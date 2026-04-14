Durante años, los espectáculos masivos en la Ciudad de México se concentraban en recintos emblemáticos como el Estadio GNP Seguros, el Palacio de los Deportes o el Auditorio Nacional. Con el paso del tiempo, sin embargo, un nuevo actor se sumó a ese circuito: la Arena CDMX.

Ubicado al norte de la capital, en la alcaldía Azcapotzalco, este recinto se ha consolidado como uno de los principales escenarios para eventos de gran formato. Su cartelera reúne desde partidos de la NBA hasta conciertos de artistas tan diversos como Megadeth, Katy Perry o agrupaciones de k-pop como The Rose.

Pero ¿quién es realmente el dueño de este inmueble? Aunque suele vincularse con la familia Salinas Pliego y con el conglomerado empresarial detrás de TV Azteca, Elektra y Grupo Salinas, la estructura de propiedad de la Arena Ciudad de México tiene matices que vale la pena revisar. Aquí te explicamos a quién pertenece y cómo está organizada su operación empresarial.