Japón recurre a México ante una crisis que afecta el comercio global

El estrecho de Ormuz concentra alrededor del 20% del comercio mundial de petróleo, gas natural licuado y combustibles refinados. Su disrupción no solo afecta a Medio Oriente, también impacta directamente a economías asiáticas como Japón, que depende de importaciones para cubrir su demanda energética.

Ante ese escenario, el gobierno nipón solicitó a México la posibilidad de exportar petróleo “en la medida de lo posible”. De acuerdo con información del diario económico Nikkei , citada por la agencia Reuters, el acuerdo contempla el envío de aproximadamente un millón de barriles con entrega prevista para julio.

Pemex exporta el crudo que no puede procesar en México



El envío de petróleo no responde únicamente a una oportunidad internacional. También refleja una limitación interna. Sheinbaum explicó que Pemex exporta a países como Japón el crudo que no puede procesar en sus refinerías.

La afirmación se da mientras Pemex mantiene como objetivo la autosuficiencia en gasolina y diésel, es decir, refinar toda su producción dentro del país.

En la práctica, ese objetivo aún no se cumple. Retrasos en proyectos clave, como la refinería Dos Bocas , han obligado a mantener una parte importante de la producción en exportaciones.

Actualmente, Pemex exporta en promedio 400,000 barriles diarios, de acuerdo con sus cifras más recientes, lo que equivale a cerca de una tercera parte de su extracción.

Una relación comercial que México ya había retomado con Asia

El vínculo energético entre México y Japón no comenzó con esta crisis.

En 2014, Pemex reanudó exportaciones de crudo al país asiático tras más de una década sin actividad comercial, con el envío de un cargamento de un millón de barriles de petróleo tipo Istmo desde el puerto de Salina Cruz.