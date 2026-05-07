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FIFA firma nuevo contrato con Fanatics para hacer sus coleccionables del Mundial

El nuevo acuerdo de la FIFA considera coleccionables físicos y digitales, incluido un nuevo programa de parches de camisetas con jugadores debutantes.
jue 07 mayo 2026 03:11 PM
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Cromos coleccionables de Panini con jugadores de fútbol belgas para la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por Estados Unidos, Canadá y México. (BRUNO FAHY/AFP)

Los artículos coleccionables de la FIFA cambiarán de mano, ya que la Federación firmó un acuerdo de exclusividad con Fanatics Collectibles para realizar productos físicos y digitales, incluidos los juegos de cartas y cromos.

“Gracias a esta colaboración, se ofrecerán a los aficionados nuevos productos, como el programa de parches de camisetas, que incluirá los de jugadores debutantes”, anunció la FIFA este jueves. Fanatics se encargará del diseño y desarrollo de los productos, mientras que su marca Topps realizará la fabricación.

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FIFA y Fanatics pactan exclusividad de artículos coleccionables

La concesión de licencias tendrá efecto hasta 2031, y está pensada para ser de largo plazo, aunque la FIFA no define el término del convenio. Mientras llega la fecha de vigor, Fanatics fomentará el futbol juvenil a escala mundial mediante la distribución gratuita de coleccionables por un valor superior a 150 millones de dólares.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, afirmó que Fanatics es un auténtico referente de innovación en materia de artículos coleccionables. Mientras tanto, Michael Rubin, fundador y director ejecutivo de la empresa de productos, se mostró entusiasmado por impulsar el interés por el futbol.

"Este es un día histórico para nuestra empresa. Ningún otro deporte ofrece el potencial de crecimiento internacional del fútbol. La unión de la capacidad de innovación y el espíritu emprendedor de Fanatics con la influencia de la FIFA, la narrativa del fútbol y el interés por los coleccionables pueden alcanzar cotas nunca vistas", dijo.

Mike Mahan, CEO de Fanatics Collectibles, añadió: “Estamos muy entusiasmados de asociarnos con la FIFA para ofrecer productos verdaderamente innovadores que acerquen a los aficionados y coleccionistas a sus jugadores favoritos en las competiciones más importantes. Con nuestra oferta de vanguardia, esperamos contribuir al crecimiento tanto de este hobby como del fútbol a nivel mundial”.

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La estrategia que llevó a Fanatics a firmar con la FIFA

Fanatics es una plataforma líder en artículos deportivos, coleccionables y apuestas compuesta por varias empresas como Fanatics Commerce, Fanatics Collectibles, Fanatics Betting & Gaming, Fanatics Fest, Fanatics Markets y Fanatics Studios, que crean experiencias para más de 100 millones de aficionados en el mundo.

De acuerdo con su sitio oficial, Fanatics mantiene alianzas con más de 900 entidades deportivas, desde ligas profesionales, asociaciones de jugadores, equipos, universidades y socios minoristas.

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Entre sus alianzas se encuentran la NFL, NBA, MLB, Marvel, Forniite, Disney, F1, Pixar, Star Wars, Stranger Things, la Universidad de Indiana, entre otras.

Entre sus empresas, Fanatics Collectibles, es la líder en la concesión de licencias, producción, diseño y venta de cromos físicos y digitales, artículos de colección deportivos y otros activos digitales a través de Topps.

De acuerdo con Bloomberg, el acuerdo fue asegurado desde finales de 2025, y la alianza le permitirá estar en más de 2,000 puntos de venta en estadios y festivales de aficionados.

Antes de que la Copa Mundial 2026, la FIFA realizará una rueda de prensa con presencia de Fanatics, tanto el 17 como el 19 de julio.

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Adiós a Panini

Panini seguirá siendo socio de la FIFA hasta el torneo de 2030, tras 60 años de alianza. La editorial italiana ha sido parte clave de los productos coleccionables de la FIFA. En 1970, realizó el primer álbum oficial de la Copa del Mundo, lo que consolidó un modelo de negocios con alcance internacional y una conexión entre aficionados. Y desde entonces, ha sido el encargado de realizar esta tarea.

En 2026, el coleccionable será el más grande en la historia de la editorial, debido a que esta competición tendrá tres sedes oficiales. Además, lanzó la colección Adrenalyn XL FIFA World Cup 2026, una línea de tarjetas con 630 piezas, más que en ediciones previas, con la que busca capitalizar el torneo.

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Gianni Infantino FIFA Panini

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