Cómo registrar tu línea Bait, Virgin Mobile, Oxxo Cel o FreedomPop con tu CURP para no perder tu número

Cómo hacer el registro de número celular en Bait

Para los usuarios de Bait (Walmart) , el proceso se realiza completamente en línea:

1. Ingresa a la plataforma oficial: https://rnu.altanredes.com/bait/vinculatulinea

2. Da clic en “Continuar”

3. Indica si eres mexicano o extranjero

4. Captura tus datos:

- CURP (si eres mexicano)

- Pasaporte (si eres extranjero)

- Número telefónico a registrar

5. Verifica tu identidad:

- Sube una foto de tu identificación oficial (INE frente y reverso o pasaporte)

- Tómate una selfie con el rostro descubierto

- Realiza la prueba de vida siguiendo las instrucciones en pantalla

6. Finaliza el proceso y espera la confirmación de registro: Al completar estos pasos, recibirás la validación de que tu línea quedó vinculada correctamente.

Registro de línea telefónica en FreedomPop

1. Accede a: https://vinculatulinea.com/freedompop/welcome

2. Selecciona la opción “Registrar tu línea”.

3. Ingresa tu número celular a 10 dígitos.

4. Introduce el código que recibirás por SMS.

5. Sube tu identificación oficial (frente y reverso si es INE)

6. Tómate una selfie para validar tu identidad.

7. Ingresa tu CURP y confirma la información.

Una vez completado el proceso, tu línea quedará registrada a tu nombre.

Virgin Mobile

1. Ingresa a: https://virginmobile.mx/vinculatulinea

2. Captura tu número celular de 10 dígitos.

3. Realiza la verificación de identidad:

- Sube fotos de tu identificación oficial (INE o pasaporte).

- Tómate una selfie siguiendo las indicaciones del sistema.

4. Revisa tus datos y confirma el registro.

Al finalizar, recibirás la confirmación de que la vinculación fue exitosa.

Cómo registrar tu línea en Oxxo Cel

El proceso para usuarios de Oxxo Cel sigue un esquema similar:

1.Ingresa a: https://vinculatulinea.com/freedompop/welcome

2. Da clic en “Registrar tu línea”.

3. Escribe tu número telefónico a 10 dígitos.

4. Selecciona tu identificación oficial (INE, Pasaporte o Pasaporte extranjero).

5. Acepta el aviso de privacidad.

6. Ingresa el código recibido por SMS.

7. Sube fotos del frente y reverso de tu INE.

- Tómate una selfie.

- Verifica tus datos y confirma el registro.

8. Al concluir, recibirás un mensaje que confirma la vinculación de tu línea.