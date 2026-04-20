El letrero en el Tren Ligero que exhibe el bajo nivel de inglés en México y que abre un mercado millonario

México arrastra un problema con el inglés que ya no se queda en el salón de clases. Hoy se ve en espacios públicos, anuncios y señales pensadas para visitantes extranjeros, donde las traducciones suelen ser literales y terminan sonando raras o incluso equivocadas.

Esta brecha se vuelve evidente en ejemplos muy concretos, como la traducción de “tren ligero” a “light train”, una frase que puede parecer correcta palabra por palabra, pero que no suena natural para un hablante de inglés y que pierde sentido en contexto.

De acuerdo con el Índice EF Education First, a nivel global, Países Bajos, Croacia, Austria, Alemania y Noruega lideran el listado al superar los 600 puntos en dominio de inglés.

En América Latina, Argentina está en el lugar 26 del ranking global, seguida por Uruguay en el 34, mientras que Chile, Costa Rica, Venezuela y Perú se ubican a la mitad de la tabla.

En contraste, México cae hasta el sitio 103, dentro del grupo con menor dominio del idioma y ocupa, por consiguiente, el último lugar a nivel regional.