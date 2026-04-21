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TV Azteca cambia la jugada en plena crisis: apuesta por Dolby Atmos para transformar la tele abierta

En medio de su reestructura financiera, TV Azteca introduce audio inmersivo en señal abierta y abre un nuevo frente de competencia más allá de la imagen.
mar 21 abril 2026 10:12 AM
TV Azteca cambia la jugada en plena crisis: apuesta por Dolby Atmos para transformar la tele abierta
TV Azteca impulsa el audio inmersivo en señal abierta, una mejora que se desplegará de forma desigual según el equipo disponible. (Rogelio Morales Ponce)

TV Azteca atraviesa un proceso de reestructura financiera . En paralelo, decidió apostar por una mejora que no pasa por el contenido ni por la imagen, sino por el sonido. El movimiento introduce una variable que casi no se ha explotado en la televisión abierta en México.

La televisora anunció una alianza con Dolby Laboratories para llevar Dolby Atmos a sus transmisiones abiertas, convirtiéndose en la primera en México en integrar audio inmersivo en este formato.

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El cambio que no se ve, pero sí redefine la experiencia en la TV abierta

Durante años, la discusión sobre calidad en televisión abierta se ha centrado en la imagen: resolución, señal, cobertura. El acuerdo con Dolby rompe esa lógica y desplaza la conversación hacia el audio.

Dolby Atmos funciona como una capa adicional sobre el sonido tradicional. En lugar de salir desde un punto fijo, el audio se distribuye en el espacio, generando una sensación envolvente. En términos prácticos, el espectador puede percibir de dónde proviene cada elemento: la voz del narrador, el ambiente de un estadio o los efectos dentro de una transmisión.

Pankaj Kedia, vicepresidente de alianzas comerciales para América en Dolby Laboratories, lo resume con una escena cotidiana: ver un partido desde casa y distinguir el origen de cada sonido como si estuvieras dentro del estadio. Esa promesa, que durante años estuvo asociada al cine o al streaming, es la que ahora se intenta trasladar a la televisión abierta.

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Sin cambiar tu televisor: así entra Dolby Atmos a la señal abierta

La implementación no implica rehacer la infraestructura de transmisión. Ese es uno de los factores que hacen viable el proyecto. TV Azteca utilizará el estándar ATSC 1.0, base de la televisión digital terrestre, pero con mejoras que permiten integrar nuevas capacidades.

Aquí entra el papel de Dolby AC-4, un formato de audio diseñado para comprimir información sin perder calidad y, al mismo tiempo, permitir múltiples opciones dentro de la misma señal. Esto abre la puerta a funciones que hasta ahora estaban más asociadas al streaming.

En la práctica, el usuario podría elegir cómo escuchar una transmisión: cambiar el idioma del narrador, activar descripciones adicionales o incluso priorizar el sonido ambiente sobre los comentarios. Todo desde la misma señal, sin cambiar de canal ni depender de plataformas externas.

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Para saber si tu televisor es compatible, puedes revisar el modelo en la página del fabricante o en el menú de configuración de audio, donde suelen indicarse los formatos soportados. Marcas como TCL integran Dolby Atmos desde al menos 2019 y han impulsado desarrollos como Dolby Atmos FlexConnect en equipos recientes, mientras que Hisense lo incluye en varias de sus líneas ULED y Smart TV desde 2019, además de barras de sonido compatibles.

La alianza que no se ve: quién hace posible el salto tecnológico

Aunque la alianza se presenta como un acuerdo entre TV Azteca y Dolby, el proyecto depende de más actores. La televisora también trabajó con Imagine Communications , una empresa global que desarrolla soluciones para la industria de medios, y con Ateme , especializada en compresión y distribución de video.

Estas compañías cumplen un papel técnico que suele pasar desapercibido, pero que resulta determinante. Son las que permiten que la señal pueda transportar más información, mantener estabilidad y llegar al usuario final sin interrupciones.

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La apuesta tecnológica de TV Azteca en medio de su crisis financiera

TV Azteca entró en un proceso de concurso mercantil tras incurrir en incumplimientos generalizados de pago, lo que abrió la puerta a una reestructura de sus pasivos.

El último dato público disponible, correspondiente a septiembre de 2022, ubicaba su deuda en 9,800 millones de pesos, con alrededor de 8,100 millones sujetos a reestructuración. A esto se suma un litigio con fondos de inversión en Estados Unidos por impagos de bonos por 63.3 millones de dólares, así como un adeudo fiscal estimado en más de 5,000 millones de pesos.

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La empresa también dejó de publicar sus estados financieros desde 2023 por orden judicial, en medio de la disputa con sus acreedores. En paralelo, avanzó en su salida de la Bolsa Mexicana de Valores, tras cancelar la inscripción de sus acciones en el Registro Nacional de Valores.

Por qué Dolby cambia el tamaño de la jugada en televisión abierta

La elección de Dolby no es menor. La empresa, fundada en 1965 y con sede en San Francisco, desarrolla tecnologías de audio y video utilizadas en cine, televisión y entretenimiento a nivel global.

Su modelo de negocio se basa en el desarrollo y licenciamiento de soluciones como Dolby Atmos, Dolby Vision y Dolby AC-4, que son utilizadas por estudios, plataformas de streaming como Netflix y Amazon, fabricantes de dispositivos y radiodifusoras.

Esto significa que TV Azteca no está incorporando una tecnología experimental, sino un estándar que ya se utiliza en otros segmentos de la industria.

La competencia que ya no se define solo por contenido e imagen

El movimiento abre una pregunta que va más allá del anuncio: ¿puede el sonido convertirse en un factor de decisión para el público?

Hasta ahora, la competencia entre televisoras en México se ha definido por el contenido, el rating y la calidad visual. La apuesta por Dolby Atmos introduce una nueva variable que no ha sido explotada de forma masiva en señal abierta.

No es un cambio inmediato ni necesariamente visible para todos los usuarios. Pero sí redefine el terreno. Si la experiencia auditiva mejora de forma perceptible, la comparación entre televisoras podría empezar a incluir algo que antes no estaba en la conversación.

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TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.

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