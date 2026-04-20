El letrero en el Tren Ligero que exhibe el bajo nivel de inglés en México y que abre un mercado millonario

La comparación con otros mercados ayuda a dimensionarlo. El índice de EF Education First muestra contrastes dentro de Asia, con países como Singapur o Filipinas en niveles altos, mientras otros como China o Japón se mantienen en rangos medios o bajos.
Andrew Hsu, CTO de Speak, ha observado esa diferencia en la práctica, en varios de estos mercados el aprendizaje del inglés se concentra en teoría y memorización, lo cual limita la fluidez en situaciones reales.
En México el punto es distinto, existe mayor exposición al idioma, pero el uso sigue siendo limitado, ya que muchas personas entienden, pero no hablan con soltura; esto mantiene al país en niveles básicos de dominio y explica por qué el avance no se percibe.
“Muchas veces no practican inglés hablado. Hablar es una habilidad muy distinta, mucho más automática y difícil de practicar si no tienes a alguien con quien conversar”, dice Hsu.
El negocio de cerrar la brecha
Speak ha levantado cerca de 78 millones de dólares en su Serie B en 2022 y posteriormente sumó una Serie C, con ese capital la empresa ha enfocado recursos en tecnología y expansión internacional, con México como uno de los mercados donde busca crecer tanto en usuarios individuales como en empresas.
La apuesta se apoya en inteligencia artificial desarrollada en conjunto con aliados como OpenAI, con sistemas capaces de sostener conversaciones, detectar errores en tiempo real y ajustar cada interacción al nivel del usuario, un enfoque más cercano a un entrenamiento continuo que a ejercicios tradicionales.
Zwick asegura que el diferenciador está en su modelo de aprendizaje. Speak entrena la conversación desde el inicio con escenarios concretos y repetición guiada hasta ganar soltura, mientras que plataformas como Duolingo, ELSA Speak o Babbel priorizan ejercicios de vocabulario, corrección o dinámicas de juego.
El modelo también se define por precio, con planes desde 199 pesos al mes o 999 al año en su versión premium, y hasta 399 pesos mensuales o 2,399 anuales en premium plus, un rango cercano al de plataformas de streaming, con la apuesta de sostener el uso en el tiempo y no como una solución de corto plazo.
“Sí esperamos un crecimiento fuerte. Hemos tenido muy buenos resultados en otros mercados y creemos que en México puede suceder algo similar”, apuntó el CEO de Speak.