistema del Mar de Cortés, previo a la Semana Santa se otorgó una suspensión definitiva.

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La suspensión definitiva implica que ningún buque metanero podrá transitar por el Golfo de California. Si bien todavía el proyecto no está físicamente en la zona porque no se ha construido, sin la suspensión sería posible que buques transitaran para movilizar equipos de construcción o las plataformas para la instalación de la planta.

El amparo fue promovido en septiembre del año pasado en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente (Asea) al ser las autoridades encargadas de vigilar por el valor y la preservación de los ecosistemas.

“Las ballenas demandaron y hoy van ganando. Lo que las ballenas están demandado es algo único y no había sucedido en México, pero sí es una corriente importante en todo el mundo, que es que se reconozca la dimensión objetiva del derecho a un medio ambiente sano, el cual tiene un rama que tiene que ver con la naturaleza por el propio hecho de existir”, aseguró Cabrera.

Un extracto de la sentencia compartida con Expansión señala que “se concede la suspensión definitiva para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guarden, esto es, para que las autoridades responsables, dentro del ámbito de su competencia, suspendan (si ya dio inicio) o se abstengan de permitir el tránsito de buques cisterna de GNL por Puerto Libertad al Mar de Cortés (Golfo de California), para ejecutar el Proyecto Saguaro. De no hacerlo, se permitiría que se ocasionen daños a la vida de las ballenas y su ecosistema”, expone el documento.

Lo anterior tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva al juicio de amparo, lo cual no tiene una fecha específica para realizarse.

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Mayor protección

El proyecto Saguaro es una planta de licuefacción de gas natural que busca desarrollarse en Puerto Libertad, Sonora, acompañado de un gasoducto que permitirá la exportación de la molécula desde Estados Unidos, desarrollado por Mexico Pacific para la exportación del gas a Asia.

Asimismo, existe otra planta de licuefacción de gas –impulsado por la actual administración– llamado Amigo GNL, que se busca construir en Guaymas, Sonora.

Dicho proyecto está en espera de que le sea otorgada la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) por parte de la Semarnat para avanzar con su desarrollo.

La misma presidenta Claudia Sheinbaum se ha pronunciado por la reactivación del proyecto, e incluso el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, ha declarado que en la zona de Puerto Libertad no se tienen presencia de ballenas.

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Otra lucha que mantiene Nuestro Futuro y diversas asociaciones ambientalistas es lograr que la Semarnat declare al Golfo de California como un hábitat crítico, a fin de protegerlo del desarrollo de proyectos futuros que atentan contra el ecosistema.

El tamaño de un buque metanero que se utiliza para el traslado de gas natural licuado tiene un tamaño aproximado de 300 metros de largo. Y está comprobado que dentro de las principales causas de la muerte de las ballenas están asociadas con colisiones contra este tipo de buques.

En diciembre del año pasado, otro proyecto de GNL, Vista Pacífico, que desarrollaría Sempra Energy en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la zona de Topolobampo fue cancelado por la no obtención de permisos y cuestionamientos ambientales.

“El proyecto Vista Pacífico ha sido retirado, y eso es resultado de la insistencia y la resistencia, pero hay que decirlo con toda claridad, esto es apenas un paso, porque la amenaza sigue ahí latente, reconfigurándose todo el tiempo porque el Golfo de California sigue siendo visto como una ruta estratégica para la exportación de gas”, puntualizó Carlos Mancilla, director general de Bcsicletos.

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gas natural

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