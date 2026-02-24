Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Los centros de datos crecen en México, pero los especialistas escasean

Aunque se espera una inversión de 18,000 mdd en data centers para 2030, la industria padece un cuello de botella en los perfiles de tecnología.
mar 24 febrero 2026 06:00 PM
México construye más centros de datos, pero tiene un problema: hay escasez de talento especializado
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC), 67% de las empresas del sector reporta dificultades serias para cubrir vacantes en los últimos 12 meses. (Hispanolistic/Getty Images)

El boom de centros de datos en México avanza con fuerza, pero enfrenta un cuello de botella que se presenta en la falta de talento especializado. Mientras la inversión proyectada supera los 18,000 millones de dólares hacia 2030, la industria reconoce que el principal obstáculo para su expansión no es la infraestructura, sino la escasez de ingenieros y operadores calificados.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC), 67% de las empresas del sector reporta dificultades serias para cubrir vacantes en los últimos 12 meses. El dato confirma una brecha crítica en un momento en que el país compite por atraer inversión tecnológica global.

La semana pasada, el organismo presentó el primer informe sobre perfiles profesionales que requiere la industria, donde identifica que las áreas más críticas para la operación son Operación y Mantenimiento (23%) y Arquitectura para Centros de Datos (23%). Les siguen Diseño de Infraestructura (19%) y Gestión de Energía (16%), funciones que sostienen la infraestructura digital del país.

Publicidad

Sin embargo, el problema es que no hay suficientes especialistas en estas disciplinas. La escasez se concentra principalmente en ingeniería eléctrica y mecánica (39%) y en mandos medios para operación de Centros de Datos (32%). Esto refleja una desconexión entre lo que demanda la industria y lo que produce el sistema educativo, al tiempo que la magnitud del mercado explica la urgencia de estos perfiles.

Según el estudio de la MEXDC, México podría superar los 18,000 millones de dólares en inversión directa y 54,000 millones en inversión indirecta hacia 2030, además de generar casi 100,000 nuevos empleos. En este contexto, Querétaro se perfila como uno de los principales polos de crecimiento.

No obstante, el crecimiento podría frenar si no se resuelve el déficit de talento especializado. De hecho, la percepción empresarial sobre la formación académica es otro foco rojo. Apenas 6% de las empresas se declara “muy satisfecho” con la preparación de los egresados, mientras que 67% manifiesta un nivel bajo de satisfacción.

“Estos resultados subrayan la necesidad urgente de replantear los esquemas de colaboración entre instituciones educativas y empresas del sector”, afirma Amet Novillo, presidente de la MEXDC.

Publicidad

Novillo agrega que “las áreas más críticas (energía, operación, mantenimiento y diseño de infraestructura) requieren programas académicos y técnicos más alineados a las exigencias de la industria”.

Además de la academia, las empresas también deben poner su parte

A pesar de reconocer la importancia de prácticas profesionales y programas de entrenamiento, solo 10% de las empresas participa activamente en estas iniciativas, mientras 45% lo hace de manera limitada.

“La falta de entendimiento sobre la relevancia estratégica de esta industria (…) sigue limitando la capacidad de atraer profesionistas con alto potencial técnico”, señala Novillo, y agrega que los centros de datos sostienen servicios bancarios, telecomunicaciones, comercio electrónico, streaming e inteligencia artificial.

Adriana Rivera, directora ejecutiva de la MEXDC, subraya que el desafío no es solo técnico, sino también humano. Se necesita “fortalecer habilidades humanas, impulsar programas de formación práctica, alinear la academia con la industria y visibilizar un sector que (…) permanece mayormente desconocido para las nuevas generaciones”.

Y es que la expansión acelerada de centros de datos responde a la digitalización de servicios, la nube y la inteligencia artificial. México, por su cercanía con Estados Unidos y costos competitivos, se posiciona como centro estratégico.

Pero la infraestructura por sí sola no garantiza competitividad. Sin ingenieros capaces de diseñar sistemas eléctricos redundantes, operadores que gestionen cargas críticas o especialistas en eficiencia energética, el crecimiento podría quedarse en promesas.

Si el país logra alinear universidades, empresas y políticas públicas, el boom de centros de datos podría consolidarse como motor de empleo tecnológico, concluye el informe. Si no, la escasez de perfiles especializados podría convertirse en el principal freno de uno de los sectores clave para la economía digital mexicana.

Publicidad

Tags

Tecnología

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad