Woodside Energy arranca perforación en 24 pozos marinos del campo Trión

Ante la falta de capacidad, Pemex permitió la incorporación de Woodside Energy como socio para el desarrollo del proyecto; el cual se espera pueda iniciar producción en 2028 y aportar hasta 100 mil barriles diarios.
El yacimiento, que se estima cuenta con recursos prospectivos de 181 millones de barriles de petróleo crudo, se ubica en 180 kilómetros de las costas de Tamaulipas y a 90 kilómetros de la frontera marítima con Estados Unidos; y con un tirante de agua de 2,550 kilómetros respecto a la superficie.
El tipo de hidrocarburo identificado a lo largo de un área de 1,2285 kilómetros es aceite ligero y gas natural asociado, que podrá ayudar a mantener los niveles de producción nacional que han venido a la baja en los últimos años.
El pasado 4 de marzo, el Gobierno federal y Woodside dieron el ‘banderazo’ de inicio a las actividades de Trión, el cual contempla inversiones por 10,400 millones de dólares que contemplan capital y gastos operativos.
Se contempla que el proyecto aporte 10,000 millones de dólares en impuestos y regalías para el país a lo largo de la vida del proyecto, cuyo contrato se extiende hasta 2052.