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Avon renueva imagen y acelera innovación con inteligencia artificial

La compañía cambió su identidad visual y apuesta por tecnología, inteligencia artificial y un modelo omnicanal para acelerar innovación, conectar con nuevas generaciones y reforzar su posición en México.
jue 14 mayo 2026 08:43 PM
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Francisco Demesa presentó la nueva estrategia de negocio y la nueva imagen de Avon. (Foto_: Cortesía. )

Avon inició una nueva etapa de transformación que combina cambio de identidad visual, ajustes en su estrategia de innovación y una apuesta más agresiva por la tecnología, en un intento por mantenerse vigente en una industria de belleza cada vez más digitalizada y con consumidores más jóvenes y fragmentados.

El rediseño de la marca y su logotipo no llega aislado. Se inserta en una reingeniería más amplia del negocio que busca acelerar los ciclos de desarrollo de productos, reorganizar su modelo de venta directa y fortalecer su presencia omnicanal, en un contexto en el que las marcas tradicionales de cosméticos compiten contra plataformas digitales, creadores de contenido y nuevos jugadores nativos digitales.

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Francisco Demesa, director general de Natura &Co y Avon en México, explicó en un encuentro con medios que el objetivo de esta transformación es equilibrar el legado de la marca con una visión de futuro que le permita competir en un entorno más dinámico.

"Estamos construyendo una compañía mucho más ágil, dinámica y competitiva, pero sin romper aquello que nos hizo grandes: la cercanía humana”, dijo el directivo.

Innovación acelerada y modelo omnicanal

En el centro de este ajuste está la velocidad de innovación. La compañía busca reducir sus tiempos de desarrollo de productos de 18 meses a un rango de entre cuatro y seis meses, apoyándose en herramientas tecnológicas y en la incorporación de más de 20 agentes de inteligencia artificial orientados a optimizar procesos internos.

El cambio también refleja una adaptación al comportamiento del consumidor. Avon, históricamente ligada al modelo de venta directa, está migrando hacia una estructura omnicanal en la que sus consultoras dejan de ser únicamente vendedoras para convertirse en creadoras de contenido y emprendedoras digitales.

“Hoy nuestras consultoras evolucionan, se convierten en social sellers y en emprendedoras digitales que utilizan la tecnología para multiplicar sus oportunidades”, señaló Francisco Demesa, director general de Natura y Avon en México.

Este giro busca preservar el componente relacional del modelo de negocio, pero ampliarlo hacia plataformas sociales, donde la recomendación, la comunidad y la visibilidad digital son determinantes para la conversión de ventas.

FEMTECH y nostalgia como estrategia de marca

En paralelo, la empresa está redefiniendo su posicionamiento de marca bajo el concepto de FEMTECH, una categoría que busca integrar tecnología, innovación y bienestar femenino dentro de la oferta de belleza.

“Es una marca donde la tecnología, la innovación y el bienestar femenino convergen”, explicó Ana Menéndez, líder de marketing de la compañía.

Como parte de esta evolución, Avon también actualizó su identidad visual y presentó nuevas colecciones que reinterpretan productos emblemáticos de su portafolio. La estrategia se articula bajo el concepto de “newstalgia”, una mezcla entre nostalgia y modernización de productos clásicos.

“Tomamos productos que fueron un éxito y los transformamos en propuestas modernas, funcionales y tecnológicas”, detalló Ana Menéndez, líder de marketing de la compañía.

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La apuesta busca capitalizar una tendencia observada en redes sociales, donde consumidores jóvenes redescubren productos históricos de marcas tradicionales y los convierten en tendencia, impulsando ciclos de consumo basados en la memoria afectiva y la reinterpretación digital.

En este marco se presentó la colección “Iconic”, que reúne fragancias representativas de la marca en presentaciones renovadas, como parte de una estrategia más amplia de portafolio que combina continuidad histórica con renovación tecnológica.

México se mantiene como uno de los pilares de esta transformación. La compañía lo considera uno de sus mercados más relevantes en la región, tanto por su escala como por la fortaleza de su red de consultoras y ventas.

“México es uno de los mercados más importantes y estratégicos para nuestra visión de crecimiento”, señaló Demesa.

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Avon Cosméticos

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