México construye más centros de datos, pero tiene un problema: hay escasez de talento especializado

El boom de centros de datos en México avanza con fuerza, pero enfrenta un cuello de botella que se presenta en la falta de talento especializado. Mientras la inversión proyectada supera los 18,000 millones de dólares hacia 2030, la industria reconoce que el principal obstáculo para su expansión no es la infraestructura, sino la escasez de ingenieros y operadores calificados.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC), 67% de las empresas del sector reporta dificultades serias para cubrir vacantes en los últimos 12 meses. El dato confirma una brecha crítica en un momento en que el país compite por atraer inversión tecnológica global.

La semana pasada, el organismo presentó el primer informe sobre perfiles profesionales que requiere la industria, donde identifica que las áreas más críticas para la operación son Operación y Mantenimiento (23%) y Arquitectura para Centros de Datos (23%). Les siguen Diseño de Infraestructura (19%) y Gestión de Energía (16%), funciones que sostienen la infraestructura digital del país.