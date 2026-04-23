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53 empresas de gas LP engañaron a sus clientes por 10 años, Comisión Antimonopolio presenta demanda colectiva

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) presentó una demanda contra 53 empresas por manipular precios y repartirse clientela por 10 años en cinco estados.
jue 23 abril 2026 06:56 PM
53 empresas de gas LP engañaron a sus clientes por 10 años, Comisión Antimonopolio presenta demanda colectiva
La Comisión Nacional de Energía define los límites máximos de precios para el gas LP, por zonas en México, por lo que no hay una cifra general a nivel nacional.
 (Prasit Supho/Getty Images/iStockphoto)

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) presentó una demanda colectiva contra 53 empresas que, por 10 años, manipularon precios y se repartieron clientela en la Ciudad de México, Estado de México, y distintas localidades en Colima, Tamaulipas y Sinaloa.

Esta acción deriva de una resolución donde se descubrió y sancionó un acuerdo colusorio en el que Grupo Soni, Grupo Simsa, Grupo Nieto, Grupo Tomza, Grupo Global Gas, y Gas Metropolitano realizaron estas conductas ilegales, cobrando sobreprecios equivalentes a 13,000 millones de pesos (mdp).

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Derivado a ello, la CNA decidió presentar una demanda colectiva para que los infractores reparen el daño a los consumidores mediante la aplicación de descuentos, además de pagar multas administrativas.

“El gas LP es un bien de uso cotidiano en los hogares mexicanos: 8 de cada 10 familias lo utilizan como principal combustible para la preparación de alimentos, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares. Por ello, las afectaciones en este mercado impactan directamente en el gasto diario de millones de personas.”

¿Cuánto cuesta el gas LP en México?

La Comisión Nacional de Energía define los límites máximos de precios para el gas LP por zonas en México, por lo que no hay una cifra general a nivel nacional.

Sin embargo, entre el 19 y 25 de abril de 2026, el precio más repetido es de 19.56 pesos por kilogramo con IVA y 10.56 pesos por litro con IVA, ya que aparece en numerosos municipios de diferentes estados.

En este mismo periodo, donde se encuentra el gas LP más barato es el municipio de Juárez, en el estado de Chihuahua, con un costo de 17.37 pesos por kilogramo con IVA y 9.38 pesos por litro con IVA.

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Por el contrario, el combustible más caro está en el municipio de Comondú, en Baja California, cuyo límite se encuentra entre los 22.69 pesos por kilogramo con IVA y 12.25 pesos por litro con IVA.

Los precios máximos pueden consultarse directamente en el listado de la Comisión Nacional de Energia, publicados cada semana. Se puede buscar por localidad para saber si el costo real por las empresas está en el mismo rango.

Denuncias con Profeco si te cobran de más

En caso de que algún proveedor de productos o servicios no proporciona las cantidades exactas, o no respeta los derechos de los consumidores de las personas, se puede realizar una denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

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En caso de que la denuncia sea contra un proveedor de gas Licuado de Petróleo (LP), las personas pueden enviar un correo electrónico a la cuenta denunciasgaslp@profeco.gob.mx .

Si se relaciona con proveedores de gasolina, pueden enviarse mediante el correo: denunciasgasolina@profeco.gob.mx , y para denunciar abusos relacionados con productos o servicios, se debe escribir a: denunciasprofeco@profeco.gob.mx o asesoria@profeco.gob.mx .

En todos los casos se requiere que el denunciante indique el nombre y dirección completa del proveedor (calle, colonia, estado, número, alcaldía/municipio, código postal). Si se trata de gas LP, se debe agregar el número económico del camión.

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