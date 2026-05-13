Gasolineros piden “mecanismos compensatorios” para sostener control de precios de combustibles

El tope de precios a los combustibles

A raíz de la volatilidad internacional en los precios del petróleo y sus derivados, el gobierno federal estableció desde febrero de 2025 un precio máximo de 24 pesos por litro para la gasolina regular, con el objetivo de evitar un impacto mayor en la inflación y en el bolsillo de los consumidores.

En el caso del diésel, el esquema comenzó el 26 de marzo de este año con un precio máximo de 28.50 pesos por litro. Posteriormente el límite descendió a 28.30 pesos, luego a 28 pesos y, en la actualización más reciente de la semana pasada, el gobierno fijó un máximo de 27 pesos por litro.

La lógica detrás de esta estrategia ha sido reducir gradualmente el costo del combustible utilizado principalmente por el transporte de carga y mercancías, en busca de disminuir presiones inflacionarias sobre alimentos y productos básicos.

Sin embargo, el esquema, que inicialmente fue presentado como un acuerdo voluntario entre autoridades y representantes del sector, ha derivado en mayores presiones regulatorias para las estaciones de servicio que no cumplen con los objetivos establecidos.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) intensificó recientemente las inspecciones y comenzó a colocar mantas en estaciones que venden combustibles por encima de los límites fijados por el gobierno. En esas lonas se señala al establecimiento por comercializar “combustible caro”.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Profeco informó que entre el 13 de abril y el 10 de mayo se realizaron verificaciones en 382 estaciones de servicio y se colocaron 46 lonas.