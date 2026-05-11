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Armadoras aceleran en México pese a presión arancelaria

Volkswagen, Audi y Stellantis lideraron el crecimiento manufacturero en México, mientras las exportaciones a Canadá, Alemania y Brasil compensaron la desaceleración registrada en EU durante el arranque del año.
lun 11 mayo 2026 03:40 PM
La producción de autos en México crece desde 2019: mientras Volkswagen gana, Nissan se atora
La producción comenzó en terreno negativo este año, pero conforme avanzan los meses, las cifras se han ido volcando a terreno positivo en el acumulado anual. (gerenme/Getty Images)

La industria automotriz mexicana volvió a acelerar en el arranque de 2026. Impulsadas por una mayor diversificación de exportaciones, la creciente demanda de SUV y pick-ups, y la capacidad de las armadoras para adaptarse a los costos derivados de los aranceles estadounidenses, las plantas instaladas en el país lograron elevar nuevamente sus volúmenes de manufactura y colocaron a la producción en uno de sus mejores niveles históricos.

La fabricación de vehículos ligeros en México totalizó 1,299,157 unidades durante el primer cuatrimestre del año, un crecimiento de 0.91% frente al mismo periodo de 2025, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Aunque el avance fue moderado, el volumen alcanzado colocó al país en su segundo mejor primer cuatrimestre desde que se tiene registro.

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Solo el acumulado de enero a abril de 2019 se mantiene por encima de la cifra actual, cuando se ensamblaron 1,303,626 unidades. El desempeño de este año muestra, además, una recuperación gradual después de que enero inició con una caída de 2.65%, febrero redujo la contracción a 0.6% y el primer trimestre ya mostraba un avance de 0.5%.

Tan solo en abril se ensamblaron 329,878 unidades, un incremento de 2.14% frente al mismo mes del año pasado. El dato convirtió al mes en el segundo mejor abril en la historia de la industria automotriz mexicana, únicamente por debajo de abril de 2024, cuando se produjeron 358,597 vehículos.

La mejora ha estado impulsada por la capacidad de las armadoras para adaptarse al nuevo entorno comercial. Las empresas han comenzado a operar con los sobrecostos derivados de los aranceles estadounidenses y, al mismo tiempo, han diversificado el destino de sus exportaciones hacia otros mercados.

“El avance observado en 2026 refleja un crecimiento moderado después de un cierre de año con ligeras contracciones en 2025 derivadas de la situación arancelaria. Por ello, será fundamental seguir monitoreando el comportamiento del mercado internacional, el entorno económico global y las condiciones comerciales que influyen directamente en la producción automotriz en México”, respondió la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) a Expansión.

Más exportaciones, menos dependencia de Estados Unidos

Las exportaciones también acompañaron el crecimiento productivo. Entre enero y abril se enviaron al extranjero 1,081,948 vehículos, un incremento de 4.6% respecto al mismo periodo del año anterior.

Aunque Estados Unidos continúa como el principal destino de los vehículos ensamblados en México, las exportaciones hacia ese mercado retrocedieron 2.3%. En contraste, Canadá registró un crecimiento de 37.4%, Alemania de 51.2% y Brasil de 217.4%, evidenciando una mayor diversificación geográfica de las armadoras.

“Destaca como cada mes la relevancia del mercado estadounidense con una participación del 76%. En conjunto el top 3 a los que exportamos representan el 91.7%, al considerar Estados Unidos, Canadá y Alemania”, comenta Adriana Ramírez, gerente de Estudios Económicos de la AMIA.

La composición de la producción también refleja las preferencias actuales del mercado. México se ha consolidado como un centro manufacturero enfocado principalmente en SUV y pick-ups, segmentos que dominan la demanda en Norteamérica y otros mercados de exportación.

De cada 10 vehículos producidos en territorio nacional durante el primer cuatrimestre, prácticamente cinco correspondieron a SUV, segmento que acumuló una participación de 48.1%. Las pick-ups representaron 31.8%, mientras que los autos compactos alcanzaron 14.8% y los subcompactos apenas 3.2%.

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Las armadoras ganadoras

Volkswagen

Entre las armadoras con mejor desempeño destacó Volkswagen. La firma alemana produjo 133,863 vehículos en el acumulado de enero a abril, un incremento de 42.3%, el más elevado entre las empresas reportadas por Inegi.

La planta de Volkswagen en Puebla ha capitalizado la demanda de modelos como Jetta, Tiguan y Taos, tres vehículos que mantienen una fuerte presencia tanto en el mercado local como en exportación.

Audi

Audi también mostró uno de los avances más relevantes. La marca de los cuatro aros produjo 50,430 unidades durante el primer cuatrimestre, un crecimiento de 37.5%.

La operación de Audi en San José Chiapa, Puebla, se ha convertido en una instalación estratégica para la compañía a nivel global. La planta mexicana es el único complejo en el mundo donde se ensambla el modelo Q5 destinado a exportación, mientras que la producción china abastece exclusivamente al mercado local de aquel país.

Stellantis

Stellantis registró otro de los incrementos más importantes. El grupo automotriz produjo 148,203 unidades, un avance de 33.2%, impulsado por la demanda de modelos Jeep y RAM ensamblados en Ramos Arizpe, Coahuila.

KIA

La armadora surcoreana produjo 101,565 unidades, un crecimiento de 10.6%, apoyada por la exportación del K4 Hatchback hacia países europeos como España y Suiza.

Honda

Honda, por su parte, ensambló 60,153 unidades, 10% más que un año antes, impulsada principalmente por la producción de la HR-V en su planta de Celaya, Guanajuato.

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Las armadoras con cifras a la baja

Mazda

Pero no todas las armadoras lograron mantener el ritmo de crecimiento. Mazda registró la caída más pronunciada entre enero y abril, al producir 50,446 unidades, una disminución de 32.5% frente al mismo periodo de 2025.

Nissan

Nissan también mostró una contracción relevante de 28.3%, con 158,872 vehículos ensamblados, en medio de la reorganización de sus operaciones tras el cierre de la planta CIVAC en Morelos.

JAC

JAC, enfocada exclusivamente en el mercado mexicano, reportó una disminución de 20.8%, con 7,555 unidades producidas en Ciudad Sahagún, Hidalgo.

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Asociación Mexicana de la Industria Automotriz Sector automotriz Industria automotriz

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