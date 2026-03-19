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Woodside Energy nombra a Ellizabeth Westcott como directora general

La petrolera es la encargada del desarrollo de uno de los yacimientos más importantes en México.
jue 19 marzo 2026 11:09 AM
Woodside Energy nombra a Ellizabeth Westcott como directora general
Meg O’Neill terminó su gestión en diciembre del 2025. (BJP7images/Getty Images)

La petrolera australiana Woodside Energy informó que Elizabeth Westcott es la nueva directora general y directora ejecutiva, en sustitución de Meg O’Neill.

Desde diciembre del año pasado se desempeñó como directora general interina y ahora su nombramiento es ratificado.

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Cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria energética global. En 2023, luego de su integración a la compañía, encabezó el proyecto energético Scarboroug y las operaciones de Woodside Australia.

Previamente, se desempeñó como directora de operaciones en EnergyAustralia, tras una carrera de 25 años en ExxonMobil, donde trabajó en Australia, Reino Unido e Italia.

A lo largo de estos cargos, Westcott ha desarrollado una sólida experiencia en diversas áreas de la industria, incluyendo planeación estratégica, desarrollo comercial y de negocios, operaciones, ejecución de proyectos, relación con gobiernos y reguladores, sostenibilidad y gestión de grupos de interés.

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Apuesta mexicana

La petrolera es el operador del proyecto del megayacimiento Trión, el cual está por iniciar el desarrollo de actividades. De acuerdo con cifras oficiales, el proyecto representa una inversión aprobada de 10,400 millones de dólares entre capital más gastos operativos, considerada la tercera inversión más grande en el país, según Data México de la Secretaría de Economía.

Además, se contempla que el proyecto aporte 10,000 millones de dólares en impuestos y regalías para el país a lo largo de la vida del proyecto, cuyo contrato se extiende hasta 2052. Se espera que la producción inicie a finales del 2027 e inicios del 2028.

Trión fue descubierto desde 2012 por Pemex, como una gran promesa de un yacimiento con importantes reservas petroleras que podría ayudar a compensar la declinación del megacampo petrolero Cantarell.

Pero la falta de recursos para la inversión y de tecnología para realizar actividades en aguas ultra profundas de Pemex abrió la puerta a Woodside Energy para sumarse como socio y operador del proyecto.

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Petróleo

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