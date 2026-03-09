Publicidad

Revista Digital
Empresas

Tamaulipas alista su primera planta de producción de etanol con apoyo estatal y privado

El inicio de la construcción de la fábrica se estima en el segundo semestre de 2026 y en operación rumbo a 2028, además se prevé el desarrollo de otras siete plantas similares en diversas entidades del país.
lun 09 marzo 2026 10:00 AM
Tamaulipas tendrá la primera planta 100% para la producción de etanol en México con sorgo de maíz
En el país el uso de etanol está permitido en mezcla con las gasolinas en apenas un 5.8%, pero exenta a las principales ciudades que son la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, bajo un principio de evitar mayores niveles de contaminación de ozono. (JJ Gouin/Getty Images)

La Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas ya trabaja en el desarrollo de su primera planta para la fabricación de etanol en México, que se producirá a través de sorgo de maíz.

Aunque el desarrollo del etanol para su incorporación al sistema energético en México aún es limitado, no existen plantas cuya producción esté destinada específicamente a este fin, sí operan algunos casos aislados que abastecen principalmente a la industria farmacéutica. Sin embargo, ese panorama está a punto de cambiar.

Se espera que la construcción de la planta de etanol pueda iniciar en el segundo semestre de 2026, y entre en operación 48 meses después, es decir, a finales de 2028, explicó Walter Julián Ángel, titular de la Secretaría en entrevista con Expansión.

De manera inicial se considera una planta de 890,000 litros diarios de etanol, con una capacidad de procesamiento de más de 1.2 millones de toneladas de sorgo al año; cuya ubicación será el puerto de Matamoros.

El estado será socio del proyecto, pero se contará con inversión privada a fin de que se pueda garantizar y fortalecer el esquema de financiamiento de la manera más rápida posible.

“En Tamaulipas identificamos un área de oportunidad porque somos un estado productor de sorgo, y en su mayoría unas dos millones de toneladas, no tiene mercado, y la intención es procesarlo hacia al etanol y otros subproductos, lo que se vuelve en una alternativa para los productores y se comienza a desarrollar ese mercado”, añadió.

Luis Obediente, CEO de Lutha Grup, explicó que dentro de la parte privada que desarrolla el proyecto, están abiertos a desarrollar, al menos, siete plantas más de etanol en distintas entidades del país, siendo la de Tamaulipas el piloto en el que se espera tener éxito.

“Esto va a depender de las necesidades del país, esperamos que las leyes cambien sobre los requerimientos del etanol, y entonces poder desarrollar más plantas, todo dependerá de las necesidades del mercado mexicano y de cómo se vaya desarrollando”, añadió.

Más planes

Dado que en México, de momento, no se tiene un mercado puntual para el etanol ni la regulación necesaria, existen dos planes para el aprovechamiento su aprovechamiento: el primero es comercializarlo en Centroamérica y el segundo es el mercado europeo, pero ahí hay que cumplir con algunos estándares de regulación específicos.

“Pero sin lugar a dudas, creemos que el mejor mercado que podemos tener es nuestro propio país, porque si se autoriza incrementar la participación del etanol, en la mezcla con las gasolinas, ya no como un oxigenante, sino ya como un componente de la mezcla, es decir, superior al 5.8 que permite la gasolina hoy en día, entonces ese etanol se quedaría en el país”, aseguró Ángel.

En esa línea, también se tiene mapeada una planta más al sur del estado, que en caso de tener el vehículo financiero exitoso en el primer proyecto, se podría incluir para su desarrollo.

Incluso, otra apuesta del estado es entrar al mercado del SAF (Combustible Sostenible de Aviación), aunque la tecnología para hacerlo realidad existe, se reconoce que es un reto muy grande y que todavía es poco rentable poder convertirlo en SAF.

En México existe un debate puntual sobre el uso del etanol desde varios frentes: industrial, productivo, regulatorio y comercial. “Se ha generado un debate muy amplio en los últimos 5 años, sobre la necesidad de poder incorporar este etanol en el sistema energético de México, lo que estamos buscando son áreas de oportunidad, particularmente desde lo social, para mejorar el ingreso de los productores y tener mejores procesos productivos de los cultivos”, aseguró el funcionario.

Sin embargo, desde la Secretaría de Energía ya se está pensando incorporar dentro del sistema energético en su mezcla con las gasolinas, lo que ayudaría a generar una demanda del etanol y a darle una viabilidad a su producción en México.

En el país el uso de etanol está permitido en mezcla con las gasolinas en apenas un 5.8%, pero exenta a las principales ciudades que son la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, bajo un principio de evitar mayores niveles de contaminación de ozono.

