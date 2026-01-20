Toks vs. Vips: ¿qué cadena tiene más restaurantes en la batalla entre Alsea y Grupo Gigante?

Vips y Toks son dos de las cadenas de restaurantes de casual dining más conocidas en México. A lo largo de los años se han consolidado como una opción recurrente para familias los fines de semana y para trabajadores que buscan un lugar accesible para comer durante la jornada laboral, entre otros públicos.

La pregunta es inevitable: ¿cuál de estas dos cadenas es la más grande y cuál tiene más restaurantes en el país? En este texto te presentamos los datos más recientes sobre el desempeño y la presencia de ambos negocios en México.

Vale la pena precisar que Vips forma parte de Alsea, el grupo restaurantero más grande del país, que también opera marcas como Starbucks y Domino’s Pizza. Toks, en cambio, pertenece a Grupo Gigante , el mismo corporativo que fue propietario de la cadena de supermercados Gigante, la cual dejó de operar en 2007.