“El impacto que ha tenido también nuestro abastecimiento de combustible ha llevado a incrementar los costos exponencialmente, y obviamente hemos tenido que ajustar nuestra oferta en el mercado para poder seguir operando ciertas rutas”, declaró en un encuentro con medios.

El directivo aseguró que confía en que su equipo encargado de las compras de turbosina contará con el combustible suficiente para mantener la operación, en tanto los vuelos que se recortaron son al interior de Europa, operados por CityLine, cuyo cierre se anunció el 14 de abril.

El grupo alemán anunció previamente que, como un primer paso, los 27 aviones operativos de Lufthansa CityLine se retiraron de forma permanente del programa de vuelos. Adicionalmente, para la programación de invierno 2026/27, prevé más recortes y anunció que retirará cinco aviones de la flota de Lufthansa.

“La semana pasada tuvimos que tomar decisiones de reducir ciertas rutas que en el total de Lufthansa Group representan 1% más o menos”, dijo. “También es cierto que la situación geopolítica nos obliga a gestionar este tema muy de cerca, incluso a corto plazo”, añadió.

Lufthansa Group es el grupo aéreo más grande de Europa y el cuarto a nivel mundial. Conecta a más de 135 millones de pasajeros al año con más de 300 destinos en 100 países, a través de su familia de aerolíneas: Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Discover Airlines e ITA Airways.

