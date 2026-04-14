SICT suspende el certificado de operador aéreo de Magnicharters

“En esta verificación se aclaró que cumplían con todas las medidas de seguridad operacional para continuar volando, no obstante, se solicitó resolver las observaciones en materia financiera y acreditar las soluciones de las mismas”, añadió la dependencia en un comunicado.

La AFAC le otorgará a la empresa un plazo para presentar un plan que atienda los hallazgos detectados, con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones necesarias para operar de manera segura, pero esta será la última oportunidad de la aerolínea.

“En caso de no acreditar la solvencia requerida, se procederá a la revocación definitiva del título de concesión del Certificado de Operador Aéreo, lo que implicaría el cese permanente de sus operaciones comerciales”, subrayó la dependencia.

Este lunes, Expansión publicó un artículo mostrando que el flujo de pasajeros de la aerolínea se redujo en una quinta parte en la última década, al pasar de trasladar más de un millón de viajeros anuales a alrededor de 200,000 en 2025, por lo que varios expertos consideraron que sería “difícil” que la aerolínea vuelva a volar.

En tanto, la SICT también informó que mantiene activo un plan emergente de apoyo a pasajeros en tránsito afectados por la compañía, en coordinación con aerolíneas, grupos aeroportuarios y el Gobierno de Quintana Roo, en miras de asegurar “su traslado oportuno y seguro a sus destinos de origen”.