Natura abre tienda en Mercado Libre y asegura que “no canibaliza negocio de consultoras”

Durante décadas, la compañía construyó su crecimiento sobre la venta directa por catálogo, un esquema basado en la cercanía entre consultoras y clientes. Sin embargo, la pandemia rompió ese vínculo al limitar las interacciones físicas y restar efectividad a ese formato.

Ese punto de quiebre obligó a Natura a replantear su estrategia. Primero exploró el comercio electrónico propio y, posteriormente, incursionó en tiendas físicas, una apuesta que terminó por validar la necesidad de diversificar canales.

Hoy, con 18 tiendas físicas en operación, la empresa avanza en la integración de plataformas digitales de terceros como parte de su siguiente etapa de crecimiento.

Un canal para crecer fuera de la red tradicional

La entrada a Mercado Libre responde a un objetivo puntual: ampliar la base de clientes y fortalecer la presencia digital de la marca. “La idea es llegar a más personas”, dice Guido Gallo Martín, director de ecommerce en Natura.

El directivo explica que este canal permitirá llegar a zonas donde no existe presencia de consultoras, con la expectativa de que ese primer contacto derive después en ventas a través de la red tradicional. “El objetivo es llegar a lugares donde posiblemente no hay consultoras, con el objetivo de acercar algunos productos de la marca y que esas compradoras después se acerquen a las consultoras”.

En la plataforma, Natura ofrecerá productos de cuidado de la piel, fragancias, cuidado del cabello e higiene personal, que serán enviados desde los centros logísticos de Mercado Libre, con tiempos de entrega de hasta 24 horas.

A diferencia del catálogo tradicional, la oferta en el marketplace es resultado de una curaduría específica. La empresa trabajó con el equipo de la plataforma para identificar productos con alta demanda en búsquedas que no estaban siendo atendidas.

El catálogo físico y digital propio, en contraste, mantiene una oferta más amplia que incluye maquillaje, accesorios, productos para mascotas e incluso artículos electrónicos, además de promociones vinculadas a fechas comerciales.