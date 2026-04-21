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Lufthansa recorta vuelos en Europa y sube tarifas por alza en precio de turbosina

La presión por el precio del combustible obligó a Lufthansa a reducir rutas y subir precios, mientras evalúa crecer en México con nuevos slots en el AICM.
mar 21 abril 2026 05:48 PM
Lufthansa Airbus A320-200
La aerolínea alemana quiere sumar dos vuelos para conectar Múnich con la Ciudad de México. (Foto: ollo/Getty Images)

Lufthansa Group ajustó su operación para sortear el alza en los precios de la turbosina derivado del conflicto bélico en Medio Oriente y, para mitigar el impacto, recortó el número de vuelos cortos que operaba al interior de Europa, además de incrementar sus tarifas en los vuelos transatlánticos, entre ellos México.

Frank Naeve, vicepresidente de Ventas y Distribución Globales de la aerolínea, detalló que el incremento en los precios de la turbosina elevó los costos e impactó el abastecimiento de combustible, por lo que se elevaron las tarifas, aunque descartó compartir el porcentaje de este aumento.

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“El impacto que ha tenido también nuestro abastecimiento de combustible ha llevado a incrementar los costos exponencialmente, y obviamente hemos tenido que ajustar nuestra oferta en el mercado para poder seguir operando ciertas rutas”, declaró en un encuentro con medios.

El directivo aseguró que confía en que su equipo encargado de las compras de turbosina contará con el combustible suficiente para mantener la operación, en tanto los vuelos que se recortaron son al interior de Europa, operados por CityLine, cuyo cierre se anunció el 14 de abril.

El grupo alemán anunció previamente que, como un primer paso, los 27 aviones operativos de Lufthansa CityLine se retiraron de forma permanente del programa de vuelos. Adicionalmente, para la programación de invierno 2026/27, prevé más recortes y anunció que retirará cinco aviones de la flota de Lufthansa.

“La semana pasada tuvimos que tomar decisiones de reducir ciertas rutas que en el total de Lufthansa Group representan 1% más o menos”, dijo. “También es cierto que la situación geopolítica nos obliga a gestionar este tema muy de cerca, incluso a corto plazo”, añadió.

Lufthansa Group es el grupo aéreo más grande de Europa y el cuarto a nivel mundial. Conecta a más de 135 millones de pasajeros al año con más de 300 destinos en 100 países, a través de su familia de aerolíneas: Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Discover Airlines e ITA Airways.

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Crecerá la frecuencia de vuelos en México

La aerolínea Lufthansa busca sumar vuelos para conectar Alemania con México en la próxima temporada de invierno, con dos frecuencias desde Múnich al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y viceversa, que se sumarán a las tres frecuencias semanales que ya cubren esta ruta.

Frank Naeve detalló que aún no cuentan con la aprobación de las autoridades para la operación de estos slots en el aeropuerto de la capital mexicana, donde ven una oportunidad ante el aumento en la demanda de viajeros entre los destinos.

“Esta decisión es muy reciente, no hemos tenido tiempo de hablar con las autoridades. Hacia adelante tenemos que acercarnos y ver las posibilidades que tenemos de realmente poder realizar este incremento”, dijo el directivo.

Con estos slots, la aerolínea alemana sumaría 600 asientos por semana en esta ruta al integrar dos aeronaves Airbus A350, cada una con 300 asientos, de acuerdo con la información que compartió el directivo.

En el corto plazo, Lufthansa no sumará frecuencias hacia y desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), derivado de la falta de conectividad e infraestructura en vías de acceso para el arribo a la terminal aérea ubicada en el municipio de Zumpango, en el Estado de México.

“Es un muy buen aeropuerto, pero necesitamos que los pasajeros tengan mejor acceso”, declaró el vicepresidente de Ventas y Distribución Globales de Lufthansa Group, quien también descartó ofrecer un porcentaje en el aumento de la demanda derivada del Mundial 2026. “Observamos una creciente demanda en las ciudades donde se celebran los partidos, con aficionados al futbol que desean viajar para verlos”, refirió.

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Deutsche Lufthansa AG Aerolíneas

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