México requeriría 84,000 barriles diarios de etanol si aprueba su uso al 10%

La demanda de gasolinas en México, entre regular y magna, ronda los 842,000 barriles diarios, pero si se adiciona el 10% de etanol –y no se tiene un incremento en la demanda– se reduciría a 758,000 barriles al año.

Pero en caso de que la mezcla llegara a aprobarse en un 20% o E20, se necesitarían 168,000 barriles diarios de etanol, explicó Juan José Vidal Amaro subsecretario de hidrocarburos de la Secretaría de Energía (Sener).

Para poder incrementar el uso de etanol, no solo se necesitan los cambios regulatorios, también es necesario hacer adecuaciones en las terminales de distribución y en los puntos en los que se realicen las mezclas, aseguró el funcionario.

¿Qué es el etanol?

El etanol es un biocombustible que se produce a través de residuos orgánicos, como la caña de azúcar o sorgo de maíz, el cual funciona como oxigenante y potencializador del octanaje al ser mezclado con las gasolinas.

Si en México se impulsara la producción de etanol con caña de azúcar, empleando el total de la producción nacional que es 55 millones de toneladas, se podrían producir alrededor de 70,000 barriles diarios de etanol.