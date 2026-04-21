Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

¿Qué empresarios se reunieron con Jamieson Greer, el representante de Trump para el T-MEC?

Jamieson Greer es el representante comercial de Estados Unidos (USTR), y vino a México para conversar con el sector empresarial para la revisión del T-MEC.
mar 21 abril 2026 06:24 PM
cce_tmec.jpg
El presidente del CCE, José Medina Mora participó en un encuentro con el Representante Comercial de EE.UU., Jamieson Greer, acompañado del Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sobre los sectores productivos estratégicos como el automotriz, agropecuario, de acero y aluminio, entre otros. (jFoto: @m_ebrard / 𝕏)

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) cada vez está más cerca. Jamieson Greer, el representante comercial de Estados Unidos (USTR) y el enviado especial del gobierno de Donald Trump, acudió al país para entablar la segunda ronda de conversaciones.

Varios empresarios que mueven la economía mexicana, se sentaron a la mesa con Greer en su primer día de reunión, para discutir el rumbo de los negocios entre ambos países. Entre ellos, hay figuras como Daniel Servitje, de Grupo Bimbo.

Publicidad

¿Qué empresarios se reunieron con el enviado de Trump?

En primer lugar, una de las conversaciones de la segunda ronda giró sobre el sector automotriz y el acero, que han sufrido efectos por la presión arancelaria. Como tal, acudieron líderes de ambos sectores.

Automotriz

  • Francisco Garza, de General Motors
  • Rodrigo Centeno, de Nissan
  • Klaus von Moltke, de BMW
  • Miguel Barbeyto, de Mazda
  • Daniel González Luque, de Stellanti
  • Derrick Halvorsen, de Mercedes-Benz

Acero

  • Guillermo F. Vogel, vicepresidente del Consejo Mundial de Tenaris y de Tubos de Acero de México
  • Máximo Vedoya, CEO de Ternium México
  • Raúl M. Gutiérrez Muguerza, presidente del Consejo de Grupo Deacero
  • Víctor Martínez-Cairo Gutiérrez, presidente de ArcelorMittal México
  • Eduardo Garza T. Junco, presidente de Frisa Industrias
  • Joseph Woldenberg, presidente ejecutivo de Tubacero
  • Pedro Rivera González, director general de la Compañía Minera Autlán
  • Luis Alberto Güereca Mada, director general de Gerdau Corsa
  • Osear Chahín Sanz, director general de TA 2000
  • Salvador Quesada Salinas, director general de la Canacero

Además, Jamieson Greer también sostuvo una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Economía

Automotriz y acero: bajo presión por aranceles de Trump, encabezan diálogo con EU en revisión del T-MEC

El CCE está integrado por 14 organismos empresariales, que representan el 80% del PIB de México. En la lista de las personas que lo lideran están:

Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN). Anteriormente fue CEO de Jugos del Valle – Santa Clara – ADES (2009-2018), y formó parte del equipo directivo de Grupo FEMSA durante 39 años.

Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX). Contador público especializado en auditoría financiera, ha trabajado en el ramo inmobiliario y franquicitario en Italian Coffee, y dirigido empresas del Grupo Textil Veracruz y Hogares Calasanz.

Publicidad

Antonio del Valle Perochena, de la Comisión Ejecutiva del Consejo Mexicano de Negocios (CMN). Anteriormente, fue presidente del Consejo de Administración de Kaluz y actualte preside el órgano administrativo de Grupo Financiero Ve por Más (BX+).

Daniel Servitje Montull, de la Comisión Ejecutiva del Consejo Mexicano de Negocios (CMN). Conocido principalmente por ser el presidente ejecutivo de Grupo Bimbo, además de ser miembro del Consejo de Administración de Starbucks Corporation, Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C., The Latin America Conservation Council (The Nature Conservancy), y Aura Solar.

Enrique Zambrano Benítez, de la Comisión Ejecutiva del Consejo Mexicano de Negocios (CMN). Antes fue director general de Grupo Proeza, y ahora es presidente del Consejo de Administración. También es miembro en Alpek, BBVA, Grupo Coppel y del ITESM.

Jorge Esteve Recolons, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA). También es director general de Agroindustrias Unidas de México, una filial de ECOM Agroindustrial, presidente de Grupo COPRI y ha tenido posiciones clave en HSBC Latinoamérica y el Caribe.

Emilio Romano Mussali, presidente de la Asociación de Bancos de México y Presidente del Consejo de Administración Bank of America desde 2014.

Diego Cosío Barto, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD). Ha colaborado con Procter & Gamble, American Express, Blockbuster, Citibanamex y Grupo Pepsico durante los ultimos 30 años.

Jorge Humberto Santos Reyna, presidente de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (CAINTRA), y presidente del Consejo de Administración de Arca Continental desde 2019.

Pedro Pacheco, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), director general de Prevem Seguros, y miembro del Consejo de Administración de GMX, Ana y Argos Seguros, empresas de Grupo Valore.

Guillermo Zamarripa Escamilla, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), quien tiene una experiencia en la Dirección General de la Fundación de Estudios Financieros (FUNDEF).

Sergio Contreras Pérez, presidente de Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), presidente de Capital It Mx y presidente del Consejo de Administración Pirelli.

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (CANACO).

Álvaro García Pimentel, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles. (AMIB) y antes fue Director General y Director General Adjunto de Merrill Lynch México, Casa de Bolsa.

Antonio Cosío Pando, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y CDEO de Grupo Brisas.

Publicidad

Tags

Consejo Coordinador Empresarial T-MEC Revisión T-MEC 2026

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad