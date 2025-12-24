¿Quién es el dueño del América tras la llegada de General Atlantic y dónde queda Televisa?

Ambas empresas también compartirán la titularidad del remodelado Estadio Banorte (antes Estadio Azteca, sede del partido inaugural del Mundial 2026) y de los terrenos aledaños, con planes de explotación futura para impulsar el desarrollo de la zona de Coapa.

La alianza se establece sobre un valor de empresa de 490 millones de dólares, sujeto a los ajustes habituales al momento del cierre, incluyendo la deuda neta de “Grupo Águilas” y otros conceptos acordados en esa fecha.

Asimismo, se establece una alianza estratégica con Kraft Group, propietario de los Patriotas de Nueva Inglaterra y otros activos importantes, que brindará servicios tecnológicos y de mejora de la experiencia del aficionado, sin tener participación accionaria en el Club América.

Si eres aficionado del América, del fútbol mexicano o simplemente quieres saber qué está pasando con este popular equipo y quiénes son ahora sus dueños, esta es la noticia que debes conocer.

¿Quiénes son los dueños del América y dónde queda Televisa?

Antes de detallar el papel de General Atlantic, es importante entender la estructura de propiedad del club. El América pertenece al Grupo Ollamani. Históricamente, el equipo ha estado ligado a Televisa, y esa relación permanece; sin embargo, la gestión legal y las inversiones se realizan a través de este grupo. En pocas palabras Ollamani es una escisión de Televisa.

El Grupo Ollamani agrupa al Club América, el Estadio Banorte, Editorial Televisa, Intermex y Play City, según su página web . Está presidido por Emilio Azcárraga Jean, heredero de la dinastía fundadora de Televisa, razón por la cual el equipo sigue siendo identificado como el club de la televisora.

El lunes 23 de diciembre, Ollamani anunció una alianza estratégica con General Atlantic, fondo de inversión que ahora tendrá el 49% de los activos del club, del estadio y de los terrenos adyacentes, adquiriendo un papel relevante en la gestión de lo que oficialmente se conoce como “Grupo Águilas”.

A pesar de esta alianza, el Grupo Ollamani seguirá teniendo prioridad en las decisiones del Club América al tener el 51% de la propiedad. Emilio Azcárraga Jean, accionista mayoritario de Ollamani, continuará como Presidente Ejecutivo de Grupo Águilas, asegurando la continuidad del liderazgo y la visión estratégica a largo plazo.

Además, trabajará de cerca con el Consejo de Administración y el equipo directivo para impulsar un crecimiento sostenible del club, del estadio y de la plataforma inmobiliaria, según informó el comunicado oficial .

De acuerdo con el ranking 2025 de Los 100 empresarios más importantes de México, elaborado por la revista Expansión, Azcárraga Jean ocupa la posición número 36. Preside empresas como Grupo Ollamani, Cablevisión (Izzi) e Innova, y estudió Relaciones Industriales en la Universidad Iberoamericana, así como Mercadotecnia y Administración de Empresas en el IPADE.

El Grupo Ollamani, presidido por Emilio Azcárraga Jean, mantiene el control mayoritario y seguirá liderando las decisiones estratégicas del Club América. (Grupo Ollamani)

¿Qué es General Atlantic y quién lo lidera?

General Atlantic es una firma de inversión global de origen estadounidense, sin un dueño único, conformada por varios accionistas e inversionistas. Su objetivo es impulsar empresas con alto potencial de crecimiento y visión a largo plazo.

El rostro más visible de la firma es William E. “Bill” Ford , presidente y director ejecutivo. Ford se incorporó en 1991, asumió como director ejecutivo en 2007 y fue nombrado presidente en 2021.

Bajo su liderazgo, la empresa ha ampliado su presencia a 20 países, gestionando alrededor de 114,000 millones de dólares en activos y diversificando su inversión en capital de crecimiento, crédito, clima e infraestructura sostenible.

El fundador de General Atlantic fue el filántropo Chuck Feeney, quien en 1980 creó la empresa con la visión de combinar inversión y propósito social. Su enfoque en capital paciente, colaboración y apoyo a emprendedores sigue siendo la base de la estrategia de la firma, según se lee en su página web .

Hoy, General Atlantic opera con un equipo global de más de 950 personas en 29 ubicaciones, manteniendo su enfoque en crecimiento, innovación y sostenibilidad, mientras colabora con empresas que comparten su visión de largo plazo.

General Atlantic, liderado por Bill Ford, es una firma de inversión global con presencia en 20 países.

¿Qué es Kraft Group y qué tiene que ver con los Patriotas de Nueva Inglaterra?

Para fortalecer la alianza estratégica, General Atlantic y Grupo Ollamani se han asociado con Kraft Analytics Group (KAGR), parte del Kraft Group, que aportará su experiencia en tecnología, análisis de datos y mejora de la experiencia del aficionado, sin tener participación accionaria en el Club América.

El Kraft Group es conocido por ser propietario de los Patriotas de Nueva Inglaterra, del equipo de fútbol Revolución y del Estadio Gillette, en Massachusetts. Con esta colaboración, el Club América podrá aprovechar la plataforma de KAGR para optimizar la experiencia de sus aficionados y mejorar la gestión estratégica del club.

Las conclusiones

Con estas alianzas, el Club América inicia un nuevo capítulo que combina la experiencia histórica del Grupo Ollamani y la familia Azcárraga, la inversión internacional de General Atlantic y la innovación tecnológica de Kraft Analytics Group, con el objetivo de impulsar un crecimiento sostenible, optimizar la gestión de sus activos y ofrecer una experiencia más completa a sus aficionados.

Actualmente, el América es considerado el equipo de fútbol más ganador de México, con más de 40 títulos nacionales e internacionales, incluyendo tres campeonatos de liga consecutivos en los últimos cinco torneos y un total de 16 ligas, cuatro más que su rival histórico, Chivas de Guadalajara.

Además, cuenta con una de las aficiones más grandes y apasionadas de la región, con más de 30 millones de seguidores en México y más de 15 millones en Estados Unidos