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SICT suspende el certificado de operador aéreo de Magnicharters

Si la aerolínea no acredita solvencia financiera, la SICT revocará de manera permanente su certificado, lo que implicaría su cese definitivo de operaciones.
mar 14 abril 2026 09:01 PM
SICT suspende el certificado de operador aéreo de Magnicharters
Desde enero, la Agencia Federal de Aviación Civil realizó una verificación técnica administrativa a la aerolínea. (Elizabeth Ruiz)

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que, tras el cese de operaciones de forma unilateral de los vuelos programados de Magnicharters desde este sábado, se determinó la suspensión temporal del Certificado de Operador Aéreo de la aerolínea.

La decisión fue efectuada por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), autoridad aérea que también detectó que existe falta de capacidad financiera por parte de la aerolínea, lo que podría representar un riesgo para la seguridad operacional.

Desde enero de este año, la AFAC realizó una verificación técnica administrativa a Magnicharters, en línea con el Artículo 84 de la Ley de Aviación Civil, en la que se identificaron varios hallazgos, que dejaron ver la complicada situación de la aerolínea en materia financiera.

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“En esta verificación se aclaró que cumplían con todas las medidas de seguridad operacional para continuar volando, no obstante, se solicitó resolver las observaciones en materia financiera y acreditar las soluciones de las mismas”, añadió la dependencia en un comunicado.

La AFAC le otorgará a la empresa un plazo para presentar un plan que atienda los hallazgos detectados, con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones necesarias para operar de manera segura, pero esta será la última oportunidad de la aerolínea.

“En caso de no acreditar la solvencia requerida, se procederá a la revocación definitiva del título de concesión del Certificado de Operador Aéreo, lo que implicaría el cese permanente de sus operaciones comerciales”, subrayó la dependencia.

Este lunes, Expansión publicó un artículo mostrando que el flujo de pasajeros de la aerolínea se redujo en una quinta parte en la última década, al pasar de trasladar más de un millón de viajeros anuales a alrededor de 200,000 en 2025, por lo que varios expertos consideraron que sería “difícil” que la aerolínea vuelva a volar.

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En tanto, la SICT también informó que mantiene activo un plan emergente de apoyo a pasajeros en tránsito afectados por la compañía, en coordinación con aerolíneas, grupos aeroportuarios y el Gobierno de Quintana Roo, en miras de asegurar “su traslado oportuno y seguro a sus destinos de origen”.

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La situación llegó también a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), quien dijo que, desde el 11 de abril, cuando la aerolínea anunció que detendría operaciones por las siguientes dos semanas, ha dado más de 140 asesorías.

Hasta el momento, Magnicharters canceló 18 vuelos que cubrían las rutas México-Cancún, Monterrey-Cancún, Cancún-Monterrey, Cancún-México, Huatulco-México, México-Huatulco, Mérida-México y México-Mérida.

La Profeco añadió que, desde el primer momento de las cancelaciones, personal de la institución acudió a los módulos de la aerolínea para poder conciliar, no obstante, no se encontró personal alguno.

“Se han realizado visitas a los domicilios fiscales registrados ante la Profeco, tanto en Monterrey, como en la Ciudad de México, encontrándose con locales cerrados y sin personal”, agregó.

La Procuraduría desplegó brigadas en los aeropuertos de Monterrey, Cancún y Ciudad de México, con el objetivo de colocar información y atender a los consumidores afectados, así como invitarlos a que se acerquen a los mostradores de las aerolíneas VivaAerobus y Volaris con la intención de que se les otorgue un vuelo a su lugar de origen.

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