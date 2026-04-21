Las empresas de logística de última milla encontraron un secreto para reducir un 40% de sus costos

El impulso en el mercado doméstico de autos eléctricos viene desde dos vertientes. La primera, radica en el uso de flotillas, enfocadas a diversos usos, como el reparto o entregas de última milla, donde la utilización de vehículos eléctricos representa una optimización en recursos, pues los gastos en flotillas tradicionales, que requieren gasolina, el costo de combustible llega a representar en promedio el 30% de los costos operativos de las empresas del sector.

Roberto Rocha, co-fundador de VEMO, compañía enfocada en infraestructura de recarga, destaca que la apuesta por autos eléctricos les llega a representar a las empresas de logística hasta un 40% de ahorros en costos operativos, puesto que la mayoría de estas ponen a recargar sus vehículos durante la madrugada.

De acuerdo con datos de la Comisión Federal de Electricidad, el cargo por kilowatt-hora de energía consumida en el horario diurno es de 0.76 pesos, mientras que en el horario de madrugada llega a ser de 0.38 pesos.

“Para flotas de vehículos livianos y camionetas de distribución ligeras el efecto es claramente positivo. Hay una oportunidad clara y es para la que estamos apostando”, comentó en el marco del EV Business Hub México, llevado a cabo en la Secretaría de Economía.

La otra vertiente que está impulsando el posicionamiento de autos eléctricos en México, es su uso en plataformas digitales, en donde los usuarios están viendo en la adquisición de un vehículo con estas características una opción de autoempleo.

De acuerdo con datos de EMA, al primer trimestre de este año el financiamiento de vehículos eléctricos que se utilizan para el servicio de transporte bajo demanda a través de aplicaciones móviles sumó 2,218 créditos. Al mismo tiempo, este los viajes de los vehículos que se utilizan con estos fines totalizaron 5.8 millones de traslados en el primer trimestre.