53 empresas de gas LP engañaron a sus clientes por 10 años, Comisión Antimonopolio presenta demanda colectiva

Derivado a ello, la CNA decidió presentar una demanda colectiva para que los infractores reparen el daño a los consumidores mediante la aplicación de descuentos, además de pagar multas administrativas.

“El gas LP es un bien de uso cotidiano en los hogares mexicanos: 8 de cada 10 familias lo utilizan como principal combustible para la preparación de alimentos, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares. Por ello, las afectaciones en este mercado impactan directamente en el gasto diario de millones de personas.”

¿Cuánto cuesta el gas LP en México?

La Comisión Nacional de Energía define los límites máximos de precios para el gas LP por zonas en México, por lo que no hay una cifra general a nivel nacional.

Sin embargo, entre el 19 y 25 de abril de 2026, el precio más repetido es de 19.56 pesos por kilogramo con IVA y 10.56 pesos por litro con IVA, ya que aparece en numerosos municipios de diferentes estados.

En este mismo periodo, donde se encuentra el gas LP más barato es el municipio de Juárez, en el estado de Chihuahua, con un costo de 17.37 pesos por kilogramo con IVA y 9.38 pesos por litro con IVA.

Por el contrario, el combustible más caro está en el municipio de Comondú, en Baja California, cuyo límite se encuentra entre los 22.69 pesos por kilogramo con IVA y 12.25 pesos por litro con IVA.

Los precios máximos pueden consultarse directamente en el listado de la Comisión Nacional de Energia, publicados cada semana. Se puede buscar por localidad para saber si el costo real por las empresas está en el mismo rango.

Denuncias con Profeco si te cobran de más

En caso de que algún proveedor de productos o servicios no proporciona las cantidades exactas, o no respeta los derechos de los consumidores de las personas, se puede realizar una denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).