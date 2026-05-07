FIFA firma nuevo contrato con Fanatics para hacer sus coleccionables del Mundial

FIFA y Fanatics pactan exclusividad de artículos coleccionables

La concesión de licencias tendrá efecto hasta 2031, y está pensada para ser de largo plazo, aunque la FIFA no define el término del convenio. Mientras llega la fecha de vigor, Fanatics fomentará el futbol juvenil a escala mundial mediante la distribución gratuita de coleccionables por un valor superior a 150 millones de dólares.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, afirmó que Fanatics es un auténtico referente de innovación en materia de artículos coleccionables. Mientras tanto, Michael Rubin, fundador y director ejecutivo de la empresa de productos, se mostró entusiasmado por impulsar el interés por el futbol.

BREAKING: FIFA, Fanatics, and Topps have signed a long-term, exclusive collectibles deal covering trading cards, stickers, and trading card games.



The partnership officially begins in 2031 and will include both physical and digital collectibles... and YES, there will be World… pic.twitter.com/ek1x3S1ysQ — Topps (@Topps) May 7, 2026

"Este es un día histórico para nuestra empresa. Ningún otro deporte ofrece el potencial de crecimiento internacional del fútbol. La unión de la capacidad de innovación y el espíritu emprendedor de Fanatics con la influencia de la FIFA, la narrativa del fútbol y el interés por los coleccionables pueden alcanzar cotas nunca vistas", dijo.

Mike Mahan, CEO de Fanatics Collectibles, añadió: “Estamos muy entusiasmados de asociarnos con la FIFA para ofrecer productos verdaderamente innovadores que acerquen a los aficionados y coleccionistas a sus jugadores favoritos en las competiciones más importantes. Con nuestra oferta de vanguardia, esperamos contribuir al crecimiento tanto de este hobby como del fútbol a nivel mundial”.

La estrategia que llevó a Fanatics a firmar con la FIFA

Fanatics es una plataforma líder en artículos deportivos, coleccionables y apuestas compuesta por varias empresas como Fanatics Commerce, Fanatics Collectibles, Fanatics Betting & Gaming, Fanatics Fest, Fanatics Markets y Fanatics Studios, que crean experiencias para más de 100 millones de aficionados en el mundo.

De acuerdo con su sitio oficial, Fanatics mantiene alianzas con más de 900 entidades deportivas, desde ligas profesionales, asociaciones de jugadores, equipos, universidades y socios minoristas.