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México requeriría 84,000 barriles diarios de etanol si aprueba su uso al 10%

La demanda de gasolinas en México ronda los 842,000 barriles diarios, pero si se adiciona el 10% de etanol se reduciría a 758,000 barriles al año.
jue 16 abril 2026 06:07 PM
La demanda de gasolinas en México, entre regular y magna, ronda los 842 mil barriles diarios, pero si se adiciona el 10% de etanol –y no se tiene un incremento en la demanda– se reduciría a 758,000 barriles al año.
El etanol se produce principalmente con caña de azúcar, pero se pueden usar otros cultivos. (RHJ/Getty Images)

El debate sobre aumentar el uso de etanol en los combustibles mexicanos sigue en pie, y parece tomar más fuerza con los pronunciamientos del gobierno.

Y es que si México aprueba las regulaciones necesarias para aumentar el uso de E10, es decir, de etanol al 10% en las gasolinas, se generaría una demanda de 84,000 litros por día o 17 millones 800,000 litros por año.

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La demanda de gasolinas en México, entre regular y magna, ronda los 842,000 barriles diarios, pero si se adiciona el 10% de etanol –y no se tiene un incremento en la demanda– se reduciría a 758,000 barriles al año.

Pero en caso de que la mezcla llegara a aprobarse en un 20% o E20, se necesitarían 168,000 barriles diarios de etanol, explicó Juan José Vidal Amaro subsecretario de hidrocarburos de la Secretaría de Energía (Sener).

Para poder incrementar el uso de etanol, no solo se necesitan los cambios regulatorios, también es necesario hacer adecuaciones en las terminales de distribución y en los puntos en los que se realicen las mezclas, aseguró el funcionario.

¿Qué es el etanol?

El etanol es un biocombustible que se produce a través de residuos orgánicos, como la caña de azúcar o sorgo de maíz, el cual funciona como oxigenante y potencializador del octanaje al ser mezclado con las gasolinas.

Si en México se impulsara la producción de etanol con caña de azúcar, empleando el total de la producción nacional que es 55 millones de toneladas, se podrían producir alrededor de 70,000 barriles diarios de etanol.

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Dicha cifra no sería suficiente para cubrir la demanda de etanol a un nivel de 10%, que requiere los 84,000 barriles diarios previamente mencionados; además dejaría al país sin la producción del endulzante, aseguró Vidal Amaro.

Ante ese panorama, sería necesario aumentar la producción de caña, pero también buscar otras de componentes orgánicos, como pudiera ser el sorgo de maíz o soya.

“Sale por ahí de los 70,000 barriles diarios lo que podríamos producir si toda esa caña se destinará a producción deetanol, 0 etanol, entonces nos da una idea por por donde podría estar, pero bueno, nos queremos sin azúcar”, dijo.

“Entonces, por supuesto, eso no tiene sentido dentro de una política pública, más bien hay que buscar el incrementar la producción de caña para tener sobrantes que se puedan destinar a esto en fin; es parte de los retos que tenemos como país y lo mismo un ejercicio similar en cada uno de los cultivos que pueden destinarse a la producción de biocombustibles”, aseguró.

La regulación

Actualmente, el uso del etanol está permitido al 5.8% en el país, a excepción de las metrópolis que son Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde se mantiene una prohibición. Sin embargo, aunque está permitido su uso, eso no implica que realmente se esté empleando en los combustibles.

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Dentro del sector privado, existen iniciativas que buscan impulsar el uso de los biocombustibles, como el etanol que se trabaja para que las regulaciones lo eleven a un uso mínimo del 10%, pero también se quiere trabajar con la producción de SAF o combustible sostenible de aviación, el cual ya se usa en otras partes del mundo.

Vidal Amaro destacó que hay que realizar adecuaciones en la infraestructura de las terminales de distribución, lo cual se debe cuantificar y diseñar en una política pública.

“Tenemos ya avances sobre eso, quizás en un futuro muy lejano, en unos cuántos días, semanas o meses, ya pues podremos presentar detalles objetivos, muy concretos para metas del bioetanol en el país”, aseguró.

Lo que se requiere es una reforma a la NOM-016 de la CRE, que es la que establece la calidad de los combustibles en el país y la formulación de los mismos.

Expansión publicó recientemente que algo que puede dejar la experiencia estadounidense a México, que está en medio del análisis en la producción de etanol, es que no se establezca como límite el E10, porque eso genera un limitante, sino que se contemple como un mínimo y no como un máximo, porque no se sabe a qué nivel podría crecer el uso de etanol en el futuro.

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