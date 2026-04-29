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Woodside Energy arranca perforación en 24 pozos marinos del campo Trión

Los avances del proyecto apuntan a que pueda iniciar la producción de hidrocarburos en 2028.
mié 29 abril 2026 12:32 PM
Trión arranca perforación de 24 pozos marinos
Trión fue descubierto desde 2012 por Pemex en aguas del Golfo de México. (Foto: woodside.com)

La compañía petrolera australiana Woodside Energy, encargada del desarrollo del campo petrolero Trión, dio inicio a la perforación de 24 pozos submarinos como parte de los avances para alcanzar la meta de producción en 2028.

Al cierre del primer trimestre del 2026, el desarrollo del proyecto en aguas ultraprofundas, ya alcanzó el 56% de avance, y se espera que la instalación de los equipos submarinos arranque en el tercer trimestre del año.

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Según su reporte trimestral, la construcción de la Unidad Flotante de Producción (FPU) ya concluyó la instalación de la estructura del casco y la instalación de dos módulos superiores de 6,000 toneladas métricas.

Lo que continúa es la fabricación de los bloques estructurales de la unidad flotante de almacenamiento y descarga (FSO). En cuanto a la boya de amarre tipo torreta desconectable está prácticamente terminada, con pruebas de acoplamiento finalizadas.

“Iniciamos la campaña de perforación en Trión y completamos la elevación e instalación de dos módulos de superficie en la unidad de producción flotante (FPU). El proyecto se encuentra completado en un 56% y tiene como objetivo la primera producción de petróleo en 2028", aseguró Liz Westcott, CEO de Woodside Energy.

Gran apuesta

Trión es un gran campo petrolero que fue descubierto desde 2012 por Pemex, pero la falta de recursos para invertir, de desarrollo de infraestructura y la tecnología fueron retrasando el proyecto por más de 14 años.

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Ante la falta de capacidad, Pemex permitió la incorporación de Woodside Energy como socio para el desarrollo del proyecto; el cual se espera pueda iniciar producción en 2028 y aportar hasta 100 mil barriles diarios.

El yacimiento, que se estima cuenta con recursos prospectivos de 181 millones de barriles de petróleo crudo, se ubica en 180 kilómetros de las costas de Tamaulipas y a 90 kilómetros de la frontera marítima con Estados Unidos; y con un tirante de agua de 2,550 kilómetros respecto a la superficie.

El tipo de hidrocarburo identificado a lo largo de un área de 1,2285 kilómetros es aceite ligero y gas natural asociado, que podrá ayudar a mantener los niveles de producción nacional que han venido a la baja en los últimos años.

El pasado 4 de marzo, el Gobierno federal y Woodside dieron el ‘banderazo’ de inicio a las actividades de Trión, el cual contempla inversiones por 10,400 millones de dólares que contemplan capital y gastos operativos.

Se contempla que el proyecto aporte 10,000 millones de dólares en impuestos y regalías para el país a lo largo de la vida del proyecto, cuyo contrato se extiende hasta 2052.

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Pemex Petróleo

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