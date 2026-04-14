SICT suspende el certificado de operador aéreo de Magnicharters

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que, tras el cese de operaciones de forma unilateral de los vuelos programados de Magnicharters desde este sábado, se determinó la suspensión temporal del Certificado de Operador Aéreo de la aerolínea.
La decisión fue efectuada por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), autoridad aérea que también detectó que existe falta de capacidad financiera por parte de la aerolínea, lo que podría representar un riesgo para la seguridad operacional.
Desde enero de este año, la AFAC realizó una verificación técnica administrativa a Magnicharters, en línea con el Artículo 84 de la Ley de Aviación Civil, en la que se identificaron varios hallazgos, que dejaron ver la complicada situación de la aerolínea en materia financiera.