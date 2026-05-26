Liderazgo en tiempos de home office: dirigir sin controlar

De acuerdo con Gallup, en 2025 el 79% de los empleados con puestos remotos trabajaba de forma híbrida o totalmente remota, y estos mismos grupos mostraron niveles de engagement del 24 al 25%, versus los trabajadores obligados a estar presencialmente con un 17%.

Esto derriba uno de los mitos más persistentes: la presencia física no garantiza compromiso.

Sin embargo, esta nueva realidad puso contra la pared a muchos líderes. El modelo de supervisión basado en la cercanía y el control visual quedó obsoleto. Aun así, el 85% de los líderes reconoce tener dificultades para confiar en la productividad de los empleados remotos, a pesar de que el 87 % de los trabajadores afirma ser igual o más productivo desde casa. Esta brecha de percepción no es tecnológica, es cultural.

La productividad es otro punto polémico. Un ensayo controlado aleatorio publicado en Nature, demostró que el trabajo híbrido no tiene impacto negativo en el rendimiento, pero sí reduce la rotación en un 33 % y aumenta la satisfacción laboral. En otras palabras: las personas no rinden menos desde casa; simplemente dejan de renunciar.

Aquí es donde el liderazgo cobra un papel central. Datos basados en más de 1.3 millones de empleados, muestran que quienes perciben altos niveles de cooperación y confianza en sus equipos tienen 8.2 veces más probabilidades de realizar un esfuerzo extra en su trabajo, independientemente de si están en oficina o en home office. La conclusión es incómoda pero contundente: la productividad depende más del liderazgo que del lugar de trabajo.

No obstante, el home office también reveló riesgos que un liderazgo pasivo suele ignorar. Un estudio señala que, aunque los trabajadores remotos son los más comprometidos, también reportan altos niveles de estrés y agotamiento, especialmente cuando no existen límites claros de jornada ni expectativas bien definidas. La flexibilidad sin guía no empodera: desgasta.

Además, el problema no se limita a los colaboradores. Desde 2022, el engagement de los propios managers cayó de 31 % a 22 %, convirtiéndose en uno de los principales factores del descenso general de compromiso a nivel global, lo que le costó a la economía mundial cerca de 10 billones de dólares en productividad perdida. Esto evidencia que liderar a distancia exige habilidades que muchos líderes aún no han desarrollado.