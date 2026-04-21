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Red de cargadores públicos para autos eléctricos crece 24% y privada 25%

El aumento en la infraestructura de recarga estuvo acompañado del incremento en la venta de este tipo de vehículos, que repuntó 54.7% el primer trimestre.
mar 21 abril 2026 03:12 PM
Las empresas de logística de última milla encontraron un secreto para reducir un 40% de sus costos
La venta de autos eléctricos representó el 1.8% del total de comercialización de vehículos nuevos en México, cifra que el primer trimestre del año pasado fue de 1.2%. (onurdongel/Getty Images/iStockphoto)

El panorama para el posicionamiento de los vehículos eléctricos en México fue favorable este inicio de año. De acuerdo con datos de la Electro Movilidad Asociación (EMA), la red de cargadores públicos totalizó este primer trimestre del año 4,378 puntos de conexión a lo largo del país, lo que significó un aumento contra el mismo periodo del año pasado de 24.6%.

El escenario fue igual de favorable para la infraestructura privada, que totalizó 55,224 posiciones a lo largo del primer trimestre, lo que representó un avance interanual de 25.7%. Los avances van en línea con el desempeño del mercado doméstico para este tipo de tecnologías. De acuerdo con datos de Inegi, se vendieron en este lapso 6,691 vehículos eléctricos, que representaron un incremento de 54.7%.

Pero de acuerdo con datos de EMA, que incluyen cifras de marcas chinas que no reportan ante el Inegi, como BYD, la venta de vehículos totalmente eléctricos llegó a las 10,340 unidades.

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El impulso en el mercado doméstico de autos eléctricos viene desde dos vertientes. La primera, radica en el uso de flotillas, enfocadas a diversos usos, como el reparto o entregas de última milla, donde la utilización de vehículos eléctricos representa una optimización en recursos, pues los gastos en flotillas tradicionales, que requieren gasolina, el costo de combustible llega a representar en promedio el 30% de los costos operativos de las empresas del sector.

Roberto Rocha, co-fundador de VEMO, compañía enfocada en infraestructura de recarga, destaca que la apuesta por autos eléctricos les llega a representar a las empresas de logística hasta un 40% de ahorros en costos operativos, puesto que la mayoría de estas ponen a recargar sus vehículos durante la madrugada.

De acuerdo con datos de la Comisión Federal de Electricidad, el cargo por kilowatt-hora de energía consumida en el horario diurno es de 0.76 pesos, mientras que en el horario de madrugada llega a ser de 0.38 pesos.

“Para flotas de vehículos livianos y camionetas de distribución ligeras el efecto es claramente positivo. Hay una oportunidad clara y es para la que estamos apostando”, comentó en el marco del EV Business Hub México, llevado a cabo en la Secretaría de Economía.

La otra vertiente que está impulsando el posicionamiento de autos eléctricos en México, es su uso en plataformas digitales, en donde los usuarios están viendo en la adquisición de un vehículo con estas características una opción de autoempleo.

De acuerdo con datos de EMA, al primer trimestre de este año el financiamiento de vehículos eléctricos que se utilizan para el servicio de transporte bajo demanda a través de aplicaciones móviles sumó 2,218 créditos. Al mismo tiempo, este los viajes de los vehículos que se utilizan con estos fines totalizaron 5.8 millones de traslados en el primer trimestre.

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Para Vicente Roqueñí, director senior de relaciones con gobierno y política pública para América Latina de DiDi, los ahorros para los usuarios de este tipo de vehículos y que ven en ellos una oportunidad de empleo también van en línea con que los eléctricos tienen un menor costo de mantenimiento, al no tener, por ejemplo, cambios de aceite o de bandas constantes en comparación con uno a gasolina.

“Las plataformas digitales se convirtieron en ese habilitador de la adopción y la aceleración de vehículos eléctricos, porque es precisamente la eficiencia que genera en materia de costos y la posibilidad que le da al conductor de generar ingresos a través del vehículo, lo que al mismo tiempo le permite ir pagándolo”, comentó.

Los especialistas resaltaron el incremento en el mercado de eléctricos pese a que en México no existen subsidios o incentivos para la adquisición de vehículos con este tipo de tecnologías, como los hay en Europa, en donde los gobiernos han adquirido posturas encaminadas a reducir las emisiones de carbono en los esquemas de movilidad con estrategias como la reducción de impuestos al comprar “autos verdes”.

El mercado de eléctricos se abre paso, poco a poco, en México, pues de acuerdo con datos de Inegi, la comercialización de estos en el primer trimestre representó solo el 1.8% de las ventas totales, un porcentaje que en el mismo lapso del año pasado fue de 1.2%.

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