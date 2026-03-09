Tamaulipas tendrá la primera planta 100% para la producción de etanol en México con sorgo de maíz

Se espera que la construcción de la planta de etanol pueda iniciar en el segundo semestre de 2026, y entre en operación 48 meses después, es decir, a finales de 2028, explicó Walter Julián Ángel, titular de la Secretaría en entrevista con Expansión.

De manera inicial se considera una planta de 890,000 litros diarios de etanol, con una capacidad de procesamiento de más de 1.2 millones de toneladas de sorgo al año; cuya ubicación será el puerto de Matamoros.

El estado será socio del proyecto, pero se contará con inversión privada a fin de que se pueda garantizar y fortalecer el esquema de financiamiento de la manera más rápida posible.

“En Tamaulipas identificamos un área de oportunidad porque somos un estado productor de sorgo, y en su mayoría unas dos millones de toneladas, no tiene mercado, y la intención es procesarlo hacia al etanol y otros subproductos, lo que se vuelve en una alternativa para los productores y se comienza a desarrollar ese mercado”, añadió.

Luis Obediente, CEO de Lutha Grup, explicó que dentro de la parte privada que desarrolla el proyecto, están abiertos a desarrollar, al menos, siete plantas más de etanol en distintas entidades del país, siendo la de Tamaulipas el piloto en el que se espera tener éxito.

“Esto va a depender de las necesidades del país, esperamos que las leyes cambien sobre los requerimientos del etanol, y entonces poder desarrollar más plantas, todo dependerá de las necesidades del mercado mexicano y de cómo se vaya desarrollando”, añadió.