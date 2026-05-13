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Gasolineros piden “mecanismos compensatorios” para sostener control de precios de combustibles

El sector gasolinero advierte que los topes a gasolina y diésel presionan márgenes y requieren mecanismos compensatorios para sostener el acuerdo sin afectar la operación, sobre todo en regiones costosas.
mié 13 mayo 2026 07:59 PM
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Onexpo Nacional señaló que los acuerdos de precios requieren ajustes y análisis constantes para evitar afectaciones operativas en estaciones de servicio. (Cortesía)

Mérida, Yucatán.- El acuerdo impulsado por el gobierno federal para contener el precio de las gasolinas y el diésel enfrenta crecientes tensiones operativas. Mientras las autoridades presionan para que las estaciones de servicio respeten los topes máximos de venta al público, el sector gasolinero advierte que mantener esos precios sin mecanismos compensatorios pone en riesgo la viabilidad de miles de expendios, especialmente en regiones con altos costos logísticos.

Durante la inauguración de la Convención 2026 de Onexpo Nacional, el presidente del organismo, Enrique Félix Robelo, aseguró que el sector mantiene un diálogo institucional con las autoridades, aunque reconoció que los acuerdos actuales implican “límites operativos y temporales muy complicados” para las estaciones de servicio.

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El tope de precios a los combustibles

A raíz de la volatilidad internacional en los precios del petróleo y sus derivados, el gobierno federal estableció desde febrero de 2025 un precio máximo de 24 pesos por litro para la gasolina regular, con el objetivo de evitar un impacto mayor en la inflación y en el bolsillo de los consumidores.

En el caso del diésel, el esquema comenzó el 26 de marzo de este año con un precio máximo de 28.50 pesos por litro. Posteriormente el límite descendió a 28.30 pesos, luego a 28 pesos y, en la actualización más reciente de la semana pasada, el gobierno fijó un máximo de 27 pesos por litro.

La lógica detrás de esta estrategia ha sido reducir gradualmente el costo del combustible utilizado principalmente por el transporte de carga y mercancías, en busca de disminuir presiones inflacionarias sobre alimentos y productos básicos.

Sin embargo, el esquema, que inicialmente fue presentado como un acuerdo voluntario entre autoridades y representantes del sector, ha derivado en mayores presiones regulatorias para las estaciones de servicio que no cumplen con los objetivos establecidos.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) intensificó recientemente las inspecciones y comenzó a colocar mantas en estaciones que venden combustibles por encima de los límites fijados por el gobierno. En esas lonas se señala al establecimiento por comercializar “combustible caro”.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Profeco informó que entre el 13 de abril y el 10 de mayo se realizaron verificaciones en 382 estaciones de servicio y se colocaron 46 lonas.

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Poco cumplimiento

Los datos del organismo reflejan un bajo nivel de cumplimiento en el mercado del diésel. De las más de 10,000 estaciones que comercializan este combustible, solo 31% vende por debajo de los 27 pesos por litro, mientras que el 69% restante mantiene precios superiores a 27.01 pesos.

Para el sector gasolinero, el problema radica en que los márgenes actuales no solo reducen las ganancias, sino que en algunos casos impiden operar de manera rentable, particularmente en zonas alejadas o con mayores costos de transporte y distribución.

“Esos límites no pueden ser obviados, sobre todo en regiones con altos costos logísticos. Somos insistentes en que es indispensable el análisis oportuno y la aplicación de mecanismos compensatorios que hagan sostenibles y perdurables los acuerdos”, dijo Robelo.

El dirigente empresarial sostuvo que la industria atraviesa una transformación marcada por nuevos marcos regulatorios, presiones sobre los márgenes de comercialización, exigencias ambientales, retos de seguridad y el combate a la informalidad.

“El verdadero reto no es únicamente vender litros, el gran desafío es construir valor compartido”, afirmó Robelo.

De acuerdo con el presidente de Onexpo, ese valor debe construirse en tres frentes: ofrecer precios competitivos y seguridad al consumidor; garantizar al gobierno un sector ordenado y que contribuya a la estabilidad fiscal y energética; y mantener condiciones de operación e inversión para toda la cadena de suministro, integrada por productores, importadores, transportistas, comercializadores y estaciones de servicio.

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