Crecerá la frecuencia de vuelos en México
La aerolínea Lufthansa busca sumar vuelos para conectar Alemania con México en la próxima temporada de invierno, con dos frecuencias desde Múnich al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y viceversa, que se sumarán a las tres frecuencias semanales que ya cubren esta ruta.
Frank Naeve detalló que aún no cuentan con la aprobación de las autoridades para la operación de estos slots en el aeropuerto de la capital mexicana, donde ven una oportunidad ante el aumento en la demanda de viajeros entre los destinos.
“Esta decisión es muy reciente, no hemos tenido tiempo de hablar con las autoridades. Hacia adelante tenemos que acercarnos y ver las posibilidades que tenemos de realmente poder realizar este incremento”, dijo el directivo.
Con estos slots, la aerolínea alemana sumaría 600 asientos por semana en esta ruta al integrar dos aeronaves Airbus A350, cada una con 300 asientos, de acuerdo con la información que compartió el directivo.
En el corto plazo, Lufthansa no sumará frecuencias hacia y desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), derivado de la falta de conectividad e infraestructura en vías de acceso para el arribo a la terminal aérea ubicada en el municipio de Zumpango, en el Estado de México.
“Es un muy buen aeropuerto, pero necesitamos que los pasajeros tengan mejor acceso”, declaró el vicepresidente de Ventas y Distribución Globales de Lufthansa Group, quien también descartó ofrecer un porcentaje en el aumento de la demanda derivada del Mundial 2026. “Observamos una creciente demanda en las ciudades donde se celebran los partidos, con aficionados al futbol que desean viajar para verlos”, refirió.