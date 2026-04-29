Bimbo arranca 2026 con récord operativo impulsado por compras en África y mayor demanda

La expansión inorgánica volvió a jugar a favor de Grupo Bimbo en el arranque de 2026. En el primer trimestre, la panificadora reforzó su presencia en África con la adquisición de Bonel en Túnez, un fabricante local de snacks a base de arroz, maíz y cereales, dueño de marcas como Rollito, Snappy, Chocopop y Taboo.

La operación, de monto no revelado, se suma a la compra de Moulin d’Or en 2024, que le permitió acceder a una red de 26,000 puntos de venta en ese país.

Este movimiento forma parte de un plan de inversión de entre 1,200 y 1,400 millones de dólares para este año, enfocado en modernización de plantas, aumento de capacidad productiva y renovación de flota eléctrica. En conjunto, las adquisiciones recientes comenzaron a reflejarse en los resultados operativos del grupo, en línea con su estrategia de diversificación geográfica y de portafolio.