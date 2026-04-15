La familia detrás de Magnicharters: quién es el dueño de la aerolínea que suspendió vuelos en México

La aerolínea Magnicharters atraviesa una crisis, y sus clientes y trabajadores son los principales afectados. La empresa anunció recientemente la suspensión de sus vuelos durante dos semanas, en una decisión ya le atrajo el retiro del Certificado de Operador Aéreo de la aerolínea por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Además, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz, informó que no han encontrado a los representante para aclarar la situación de los usuarios, por lo que surge la duda, de quién o quiénes son los dueños de esta compañía.