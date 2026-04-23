Emilio Azcárraga Jean no solo dejó el mando de Televisa, también cedió el control: ¿quién la dirige actualmente?

La salida de Azcárraga ocurrió en el peor momento posible para la empresa

En octubre de 2024, Azcárraga dejó la presidencia ejecutiva de Televisa en medio de la reactivación del caso FIFA Gate por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La decisión se dio mientras la empresa se preparaba para el Mundial de 2026, uno de sus negocios más relevantes por los derechos de transmisión.

La compañía ya había pagado 95 millones de dólares en 2023 para cerrar el caso, pero la investigación se reabrió, lo que obligó a separar a su principal figura de la operación para evitar riesgos legales y posibles conflictos de interés.

El verdadero cambio no fue su salida, fue perder el control

Azcárraga redujo su participación accionaria de 46.7% a aproximadamente 23.5% y cedió el control de voto a los nuevos copresidentes.

Ese movimiento les dio a Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia la capacidad de dirigir la empresa, tomar decisiones estratégicas y nombrar o destituir integrantes del Consejo de Administración.

La operación incluso quedó sujeta a revisión de la Comisión Nacional Antimonopolio, con cláusulas que podrían permitir a los nuevos líderes aumentar su participación en el futuro.

Quiénes son los dos ejecutivos que hoy deciden el rumbo de Televisa

Bernardo Gómez ha construido su influencia desde el área informativa y política. Dirigió Noticieros Televisa, definió la línea editorial y se convirtió en el principal enlace del grupo con gobiernos, partidos y actores institucionales.

Su rol también incluye presencia internacional como miembro del Consejo de Administración de Univision Communications, fortaleciendo la relación entre el mercado mexicano y el estadounidense.

Alfonso de Angoitia ha operado desde el frente corporativo. Ha participado en la expansión internacional y en la diversificación del grupo, además de presidir TelevisaUnivision.

Forma parte de consejos como Grupo Financiero Banorte, FEMSA y Liberty Global para América Latina y el Caribe, y ha impulsado la transición hacia contenido digital y nuevas alianzas estratégicas.