Empresas

Toks vs. Vips: ¿qué cadena tiene más restaurantes en la batalla entre Alsea y Grupo Gigante?

La diferencia entre ambas cadenas no es solo el número de restaurantes, sino el modelo de crecimiento y el respaldo corporativo que define su estrategia en el mercado.
mar 20 enero 2026 03:16 PM
Vips y Toks lideran el casual dining en México, con una oferta accesible para familias y trabajadores. (Facebook: Vips y Toks)

Vips y Toks son dos de las cadenas de restaurantes de casual dining más conocidas en México. A lo largo de los años se han consolidado como una opción recurrente para familias los fines de semana y para trabajadores que buscan un lugar accesible para comer durante la jornada laboral, entre otros públicos.

La pregunta es inevitable: ¿cuál de estas dos cadenas es la más grande y cuál tiene más restaurantes en el país? En este texto te presentamos los datos más recientes sobre el desempeño y la presencia de ambos negocios en México.

Vale la pena precisar que Vips forma parte de Alsea, el grupo restaurantero más grande del país, que también opera marcas como Starbucks y Domino’s Pizza. Toks, en cambio, pertenece a Grupo Gigante , el mismo corporativo que fue propietario de la cadena de supermercados Gigante, la cual dejó de operar en 2007.

¿Cuántos restaurantes tiene Vips?

De acuerdo con el reporte del tercer trimestre de 2025 de Alsea , Vips mantiene operaciones en dos países: México y España, que son sus principales mercados a nivel global. Las cifras más recientes muestran lo siguiente:

México: 237 restaurantes

España: 166 restaurantes

Total: 403 establecimientos

Vips es, además, el negocio más importante de Alsea dentro del segmento de restaurantes y cafeterías, por encima de otras marcas del grupo como Italianni’s, Chili’s Grill & Bar y The Cheesecake Factory, lo que da una idea clara de su peso dentro del portafolio de la compañía.

Este liderazgo se explica por la posición de Alsea como el principal operador de restaurantes de comida rápida, cafeterías y casual dining en América Latina y España, una estructura que ha permitido a Vips consolidarse como una de sus marcas más fuertes.

arte_nota_vips.jpg
Vips lidera en tamaño y alcance, con 403 restaurantes a nivel global, de los cuales 237 operan en México y 166 en España

¿Cuántos restaurantes Toks hay en México?

De acuerdo con el informe trimestral más reciente de Grupo Gigante , Toks es una de las marcas clave dentro de su portafolio de negocios en el sector restaurantero y mantiene una presencia amplia a nivel nacional.

El reporte señala que al 30 de septiembre de 2025, la cadena contaba con 192 restaurantes Toks en México, distribuidos en distintos estados del país.

Toks opera bajo Grupo Toks, S.A. de C.V., empresa que pertenece en su totalidad a Grupo Gigante y que funciona como tenedora de acciones de compañías especializadas en alimentos y otros servicios. Esta estructura ha permitido a la marca consolidarse como uno de los principales referentes del casual dining en el mercado mexicano.

Toks
Toks mantiene una fuerte presencia nacional, con 192 restaurantes en México. (Facebook: Toks)

Alsea vs. Grupo Gigante

De acuerdo con el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por la revista Expansión, Alsea se ubica en la posición 70, lo que la consolida como la empresa líder del sector restaurantero en el país.

En términos financieros, la compañía presidida por Armando Torrado Martínez reportó en 2024 ingresos totales por 78,986 millones de pesos, cifra que representa un crecimiento de 5.6% frente a 2023.

Según su perfil en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Alsea opera algunas de las cadenas más reconocidas del mercado, como Domino’s, Starbucks, Burger King, Chili’s, California Pizza Kitchen, P.F. Chang’s, Italianni’s, Vips, El Portón, The Cheesecake Factory, Foster’s Hollywood y La Vaca Argentina, entre otras.

Por su parte, Grupo Gigante, presidido actualmente por Ángel Losada Moreno, ocupa la posición 146 del mismo ranking, con ingresos consolidados por 35,180 millones de pesos. Su división Grupo Restaurantero Gigante se coloca en el lugar 359, con ingresos por 8,347.1 millones de pesos.

De acuerdo con información de la BMV , actualmente, Grupo Gigante concentra su operación restaurantera en marcas como Toks, Shake Shack, Panda Express, Beer Factory y El Farolito, mientras que en comercio especializado maneja Office Depot, RadioShack, Petco y Casaideas.

A ello se suma su negocio inmobiliario, con desarrollos y centros comerciales como Gran Terraza, Las Tiendas, Serviplaza y Palmas Uno, que complementan su modelo de negocio.

Las conclusiones

En términos de tamaño y respaldo corporativo, Vips supera a Toks tanto en número de restaurantes como en alcance internacional, apoyada en la escala, ingresos y capacidad operativa de Alsea. Toks, aunque más pequeña en red, mantiene una presencia sólida y bien posicionada en México, respaldada por un grupo diversificado como Grupo Gigante.

La diferencia no está solo en cuántos restaurantes tienen, sino en el modelo: Vips juega con volumen y expansión internacional; Toks apuesta por consolidación nacional y una identidad propia dentro del casual dining mexicano.

