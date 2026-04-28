Alsea reporta caída de 61% en utilidades por presión en costos y efecto cambiario

De acuerdo con un análisis de Ve por Más, el reporte trimestral fue mixto, ya que, pese al crecimiento en ventas, la compañía enfrentó presiones por tipo de cambio, costos y gastos. Además, factores como operaciones discontinuas y el prepago de un bono en dólares impactaron la utilidad neta.
México impulsa el crecimiento
Las ventas de Alsea en México representaron el 56% del total consolidado, con un incremento de 4.9% a 11,242 millones de pesos, impulsadas por un inicio de año positivo en todos los formatos.
Por segmento, las ventas mismas tiendas crecieron 4.9% en restaurantes de servicio completo, 4.6% en comida rápida y 2.1% en Starbucks.
En Europa, que representa 29.7% de las ventas consolidadas, los ingresos sumaron 5,964 millones de pesos, un aumento de 1.5%. Las ventas mismas tiendas crecieron 5.1% en comida rápida, 3.5% en restaurantes de servicio completo y 1.3% en Starbucks.
Sudamérica aportó 14.3% de las ventas consolidadas, con una caída de 10.7% a 2,865 millones de pesos, afectada principalmente por el tipo de cambio. Sin embargo, las ventas mismas tiendas crecieron 12.1% en comida rápida y 4.6% en Starbucks.
“La compañía continuará enfocada en impulsar un crecimiento orgánico disciplinado, construyendo un portafolio más rentable y eficiente, con marcas líderes en regiones clave y el mejor equipo de la industria”, añadió Gurría.