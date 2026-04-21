¿Qué empresarios se reunieron con Jamieson Greer, el representante de Trump para el T-MEC?

Antonio del Valle Perochena, de la Comisión Ejecutiva del Consejo Mexicano de Negocios (CMN). Anteriormente, fue presidente del Consejo de Administración de Kaluz y actualte preside el órgano administrativo de Grupo Financiero Ve por Más (BX+).

Daniel Servitje Montull, de la Comisión Ejecutiva del Consejo Mexicano de Negocios (CMN). Conocido principalmente por ser el presidente ejecutivo de Grupo Bimbo, además de ser miembro del Consejo de Administración de Starbucks Corporation, Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C., The Latin America Conservation Council (The Nature Conservancy), y Aura Solar.

Enrique Zambrano Benítez, de la Comisión Ejecutiva del Consejo Mexicano de Negocios (CMN). Antes fue director general de Grupo Proeza, y ahora es presidente del Consejo de Administración. También es miembro en Alpek, BBVA, Grupo Coppel y del ITESM.

Jorge Esteve Recolons, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA). También es director general de Agroindustrias Unidas de México, una filial de ECOM Agroindustrial, presidente de Grupo COPRI y ha tenido posiciones clave en HSBC Latinoamérica y el Caribe.

Emilio Romano Mussali, presidente de la Asociación de Bancos de México y Presidente del Consejo de Administración Bank of America desde 2014.

El diálogo entre México y Estados Unidos avanza con la participación activa del sector empresarial.



De cara a la revisión del #TMEC, el Pdte. del #CCE, @JoseMedinaMora, participó en un encuentro con el Representante Comercial de EE.UU., Jamieson Greer, acompañado del Secretario… pic.twitter.com/DrI5yTexOx — Consejo Coordinador Empresarial CCE (@cceoficialmx) April 21, 2026

Diego Cosío Barto, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD). Ha colaborado con Procter & Gamble, American Express, Blockbuster, Citibanamex y Grupo Pepsico durante los ultimos 30 años.

Jorge Humberto Santos Reyna, presidente de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (CAINTRA), y presidente del Consejo de Administración de Arca Continental desde 2019.

Pedro Pacheco, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), director general de Prevem Seguros, y miembro del Consejo de Administración de GMX, Ana y Argos Seguros, empresas de Grupo Valore.

Guillermo Zamarripa Escamilla, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), quien tiene una experiencia en la Dirección General de la Fundación de Estudios Financieros (FUNDEF).

Sergio Contreras Pérez, presidente de Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), presidente de Capital It Mx y presidente del Consejo de Administración Pirelli.

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (CANACO).

Álvaro García Pimentel, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles. (AMIB) y antes fue Director General y Director General Adjunto de Merrill Lynch México, Casa de Bolsa.

Antonio Cosío Pando, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y CDEO de Grupo Brisas.