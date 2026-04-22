Durex es víctima de la guerra en Oriente Medio

Estas previsiones se publicaron pocas horas después de que el director de Karex, gigante malasio de los preservativos (que suministra, entre otros, a Durex), que se prevén aumentos en los precios de aproximadamente 30% debido a la desestabilización de las cadenas de suministro y al aumento de los costes por el conflicto, de acuerdo a lo que declaró a Bloomberg.

"Es claramente uno de los mayores ajustes de precios en mucho tiempo", reconoció el director general de Karex, Goh Miah Kiat.

Reckitt Benckiser indicó que "si los precios de las materias primas se mantienen en niveles muy elevados durante todo el año", acabarán repercutiendo en los presupuestos de los hogares y, por tanto, en la demanda.

Reckitt publicó el miércoles una caída de su cifra de negocios de casi el 12% en el primer trimestre, relacionada en particular con los efectos contables de la venta el año pasado de su división de productos de limpieza (Air Wick, Calgon, Cillit Bang).

Durex se vio afectada, en particular, por "la introducción del IVA sobre los preservativos en China al inicio del trimestre", lo que lastró la demanda, precisó el grupo.

