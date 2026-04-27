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México evalúa usar etanol en gasolinas para ahorrar hasta 30,000 mdp

La mezcla con etanol permitiría bajar costos en combustibles, reducir la dependencia de insumos importados y amortiguar el impacto de la volatilidad petrolera.
lun 27 abril 2026 05:55 AM
México evalúa etanol para reducir hasta 30,000 millones en gasolina
La caña de azúcar y el sorgo de maíz son los principales elementos con los que se produce etanol. (RicAguiar/Getty Images))

El repunte del petróleo volvió a instalar una vieja tensión en la economía global: cada choque geopolítico se traduce en presión sobre los combustibles. La tensión geopolítica entre Irán, Israel y Estados Unidos ha impulsado al crudo por encima de los 100 dólares por barril, reactivando el riesgo de encarecimiento energético.

En ese contexto, la discusión ya no es solo cómo absorber el impacto externo, sino qué mecanismos internos pueden amortiguarlo. En México, una de esas respuestas está en la composición de las gasolinas.

El país consume más de 840,000 barriles diarios de gasolinas, entre regular y premium, de acuerdo con datos de la Secretaría de Energía. Esa escala convierte cualquier ajuste en su formulación en una decisión con efectos macroeconómicos.

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Las gasolinas requieren oxigenantes para elevar su octanaje. Hoy, una parte relevante de ese rol lo cumple el MTBE, un aditivo derivado del petróleo que México importa casi en su totalidad.

“El impulso para promover el uso del etanol va más allá de temas ambientales, también puede generar otros beneficios como ahorros si se sustituye por el MTBE”, explicó Galo Galeano, presidente de Biomovilidad.org.

El margen está en la mezcla

La diferencia entre ambos oxigenantes es significativa. El etanol tiene un costo de producción de 0.53 centavos de dólar por litro —2.21 dólares por galón—, mientras que el MTBE alcanza los 0.89 centavos por litro o 3.39 dólares por galón.

Esa brecha, de 67%, equivale a 0.36 centavos de dólar por litro. En un mercado del tamaño mexicano, la diferencia se amplifica.

“Si nosotros pensamos en sustituir, de esos 800,000 barriles de gasolinas que usamos actualmente, por un combustible con un contenido de etanol al 10%, conocido como E10, estamos hablando de ahorros que oscilan alrededor de 30,000 millones de pesos al año”, aseveró Galeano.

El cálculo parte de incorporar etanol en una proporción del 10% en las gasolinas, un estándar técnico ya utilizado en otros mercados.

Aunque no es una relación estrictamente proporcional, una mezcla al 20% —E20— podría elevar los ahorros a cerca de 60,000 millones de pesos anuales.

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El argumento también responde a la estructura de suministro. “Es viable porque nosotros prácticamente no producimos MTBE, es mínimo, no más del 20%; prácticamente todo el MTBE que utilizamos en México lo traemos de Estados Unidos, entonces sustituir el MTBE por el etanol sería una salida urgente, no solo por el tema ambiental, sino también por el tema económico”, dijo Galeano en entrevista.

De aditivo importado a industria local

La dependencia del MTBE implica que una parte del costo de las gasolinas está atada a importaciones. Sustituirlo por etanol abre la posibilidad de integrar producción nacional.

Ese cambio sentaría las bases de un mercado de biocombustibles en el país. El etanol puede producirse a partir de caña de azúcar, sorgo, maíz o residuos orgánicos, lo que permitiría articular nuevas cadenas productivas.

En Tamaulipas, el gobierno estatal impulsa una planta con capacidad para procesar más de 1.2 millones de toneladas de sorgo y maíz al año y generar 890,000 litros diarios de etanol.

El proyecto, cuya construcción iniciaría en el segundo semestre del año y entraría en operación en 48 meses, refleja el tipo de infraestructura necesaria para sostener esta transición.

El despliegue, sin embargo, depende de ajustes regulatorios. Actualmente, el uso de etanol está limitado a 5.8% en las gasolinas y no se permite en mercados como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

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Ampliar ese umbral requiere modificar la NOM-016 de la Comisión Reguladora de Energía, que regula la calidad de los combustibles.

La discusión ya está sobre la mesa dentro del gobierno federal, donde se analizan escenarios para permitir una mayor incorporación de etanol en las mezclas.

“Migrar del MTBE al etanol en las gasolinas sería un paso en la utilización de combustibles fósiles menos contaminantes, como lo fue en su momento la transición del plomo al MTBE”, explicó Galeano.

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