Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

El inglés que no hablan los mexicanos quedó expuesto en un letrero y abre mercado

El país cayó hasta el lugar 103 a nivel global en dominio del idioma, de acuerdo con el índice de EF Education First.
lun 20 abril 2026 04:30 PM
El letrero en el Tren Ligero que exhibe el bajo nivel de inglés en México y que abre un mercado millonario
México se mantiene en niveles bajos de dominio del inglés y se ubica en el lugar 103 del ranking global de EF Education First. (iStock)

México arrastra un problema con el inglés que ya no se queda en el salón de clases. Hoy se ve en espacios públicos, anuncios y señales pensadas para visitantes extranjeros, donde las traducciones suelen ser literales y terminan sonando raras o incluso equivocadas.

Esta brecha se vuelve evidente en ejemplos muy concretos, como la traducción de “tren ligero” a “light train”, una frase que puede parecer correcta palabra por palabra, pero que no suena natural para un hablante de inglés y que pierde sentido en contexto.

De acuerdo con el Índice EF Education First, a nivel global, Países Bajos, Croacia, Austria, Alemania y Noruega lideran el listado al superar los 600 puntos en dominio de inglés.

En América Latina, Argentina está en el lugar 26 del ranking global, seguida por Uruguay en el 34, mientras que Chile, Costa Rica, Venezuela y Perú se ubican a la mitad de la tabla.

En contraste, México cae hasta el sitio 103, dentro del grupo con menor dominio del idioma y ocupa, por consiguiente, el último lugar a nivel regional.

Publicidad

Para Connor Zwick, CEO de Speak, una plataforma de aprendizaje de idiomas, las traducciones mal ejecutadas exhiben que México tiene cierta cercanía con el idioma, pero todavía batalla para usarlo con precisión en la vida real.

“En México vemos que muchas personas tienen cierta exposición al inglés, en parte por la cercanía con Estados Unidos. Hay muchas personas que pueden hablar inglés, pero la diferencia es que a muchas les falta confianza y necesitan ayuda para pasar al siguiente nivel”, dijo.

De cara al Mundial 2026, donde el país tendrá que interactuar de forma constante con visitantes extranjeros, las fallas en el uso del idioma pesan más porque influyen en la experiencia del visitante y en cómo se percibe la preparación de una sede.

Sin embargo, esa brecha entre entender y hablar está atrayendo a empresas tecnológicas que ven ahí un espacio poco atendido, enfocado en la práctica del idioma en contextos reales, donde hoy se concentra buena parte del rezago.

Speak forma parte de ese grupo, con un modelo centrado en práctica conversacional apoyada en inteligencia artificial, su enfoque parte de lo que detectan en mercados como México, usuarios con base en el idioma, pero con dificultades para usarlo con soltura en situaciones cotidianas.

El índice de EF Education First ubica a México en una banda baja de dominio del idioma, cercana a niveles A2, es decir, un nivel básico donde las personas pueden entender frases comunes o situaciones cotidianas, aunque con dificultades para sostener conversaciones fluidas o adaptarse a contextos más complejos.

Alguien con nivel A2 puede entender un letrero o una instrucción sencilla, pero al momento de hablar o traducir ideas más completas, pueden aparecer errores de contexto como los que se ven en espacios públicos.

Publicidad

La comparación con otros mercados ayuda a dimensionarlo. El índice de EF Education First muestra contrastes dentro de Asia, con países como Singapur o Filipinas en niveles altos, mientras otros como China o Japón se mantienen en rangos medios o bajos.

Andrew Hsu, CTO de Speak, ha observado esa diferencia en la práctica, en varios de estos mercados el aprendizaje del inglés se concentra en teoría y memorización, lo cual limita la fluidez en situaciones reales.

En México el punto es distinto, existe mayor exposición al idioma, pero el uso sigue siendo limitado, ya que muchas personas entienden, pero no hablan con soltura; esto mantiene al país en niveles básicos de dominio y explica por qué el avance no se percibe.

“Muchas veces no practican inglés hablado. Hablar es una habilidad muy distinta, mucho más automática y difícil de practicar si no tienes a alguien con quien conversar”, dice Hsu.

El negocio de cerrar la brecha

Speak ha levantado cerca de 78 millones de dólares en su Serie B en 2022 y posteriormente sumó una Serie C, con ese capital la empresa ha enfocado recursos en tecnología y expansión internacional, con México como uno de los mercados donde busca crecer tanto en usuarios individuales como en empresas.

La apuesta se apoya en inteligencia artificial desarrollada en conjunto con aliados como OpenAI, con sistemas capaces de sostener conversaciones, detectar errores en tiempo real y ajustar cada interacción al nivel del usuario, un enfoque más cercano a un entrenamiento continuo que a ejercicios tradicionales.

Zwick asegura que el diferenciador está en su modelo de aprendizaje. Speak entrena la conversación desde el inicio con escenarios concretos y repetición guiada hasta ganar soltura, mientras que plataformas como Duolingo, ELSA Speak o Babbel priorizan ejercicios de vocabulario, corrección o dinámicas de juego.

El modelo también se define por precio, con planes desde 199 pesos al mes o 999 al año en su versión premium, y hasta 399 pesos mensuales o 2,399 anuales en premium plus, un rango cercano al de plataformas de streaming, con la apuesta de sostener el uso en el tiempo y no como una solución de corto plazo.

“Sí esperamos un crecimiento fuerte. Hemos tenido muy buenos resultados en otros mercados y creemos que en México puede suceder algo similar”, apuntó el CEO de Speak.

Publicidad

Tags

Carrera Empleo

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad