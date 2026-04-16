¿Quién fue Burillo Azcárraga, su fortuna, y cómo la ruptura con Televisa impulsó su imperio empresarial?

Su papel en Televisa y la confrontación con Azcárraga Jean

Durante la década de los 90, Alejandro Burillo Azcárraga ocupó una posición clave dentro de Grupo Televisa. Era el segundo accionista más importante del consorcio y se desempeñaba como vicepresidente ejecutivo, con responsabilidad sobre áreas estratégicas como producción y noticias. También participó en la expansión internacional de la empresa, apoyando la creación de filiales en Sudamérica, y formó parte del Consejo de Futbol del grupo.

Tras la muerte de Emilio Azcárraga Milmo, la relación con su primo Emilio Azcárraga Jean se tensó. Lo que comenzó como una reorganización interna terminó convirtiéndose en una disputa por el control de la compañía. Aunque Burillo inicialmente respaldó a Azcárraga Jean —incluso facilitando la salida de otros socios como los hermanos Cañedo White — las diferencias entre ambos crecieron con el tiempo.

El conflicto culminó en octubre de 1999 , cuando Burillo dejó sus funciones operativas en Televisa. Meses después, en junio de 2000, vendió su participación de 25% en la empresa por un monto estimado en 1,000 millones de dólares. De ese paquete accionario, un 20.6% fue adquirido por un grupo encabezado por María Asunción Aramburuzabala, mientras que el 4.5% restante fue comprado por Azcárraga Jean y Carlos Slim, aliados en ese entonces.

La operación consolidó el control de Azcárraga Jean sobre la televisora, elevando su participación a 79.4%. Aun después de la ruptura, la rivalidad entre ambos se mantuvo. Cuando Burillo era dueño del Atlante, por ejemplo, debía pagar cerca de 35,000 dólares mensuales por usar el Estadio Azteca, propiedad del grupo encabezado por su primo.

Años más tarde intentó volver al negocio televisivo en México al participar en la puja por el canal 28 en 2006, un movimiento que en el sector se interpretó como un intento de regresar a la industria tras su salida de Televisa.