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El fracking tiene ventajas? Los riesgos que enfrenta su implementación en México

El Gobierno evalúa si México retomará el fracking para reducir la dependencia de gas importado. Sin embargo, la técnica de extracción es cuestionada por su efecto ambiental.
jue 16 abril 2026 07:41 PM
Fracking
Realizar fracking o fractura hidráulica para aumentar la producción de gas natural y/o petróleo, requiere grandes cantidades de agua. (GoodLifeStudio/Getty Images)

En los últimos días, el fracking ha dominado la discusión de los hidrocarburos en México. El Gobierno Federal, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha puesto sobre la mesa retomar su implementación para la extracción de gas natural, para acercarse a la soberanía energética.

Sin embargo, este método es señalado por generar varios problemas ambientales, entre ellos, la alta demanda de agua para funcionar. ¿Existe alguna ventaja en su aplicación, o todo se reduce a efectos negativos?

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¿Qué es el fracking y por qué es controversial?

De acuerdo con Greenpeace y la Alianza Mexicana contra el Fracking, es una técnica para extraer gas natural de yacimientos no convencionales. El hidrocarburo se encuentra atrapado en los poros de formaciones rocosas, poco permeables, llamadas lutitas bituminosas en el subsuelo, e impide la migración del metano a grandes bolsas de hidrocarburos.

El fracking, o fractura hidráulica, consiste en realizar pozos en los cuales se inyectan millones de litros de agua, mezclados con arena y sustancias químicas a elevada presión que fuerza el flujo y salida del gas de las piedras donde se encuentra.

Posteriormente, se regresa el agua junto con el carburante, listo para ser procesado y comercializado.

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Sin embargo, este flujo disminuye en poco tiempo, por lo que es necesario perforar nuevos pozos, de al menos 0.6 a 2 kilómetros, para mantener la producción de los yacimientos. Debido a ello, se requiere la ocupación de vastas extensiones de territorio y de agua.

Desventajas

Greenpeace señala que este proceso conlleva a una serie de impactos ambientales, de los cuales algunos aún no están plenamente comprendidos. Entre ellos, la contaminación de las aguas subterráneas, contaminación atmosférica, emisiones de gases de efecto invernadero (metano), terremotos (sismicidad inducida), contaminación acústica e impactos paisajísticos.

Además, también se debe considerar el tráfico de camiones que transportan el gas extraído, el consumo de agua y la ocupación de territorio.

La Alianza Mexicana contra el Fracking, colectivo de 40 organizaciones civiles y sociales en contra de éste método, señaló los siguientes impactos:

Disminución de disponibilidad del agua

La fractura hidráulica requiere entre 20 y 30 millones de litros de agua para un solo pozo, un consumo estimado de 15 o 20 días.

Rubén Chávez, coordinador del subcomité de aguas subterráneas del Comité del Agua del CICM y expresidente la de Asociación Geohidrológica Mexicana (AGM), explicó que el consumo de agua para el fracking en estados con yacimientos no convencionales, como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, sería de entre 1 y 2% de la extracción total del recurso estatal.

Por su parte, la Alianza señala que la disponibilidad de agua en estos estados es limitada, al tratarse de regiones con alto estrés hídrico.

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Contaminación de las fuentes de agua y suelos

“Se han identificado 750 tipos diferentes de productos químicos en los fluidos de fracturación analizados, entre ellos sustancias de gran toxicidad como el metanol, benceno, tolueno, etilbenceno y xileno”, señaló la Alianza.

También se han localizado metales pesados, hidrocarburos e incluso materiales radiactivos, como radón. El tratamiento del agua no es suficiente en todos los casos, dejando el recurso inutilizable para otras aplicaciones y fuera del ciclo hidrológico.

Además, Greenpeace México también agrega la contaminación de los suelos, ya que entre el 9 y el 80% del fluido inyectado regresa a la superficie.

El agua que se requiere para el fracking no tiene que ser dulce o potable, es decir, aquella que proviene de los mantos acuíferos y que puede ser utilizada consumo humano, sino que puede ser agua salada marina
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Fracking requiere entre 1% y 2% del agua de uso industrial

Impactos sobre la salud

“Los pozos de agua potable que abastecen a la población situados en cercanías de las zonas donde se aplica la fracturación hidráulica tienen altos niveles de metano y sustancias cancerígenas y neurotóxicas”, señala la Asociación.

Entre las sustancias que se agregan al agua, que pueden ser entre 600 y 750 ingredientes, el 25% pueden causar cáncer y mutaciones, mientras que más del 50% pueden provocar daños en el sistema nervioso.

No solo la población cercana a estos yacimientos puede ser afectada, también los mismos trabajadores de la industria.

Emisiones de gases e impacto en el calentamiento global

El grupo de colectivo señaló que el 90% de las emisiones en el proceso para extraer el hidrocarburo es metano, el principal gas de efecto invernadero, con potencial de calentamiento global. Aunque también se señala al dióxido de azufre (SO2), óxido de nitrógeno (NO) y compuestos orgánicos volátiles.

Sismos artificiales y otras afectaciones

Debido a que no se puede tratar los grandes volúmenes de aguas residuales del fracking, es común utilizar pozos de inyección para deshacerse de ella. Este proceso puede desestabilizar fallas geológicas y provocar sismos. En Youngstown, Ohio, los sismos provocados por la actividad humana han logrado alcanzar la magnitud de 5.7 grados.

Greenpeace, por su parte, expuso que las perforaciones pueden degradar severamente el paisaje y generar contaminación acústica, como resultado de las operaciones diarias. En suma, puede afectar a las poblaciones cercanas y a la fauna local a través de la degradación del hábitat.

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Altos costos

Además del precio ambiental, también está el económico. Estados Unidos es líder en la producción , debido a su infraestructura que permite una producción de más de 100,000 millones de pies cúbicos diarios.

Estos números le permiten contar con el gas más barato del mundo, con precios que van de 2 a 3 dólares por millón de BTU. En contraste, el gas que se produce en México tiene un precio promedio de 4.71 dólares por la misma cantidad.

¿El fracking tiene alguna ventaja?

Según un análisis de 2019 realizado por la Universidad Militar Nueva Granada, de Colombia, a nivel internacional, la fractura hidráulica representa beneficios económicos. generan riqueza y empleo temporal, como es el caso de Estados Unidos y Europa.

Sin embargo, la realidad de estos espacios es diferente a México, como la disponibilidad de infraestructura y técnicas.

¿México volverá a implementar el fracking?

Por el momento, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un comité de expertos para definir el futuro de este método de extracción, integrado por perfiles multidisciplinarios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y otras universidades.

"Todos saben que dependemos 75% del gas natural que viene de Estados Unidos, entonces para fortalecer la soberanía energética estamos incorporando a este grupo de académicos de altísimo nivel de nuestro país que nos puedan dar una orientación", dijo la mandataria el 15 de abril.

Sheinbaum subrayó que ahora hay nuevas tecnologías que permiten obtener el gas no convencional. El grupo de expertos informará dónde es más factible implementarla.

"Una vez que ellos definan ,evidentemente si ellos plantean, por decir algo, es una hipótesis, 'es factible hacerlo en Coahuila porque es donde hay mayor factibilidad de distintos tipos, porque no hay poblaciones cercanas', entonces pasaríamos a la parte social,a la consulta con las comunidades, al trabajo con las comunidades para que sea una decisión colectiva".

"Es un ejercicio inédito en nuestro país el incorporar a la academia, a las universidades de nuestro país, a las y los investigadores de estos temas, a que nos ayuden a tomar la mejor decisión posible para el futuro de México y para la soberanía nacional", dijo.

Con información de Diana Gante y Lidia Arista.

Tags

Comisión Nacional de Hidrocarburos Recursos naturales Agua Recursos energéticos

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