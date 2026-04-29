Bimbo arranca 2026 con récord operativo impulsado por compras en África y mayor demanda

México, el arranque sólido de un año con cifras récord
En México, uno de sus principales mercados, la compañía alcanzó ventas récord por 39,726 millones de pesos, con un crecimiento de 4.5%, apoyado por el desempeño en categorías como pan dulce y botanas saladas, así como en canales de conveniencia y tradicional. El margen UAFIDA en el país se ubicó en 20.5%, también en niveles históricos para un inicio de año.
En Norteamérica, que concentra más del 40% de las ventas, el crecimiento fue más moderado. Los ingresos avanzaron 0.7% a tipo de cambio constante, aunque la región logró expandir su margen UAFIDA a 8.6%, acumulando tres trimestres consecutivos de mejora, impulsada por eficiencias operativas y menores costos de materias primas.
Las regiones de Europa, Asia y África (EAA) y Latinoamérica mostraron mayor dinamismo. En EAA, las ventas crecieron 12.6% a tipo de cambio constante, con un margen récord de 8.8%, apoyado por el desempeño operativo y adquisiciones como Don Don y Karamolegos.
En Latinoamérica, los ingresos aumentaron 15.1% en moneda local, impulsados por mercados como Brasil, donde la integración de Wickbold continúa aportando volumen, aunque presionó ligeramente los márgenes.
Deuda a la baja y flujo de efectivo en niveles históricos fortalecen la posición financiera
La utilidad neta mayoritaria alcanzó 2,362 millones de pesos, un incremento de 32.3% respecto al mismo periodo del año anterior, favorecida por el crecimiento operativo y la venta de una participación minoritaria en una empresa asociada en México.
En paralelo, la empresa fortaleció su posición financiera. La razón de deuda neta a UAFIDA ajustada se redujo a 2.5 veces, desde 2.9 veces un año antes, mientras que el flujo libre de efectivo ascendió a 7,428 millones de pesos, un aumento significativo frente al primer trimestre de 2025.
La administración también subrayó señales de mejora en la demanda. “Observamos señales alentadoras de mejora en la demanda… que refuerzan nuestra confianza en un crecimiento sostenible”, agregó Rodríguez Bas. “Estos resultados refuerzan nuestra confianza en la solidez de nuestro modelo de negocio y capacidad para seguir impulsando un crecimiento sostenible y rentable”.