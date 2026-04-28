Empresas

Alsea reporta caída de 61% en utilidades por presión en costos y efecto cambiario

La operadora de Starbucks y Domino’s Pizza enfrentó presión en utilidades durante el trimestre, pese a un aumento moderado en ventas y expansión de unidades en distintos mercados.
mar 28 abril 2026 08:35 PM
Alsea abrió 20 restaurantes en el primer trimestre de 2026. (Foto: iStock.)

Alsea inició el año con afectaciones derivadas de la debilidad en el consumo. La empresa mexicana, operadora de marcas como Starbucks y Domino’s Pizza, registró una caída en sus utilidades en un primer trimestre marcado por la guerra en Medio Oriente y el incremento de precios.

La utilidad neta de la compañía cayó 61.1%, a 89 millones de pesos, en el primer trimestre del año. En contraste, las ventas y el EBITDA registraron un crecimiento moderado de 1.3% en ambos rubros, de acuerdo con el estado financiero presentado ante la Bolsa Mexicana de Valores.

Durante los primeros tres meses del año, la operadora realizó inversiones de capital por 876 millones de pesos, lo que representa 15.9% de los 5,500 millones de pesos presupuestados para 2026.

De ese monto, 708 millones de pesos (80.9%) se destinaron a la apertura de 20 unidades corporativas, remodelaciones, renovaciones y reposición de equipo. Los 167 millones de pesos restantes se enfocaron principalmente en proyectos estratégicos de tecnología, como licencias de software y mejoras en procesos.

La administración de la compañía detalló que el trimestre inició con buen dinamismo, pero perdió fuerza hacia marzo. Además, los crecimientos en moneda local en todas las regiones fueron afectados por el tipo de cambio.

“A pesar de un entorno de consumo retador, el desempeño se mantuvo en línea con nuestras expectativas, reflejando la innovación en nuestras categorías y productos, que atrajeron tráfico más rentable y nuevos clientes, así como la resiliencia de nuestro modelo operativo y la fortaleza de nuestro portafolio de marcas”, señaló Christian Gurría, director general de Alsea.

Las ventas mismas tiendas —aquellas con más de un año en operación— crecieron 4.1%, un avance positivo, aunque menor al 5.1% registrado en el mismo periodo del año anterior, lo que refleja una moderación en el consumo.

De acuerdo con un análisis de Ve por Más, el reporte trimestral fue mixto, ya que, pese al crecimiento en ventas, la compañía enfrentó presiones por tipo de cambio, costos y gastos. Además, factores como operaciones discontinuas y el prepago de un bono en dólares impactaron la utilidad neta.

México impulsa el crecimiento

Las ventas de Alsea en México representaron el 56% del total consolidado, con un incremento de 4.9% a 11,242 millones de pesos, impulsadas por un inicio de año positivo en todos los formatos.

Por segmento, las ventas mismas tiendas crecieron 4.9% en restaurantes de servicio completo, 4.6% en comida rápida y 2.1% en Starbucks.

En Europa, que representa 29.7% de las ventas consolidadas, los ingresos sumaron 5,964 millones de pesos, un aumento de 1.5%. Las ventas mismas tiendas crecieron 5.1% en comida rápida, 3.5% en restaurantes de servicio completo y 1.3% en Starbucks.

Sudamérica aportó 14.3% de las ventas consolidadas, con una caída de 10.7% a 2,865 millones de pesos, afectada principalmente por el tipo de cambio. Sin embargo, las ventas mismas tiendas crecieron 12.1% en comida rápida y 4.6% en Starbucks.

“La compañía continuará enfocada en impulsar un crecimiento orgánico disciplinado, construyendo un portafolio más rentable y eficiente, con marcas líderes en regiones clave y el mejor equipo de la industria”, añadió Gurría.

