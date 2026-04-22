Durex es víctima de la guerra en Oriente Medio

El grupo británico de productos de higiene y salud Reckitt Benckiser, empresa matriz de la marca de preservativos Durex, advirtió el miércoles que el encarecimiento de los hidrocarburos por la guerra en Oriente Medio podría costarle hasta 150 millones de libras (190 millones de dólares).
"Un escenario con un precio del petróleo de 110 dólares por barril durante el resto del año 2026 supondría un impacto bruto de aproximadamente 130 a 150 millones de libras" en sus costos de producción anuales, informó en un comunicado el grupo, casa matriz también de marcas como Harpic o Nurofen.