El precio del gas LP sí tendrá tope: regulador da revés a amparos para fijar costo máximo

Los efectos de esos juicios de amparos se aplicaron con efectos generales con la intención de no generar una asimetría en el mercado del gas LP y afectaciones a los usuarios.

Un día le tomó al regulador publicar una nueva metodología de precios, pues los amparos que liberaron por un día al sector era particularmente en contra de la metodología.

La nueva fórmula tarifaria expone que ahora se tendrá un reconocimiento del margen operativo, aunque el reflejo de todos los ajustes, y si eso permite dejar un monto suficiente para que las empresas puedan operar.

La justificación de la CNE para volver a implementar el control de precios es la protección al usuario final de los precios volátiles del sector, así como una manera de controlar la inflación.

“Que la ausencia de regulación en precios máximos podría impactar negativamente en el bienestar social y económico, como se evidenció durante el proceso de liberalización de precios de 2017, cuando los incrementos al consumidor final no guardaron relación directa con los costos internacionales, ni con los precios de venta de Petróleos Mexicanos, lo que justificó la implementación de mecanismos regulatorios que promovieran condiciones de competencia efectiva y estabilidad de precios”, argumentó el regulador.

Según sus considerados, entre agosto del 2021 y hasta jel 31 de julio de 2025, el control de precios ha generado un ahorro estimado de aproximadamente 89 mil millones de pesos.

