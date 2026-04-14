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¿Quién es el dueño de la Arena CDMX y qué relación tiene con la familia Salinas Pliego?

De conciertos a partidos de la NBA, la arena se volvió un recinto clave del entretenimiento. Pero su dueño no es directamente Grupo Salinas, aunque sí hay un vínculo familiar.
mar 14 abril 2026 01:28 PM
Arena CDMX
La Arena CDMX se ha consolidado como uno de los principales recintos para espectáculos masivos en la capital. (Facebook Arena CDMX)

Durante años, los espectáculos masivos en la Ciudad de México se concentraban en recintos emblemáticos como el Estadio GNP Seguros, el Palacio de los Deportes o el Auditorio Nacional. Con el paso del tiempo, sin embargo, un nuevo actor se sumó a ese circuito: la Arena CDMX.

Ubicado al norte de la capital, en la alcaldía Azcapotzalco, este recinto se ha consolidado como uno de los principales escenarios para eventos de gran formato. Su cartelera reúne desde partidos de la NBA hasta conciertos de artistas tan diversos como Megadeth, Katy Perry o agrupaciones de k-pop como The Rose.

Pero ¿quién es realmente el dueño de este inmueble? Aunque suele vincularse con la familia Salinas Pliego y con el conglomerado empresarial detrás de TV Azteca, Elektra y Grupo Salinas, la estructura de propiedad de la Arena Ciudad de México tiene matices que vale la pena revisar. Aquí te explicamos a quién pertenece y cómo está organizada su operación empresarial.

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¿Quién es el dueño de la Arena CDMX?

Detrás de la Arena CDMX —que no debe confundirse con la Arena México, histórica sede de la lucha libre— no está directamente TV Azteca ni Grupo Salinas, aunque sí existe un vínculo familiar con ese conglomerado empresarial. El recinto pertenece a Grupo Avalanz , un corporativo fundado y presidido por el empresario Guillermo Salinas Pliego, hermano de Ricardo Salinas Pliego.

Grupo Avalanz es una compañía dedicada al desarrollo de recintos para espectáculos y al negocio del entretenimiento en vivo. Dentro de su estructura se agrupan distintas unidades de negocio, entre ellas Zignia, la empresa encargada de operar los inmuebles del grupo, como Arena Monterrey y Arena Guadalajara.

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En el caso de la Arena Ciudad de México, la operación cotidiana —desde la organización de conciertos hasta la logística de eventos deportivos y espectáculos internacionales— corre a cargo de Zignia Venues, la división especializada en la administración de arenas y centros de entretenimiento.

En la estructura directiva del corporativo, Guillermo Salinas Pliego se desempeña como presidente honorario, mientras que el empresario Alberto Hinojosa Canales funge como vicepresidente, participando en la expansión de los proyectos del grupo dentro de la industria del entretenimiento.

La Arena Ciudad de México abrió sus puertas el 25 de febrero de 2012, tras una inversión superior a 330 millones de dólares, según información del propio grupo. Desde su inauguración fue concebida como un recinto de última generación para albergar espectáculos de gran escala.

Dueño Arena CDMX
Guillermo Salinas Pliego es hermano de Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas. (Grupo Avalanz)

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¿Cuál es el papel de Ricardo Salinas Pliego?

Aunque Ricardo Salinas Pliego —presidente de Grupo Salinas— no tiene participación directa en la propiedad del recinto, sí existen puntos de contacto entre ambos grupos empresariales. Por ejemplo, dentro de la arena es común ver publicidad de Banco Azteca, una de las principales marcas del conglomerado de medios y servicios financieros.

Además, algunos artistas que se presentan en el recinto suelen tener apariciones promocionales en programas de Venga la Alegría, el matutino de TV Azteca. Un ejemplo fue la visita de Katy Perry, quien acudió al programa antes de su concierto en la Arena CDMX, lo que refleja la relación mediática y publicitaria que puede existir entre ambos grupos y hermanos.

Con el paso de los años, el inmueble se ha convertido en uno de los principales escenarios de entretenimiento en la capital del país. Su capacidad adaptable, su tecnología y su agenda constante de eventos han permitido que se consolide como una de las arenas más importantes para conciertos, deportes y espectáculos en México.

Arena CDMX
La operación del recinto corre a cargo de Zignia Venues, empresa especializada en administración de arenas. (Arena CDMX)

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¿Quién es Guillermo Salinas Pliego y qué empresas tiene?

Guillermo Salinas Pliego es un empresario mexicano que comenzó su carrera en los negocios en la década de 1980. Es el fundador de Grupo Avalanz, un corporativo creado en 2003 que reúne diversas empresas enfocadas principalmente en el negocio del entretenimiento en vivo, según se perfil oficial .

A través de este grupo construyó un modelo que integra buena parte de la cadena de los espectáculos: desde la promoción de conciertos hasta la operación de arenas y la venta de boletos.

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La pieza central de ese negocio es Zignia, empresa encargada de producir eventos y administrar recintos. Dentro de ella operan varias divisiones:

-Zignia Venues, que gestiona recintos como la Arena Ciudad de México, la Arena Monterrey y la Arena Guadalajara.

-Zignia Live, dedicada a traer conciertos y espectáculos internacionales.

-Superboletos, plataforma de venta de entradas para conciertos, deportes y otros eventos.

Además, el grupo cuenta con proyectos complementarios, como Cervecería Non Plus, fundada en 2018 para producir marcas que se venden principalmente dentro de sus propios recintos.

Hoy, Guillermo Salinas Pliego se encuentra retirado de la operación diaria de sus empresas y reside en el extranjero. Sin embargo, las compañías que fundó siguen funcionando dentro del ecosistema de Avalanz, y él continúa siendo una figura clave en la toma de decisiones del grupo.

Arena CDMX
La Arena Ciudad de México abrió el 25 de febrero de 2012. (Facebook Arena CDMX)

¿Cuánta gente le cabe a la Arena Ciudad de México?

La Arena Ciudad de México tiene una capacidad máxima cercana a los 22,400 asistentes, aunque el número puede variar dependiendo del tipo de evento y del montaje del escenario.

El recinto fue diseñado para albergar espectáculos de gran escala y cuenta con infraestructura pensada para eventos masivos. En su interior dispone de 124 suites de lujo distribuidas en tres niveles, con accesos privados y servicios exclusivos.

En cuanto a logística, el complejo ofrece 5,000 cajones de estacionamiento y múltiples áreas de alimentos y bebidas, entre ellas seis cocinas y cuatro bares para atender al público durante conciertos y eventos deportivos.

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La arena también destaca por sus dimensiones: el proyecto supera los 273,000 metros cuadrados de construcción. Como dato curioso, el acero utilizado en su estructura equivale aproximadamente a tres veces el empleado en la Torre Eiffel.

Entre su equipamiento tecnológico se encuentra una pantalla central de 24 metros de ancho por 14 de alto, además de contar con dos helipuertos, una característica poco común en recintos de este tipo.

Desde su apertura en 2012 con un concierto de Luis Miguel, la arena es operada por Zignia, empresa del corporativo Grupo Avalanz.

Así, detrás de uno de los recintos más modernos y activos de la capital se encuentra un modelo empresarial que combina operación de arenas, promoción de espectáculos y venta de boletos bajo un mismo grupo. Con esa estructura, la Arena Ciudad de México se ha consolidado como una de las piezas clave del entretenimiento masivo en el país.

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