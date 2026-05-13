Gasolineros piden “mecanismos compensatorios” para sostener control de precios de combustibles

Mérida, Yucatán.- El acuerdo impulsado por el gobierno federal para contener el precio de las gasolinas y el diésel enfrenta crecientes tensiones operativas. Mientras las autoridades presionan para que las estaciones de servicio respeten los topes máximos de venta al público, el sector gasolinero advierte que mantener esos precios sin mecanismos compensatorios pone en riesgo la viabilidad de miles de expendios, especialmente en regiones con altos costos logísticos.
Durante la inauguración de la Convención 2026 de Onexpo Nacional, el presidente del organismo, Enrique Félix Robelo, aseguró que el sector mantiene un diálogo institucional con las autoridades, aunque reconoció que los acuerdos actuales implican “límites operativos y temporales muy complicados” para las estaciones de servicio.