Woodside Energy arranca perforación en 24 pozos marinos del campo Trión

Según su reporte trimestral, la construcción de la Unidad Flotante de Producción (FPU) ya concluyó la instalación de la estructura del casco y la instalación de dos módulos superiores de 6,000 toneladas métricas.

Lo que continúa es la fabricación de los bloques estructurales de la unidad flotante de almacenamiento y descarga (FSO). En cuanto a la boya de amarre tipo torreta desconectable está prácticamente terminada, con pruebas de acoplamiento finalizadas.

“Iniciamos la campaña de perforación en Trión y completamos la elevación e instalación de dos módulos de superficie en la unidad de producción flotante (FPU). El proyecto se encuentra completado en un 56% y tiene como objetivo la primera producción de petróleo en 2028", aseguró Liz Westcott, CEO de Woodside Energy.

Gran apuesta

Trión es un gran campo petrolero que fue descubierto desde 2012 por Pemex, pero la falta de recursos para invertir, de desarrollo de infraestructura y la tecnología fueron retrasando el proyecto por más de 14 años.