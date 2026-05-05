Tope al diésel pone contra las cuerdas a las gasolineras: tener ganancias o cumplir el acuerdo con Sheinbaum

El universo afectado es amplio. En el país operan más de 14,000 gasolineras, de las cuales alrededor de 10,800 cuentan con permiso para vender diésel. Se trata de un combustible que no es obligatorio en todas las estaciones, pero que resulta estratégico para el funcionamiento de la economía.

El resto del mercado se mueve fuera del objetivo oficial. El 64% de las estaciones vende el diésel en un promedio de 28 pesos por litro, mientras que otro 27% lo comercializa por encima de ese nivel. La fotografía del primer día revela una brecha significativa entre la política pública y la realidad operativa del sector.

El precio promedio del diésel en el país es de 20.06 pesos por litro. (PetroIntelligence)

Margen al límite

Alejandro Montufar, CEO de PetroIntelligence, advierte que el entorno se ha vuelto más complejo para los gasolineros, quienes ahora enfrentan un techo de precios que no necesariamente cubre sus costos. “Se complica el cumplimiento. Será cada vez más difícil dependiendo del tipo de estación: las que se abastecen con Pemex y las que dependen de importadores privados”, comentó.

El matiz no es menor. Las estaciones que compran a Pemex cuentan con cierto margen de maniobra derivado del acuerdo con el gobierno federal, que incluye una reducción de 90 centavos en el precio al mayoreo en las terminales de almacenamiento y reparto. A ello se suma una disminución en tasas y comisiones de valeras y bancos, con lo que, en teoría, se alcanza el peso de ajuste necesario para trasladar el beneficio al consumidor final.

Sin embargo, el traslado no es lineal. “Esto tiene desventajas porque la reducción en comisiones no es proporcional; no es uno a uno. En realidad, la disminución no alcanza un peso. El margen de 1.86 pesos ya era muy bajo y ahora, con alrededor de 1.76 entre el precio de mayoreo y el público, la presión sobre el gasolinero aumenta, incluso en quienes compran a Pemex”, aseguró Montufar.

Para los importadores privados, la situación es aún más restrictiva. Los precios internacionales y los costos logísticos colocan su combustible entre uno y dos pesos por encima del que ofrece Pemex. En términos prácticos, esto reduce su capacidad de competir bajo un esquema de precios topeado.

“Esto genera una distorsión en la competencia. Los importadores privados están más caros que Pemex. Las franquicias no importadoras compran a Pemex, mientras los importadores privados no están vendiendo. Por eso algunas terminales no tienen producto: no hay forma de abastecer a todas las estaciones, lo que provoca cuellos de botella y retrasos en el suministro”, apuntó.