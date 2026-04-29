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Bimbo arranca 2026 con récord operativo impulsado por compras en África y mayor demanda

La panificadora impulsa su margen y utilidad en el primer trimestre, con crecimiento operativo, menor apalancamiento y expansión internacional que comienza a reflejarse en resultados.
mié 29 abril 2026 06:50 PM
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La empresa de la familia Servitje decreció 3% sus ventas consolidadas a 100,319 millones de pesos. (Foto: iStock.)

La expansión inorgánica volvió a jugar a favor de Grupo Bimbo en el arranque de 2026. En el primer trimestre, la panificadora reforzó su presencia en África con la adquisición de Bonel en Túnez, un fabricante local de snacks a base de arroz, maíz y cereales, dueño de marcas como Rollito, Snappy, Chocopop y Taboo.

La operación, de monto no revelado, se suma a la compra de Moulin d’Or en 2024, que le permitió acceder a una red de 26,000 puntos de venta en ese país.

Este movimiento forma parte de un plan de inversión de entre 1,200 y 1,400 millones de dólares para este año, enfocado en modernización de plantas, aumento de capacidad productiva y renovación de flota eléctrica. En conjunto, las adquisiciones recientes comenzaron a reflejarse en los resultados operativos del grupo, en línea con su estrategia de diversificación geográfica y de portafolio.

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La compañía reportó ventas netas por 100,319 millones de pesos en el primer trimestre, una caída de 3% en términos reportados, afectada por el tipo de cambio, pero con un crecimiento de 4.8% al excluir este efecto, lo que representó un nivel récord para un primer trimestre.

El avance fue impulsado por una mezcla de precios favorable, crecimiento en volúmenes y la contribución de adquisiciones recientes.

En ese contexto, la empresa destacó el arranque de año como uno de los más sólidos en su historia reciente. “Iniciamos 2026 con un desempeño sólido… con Ventas Netas récord y el margen UAFIDA más alto para un primer trimestre”, afirmó Alejandro Rodríguez Bas, director general.

La operación mostró una mejora en rentabilidad. La utilidad de operación creció 17.4% y el margen operativo se expandió 140 puntos base para ubicarse en 7.9%. A su vez, la UAFIDA ajustada aumentó 15.2% sin considerar el efecto cambiario, con un margen de 14%, el más alto registrado para un primer trimestre.

Para la dirección financiera, los resultados reflejan tanto crecimiento como disciplina en la ejecución. “Reflejan la solidez y la calidad de nuestro crecimiento… con una rentabilidad récord y desapalancamiento continuo”, señaló Diego Gaxiola, director global de administración y finanzas.

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México, el arranque sólido de un año con cifras récord

En México, uno de sus principales mercados, la compañía alcanzó ventas récord por 39,726 millones de pesos, con un crecimiento de 4.5%, apoyado por el desempeño en categorías como pan dulce y botanas saladas, así como en canales de conveniencia y tradicional. El margen UAFIDA en el país se ubicó en 20.5%, también en niveles históricos para un inicio de año.

En Norteamérica, que concentra más del 40% de las ventas, el crecimiento fue más moderado. Los ingresos avanzaron 0.7% a tipo de cambio constante, aunque la región logró expandir su margen UAFIDA a 8.6%, acumulando tres trimestres consecutivos de mejora, impulsada por eficiencias operativas y menores costos de materias primas.

Las regiones de Europa, Asia y África (EAA) y Latinoamérica mostraron mayor dinamismo. En EAA, las ventas crecieron 12.6% a tipo de cambio constante, con un margen récord de 8.8%, apoyado por el desempeño operativo y adquisiciones como Don Don y Karamolegos.

En Latinoamérica, los ingresos aumentaron 15.1% en moneda local, impulsados por mercados como Brasil, donde la integración de Wickbold continúa aportando volumen, aunque presionó ligeramente los márgenes.

Deuda a la baja y flujo de efectivo en niveles históricos fortalecen la posición financiera

La utilidad neta mayoritaria alcanzó 2,362 millones de pesos, un incremento de 32.3% respecto al mismo periodo del año anterior, favorecida por el crecimiento operativo y la venta de una participación minoritaria en una empresa asociada en México.

En paralelo, la empresa fortaleció su posición financiera. La razón de deuda neta a UAFIDA ajustada se redujo a 2.5 veces, desde 2.9 veces un año antes, mientras que el flujo libre de efectivo ascendió a 7,428 millones de pesos, un aumento significativo frente al primer trimestre de 2025.

La administración también subrayó señales de mejora en la demanda. “Observamos señales alentadoras de mejora en la demanda… que refuerzan nuestra confianza en un crecimiento sostenible”, agregó Rodríguez Bas. “Estos resultados refuerzan nuestra confianza en la solidez de nuestro modelo de negocio y capacidad para seguir impulsando un crecimiento sostenible y rentable”.

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Reportes trimestrales GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.

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