La familia detrás de Magnicharters: quién es el dueño de la aerolínea que suspendió vuelos en México

¿Quiénes son los dueños de Magnicharters?

Nació en 1994 bajo el nombre de Grupo Aéreo Monterrey SA de CV, pero inició operaciones en 2005. La empresa ofrecía paquetes turísticos a bajo precio a los principales destinos del país a través de su propia agencia de viajes, Magnitur.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) es la base principal de la aerolínea, y también tiene presencia en León, Guadalajara y Monterrey.

Este modelo empresarial nació de la mano de los hermanos Augusto Bojórquez y Luis Bojórquez Maza, principales accionistas de la aerolínea.

Actualmente, José David Bojórquez Maza es el director y apoderado legal de la firma.

Su primo es Armando Bojórquez, dueño de Agencia Bojórquez, pero que es una empresa independiente a Magnicharters.

Magnicharters es una aerolínea que ofrece vuelos a bajo costo. En 2004 alcanzó mayor cobertura nacional, pero cuatro años más tarde, el gobierno mexicano le impuso una suspensión temporal por temas técnicos que fueron corregidos posteriormente.