FIFA firma nuevo contrato con Fanatics para hacer sus coleccionables del Mundial

Entre sus alianzas se encuentran la NFL, NBA, MLB, Marvel, Forniite, Disney, F1, Pixar, Star Wars, Stranger Things, la Universidad de Indiana, entre otras.
Entre sus empresas, Fanatics Collectibles, es la líder en la concesión de licencias, producción, diseño y venta de cromos físicos y digitales, artículos de colección deportivos y otros activos digitales a través de Topps.
De acuerdo con Bloomberg, el acuerdo fue asegurado desde finales de 2025, y la alianza le permitirá estar en más de 2,000 puntos de venta en estadios y festivales de aficionados.
Antes de que la Copa Mundial 2026, la FIFA realizará una rueda de prensa con presencia de Fanatics, tanto el 17 como el 19 de julio.
Adiós a Panini
Panini seguirá siendo socio de la FIFA hasta el torneo de 2030, tras 60 años de alianza. La editorial italiana ha sido parte clave de los productos coleccionables de la FIFA. En 1970, realizó el primer álbum oficial de la Copa del Mundo, lo que consolidó un modelo de negocios con alcance internacional y una conexión entre aficionados. Y desde entonces, ha sido el encargado de realizar esta tarea.
En 2026, el coleccionable será el más grande en la historia de la editorial, debido a que esta competición tendrá tres sedes oficiales. Además, lanzó la colección Adrenalyn XL FIFA World Cup 2026, una línea de tarjetas con 630 piezas, más que en ediciones previas, con la que busca capitalizar el torneo.