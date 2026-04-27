México evalúa usar etanol en gasolinas para ahorrar hasta 30,000 mdp

Las gasolinas requieren oxigenantes para elevar su octanaje. Hoy, una parte relevante de ese rol lo cumple el MTBE, un aditivo derivado del petróleo que México importa casi en su totalidad.

“El impulso para promover el uso del etanol va más allá de temas ambientales, también puede generar otros beneficios como ahorros si se sustituye por el MTBE”, explicó Galo Galeano, presidente de Biomovilidad.org.

El margen está en la mezcla

La diferencia entre ambos oxigenantes es significativa. El etanol tiene un costo de producción de 0.53 centavos de dólar por litro —2.21 dólares por galón—, mientras que el MTBE alcanza los 0.89 centavos por litro o 3.39 dólares por galón.

Esa brecha, de 67%, equivale a 0.36 centavos de dólar por litro. En un mercado del tamaño mexicano, la diferencia se amplifica.

“Si nosotros pensamos en sustituir, de esos 800,000 barriles de gasolinas que usamos actualmente, por un combustible con un contenido de etanol al 10%, conocido como E10, estamos hablando de ahorros que oscilan alrededor de 30,000 millones de pesos al año”, aseveró Galeano.

El cálculo parte de incorporar etanol en una proporción del 10% en las gasolinas, un estándar técnico ya utilizado en otros mercados.

Aunque no es una relación estrictamente proporcional, una mezcla al 20% —E20— podría elevar los ahorros a cerca de 60,000 millones de pesos anuales.