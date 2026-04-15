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¿Quiénes son los dueños de Magnicharters?

Magnicharters atraviesa por un situación de incertidumbre tras su decisión unilateral de suspender sus vuelos, lo que ya le atrajo sanciones por parte del gobierno mexicano.
mié 15 abril 2026 01:30 PM
La familia detrás de Magnicharters: quién es el dueño de la aerolínea que suspendió vuelos en México
La empresa tiene 42 años desde que se fundó, durante los cuales diversificó los servicios de transporte a sus usuarios. (Foto: Elizabeth Ruiz/Cuartoscuro)

La aerolínea Magnicharters atraviesa una crisis, y sus clientes y trabajadores son los principales afectados. La empresa anunció recientemente la suspensión de sus vuelos durante dos semanas, en una decisión ya le atrajo el retiro del Certificado de Operador Aéreo de la aerolínea por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Además, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz, informó que no han encontrado a los representante para aclarar la situación de los usuarios, por lo que surge la duda, de quién o quiénes son los dueños de esta compañía.

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¿Quiénes son los dueños de Magnicharters?

Nació en 1994 bajo el nombre de Grupo Aéreo Monterrey SA de CV, pero inició operaciones en 2005. La empresa ofrecía paquetes turísticos a bajo precio a los principales destinos del país a través de su propia agencia de viajes, Magnitur.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) es la base principal de la aerolínea, y también tiene presencia en León, Guadalajara y Monterrey.

Este modelo empresarial nació de la mano de los hermanos Augusto Bojórquez y Luis Bojórquez Maza, principales accionistas de la aerolínea.

Actualmente, José David Bojórquez Maza es el director y apoderado legal de la firma.

Su primo es Armando Bojórquez, dueño de Agencia Bojórquez, pero que es una empresa independiente a Magnicharters.

Magnicharters es una aerolínea que ofrece vuelos a bajo costo. En 2004 alcanzó mayor cobertura nacional, pero cuatro años más tarde, el gobierno mexicano le impuso una suspensión temporal por temas técnicos que fueron corregidos posteriormente.

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Profeco no halla a representantes

El titular de la Profeco, Iván Escalante, informó que no han podido establecer contacto con representantes de Magnicharters .

“No hay nadie, no hay manera de localizarlos. Por eso estamos priorizando poder mover a estas personas en estos espacios que nos están ayudando a encontrar otras aerolíneas y después iniciaremos un procedimiento administrativo”, reveló el procurador a la cadena Radio Fórmula.

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Magnicharters canceló 18 vuelos que cubrían las rutas México-Cancún, Monterrey-Cancún, Cancún-Monterrey, Cancún-México, Huatulco-México, México-Huatulco, Mérida-México y México-Mérida.

La aerolínea ofreció a los clientes afectados por la medida el número telefónico 5551411351.

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