Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Natura abre tienda en Mercado Libre y asegura que “no canibaliza negocio de consultoras”

La marca busca que las ventas digitales alcancen doble dígito y que el marketplace supere en hasta 50% a su sitio propio, con entregas en 24 horas y alcance a nuevas zonas del país.
mié 29 abril 2026 03:40 PM
tienda de natura en merado libre
Los productos disponibles son de categorías como cuidado de la piel, perfumes, cuidado del cabello e higiene personal. (mercadolibre.com.mx)

Natura dio un nuevo paso en su estrategia de diversificación al abrir su tienda oficial en Mercado Libre, un canal que amplía su alcance digital y reconfigura el equilibrio de su modelo comercial, históricamente centrado en consultoras, aunque la empresa insiste en que no existe canibalización.

La decisión se enmarca en una transformación más amplia del modelo de negocio de Natura, que busca consolidar una operación omnicanal en respuesta a cambios en los hábitos de consumo y a la aceleración del comercio electrónico en los últimos años.

Publicidad

Durante décadas, la compañía construyó su crecimiento sobre la venta directa por catálogo, un esquema basado en la cercanía entre consultoras y clientes. Sin embargo, la pandemia rompió ese vínculo al limitar las interacciones físicas y restar efectividad a ese formato.

Ese punto de quiebre obligó a Natura a replantear su estrategia. Primero exploró el comercio electrónico propio y, posteriormente, incursionó en tiendas físicas, una apuesta que terminó por validar la necesidad de diversificar canales.

Hoy, con 18 tiendas físicas en operación, la empresa avanza en la integración de plataformas digitales de terceros como parte de su siguiente etapa de crecimiento.

Un canal para crecer fuera de la red tradicional

La entrada a Mercado Libre responde a un objetivo puntual: ampliar la base de clientes y fortalecer la presencia digital de la marca. “La idea es llegar a más personas”, dice Guido Gallo Martín, director de ecommerce en Natura.

El directivo explica que este canal permitirá llegar a zonas donde no existe presencia de consultoras, con la expectativa de que ese primer contacto derive después en ventas a través de la red tradicional. “El objetivo es llegar a lugares donde posiblemente no hay consultoras, con el objetivo de acercar algunos productos de la marca y que esas compradoras después se acerquen a las consultoras”.

En la plataforma, Natura ofrecerá productos de cuidado de la piel, fragancias, cuidado del cabello e higiene personal, que serán enviados desde los centros logísticos de Mercado Libre, con tiempos de entrega de hasta 24 horas.

A diferencia del catálogo tradicional, la oferta en el marketplace es resultado de una curaduría específica. La empresa trabajó con el equipo de la plataforma para identificar productos con alta demanda en búsquedas que no estaban siendo atendidas.

El catálogo físico y digital propio, en contraste, mantiene una oferta más amplia que incluye maquillaje, accesorios, productos para mascotas e incluso artículos electrónicos, además de promociones vinculadas a fechas comerciales.

Publicidad

El reto de crecer sin desplazar a las consultoras

La estrategia tiene antecedentes en otros mercados de América Latina, como Argentina y Brasil, donde la presencia en marketplaces ha generado un efecto de arrastre que, según la empresa, también beneficia a las consultoras.

En algunos casos, estas redes han registrado crecimientos superiores al 30% anual tras la integración de nuevos canales digitales, un comportamiento que Natura busca replicar en México.

“El foco es no canibalizar, y es lo que vamos a cuidar como equipo de ecommerce, sino trabajar en conjunto con el equipo de venta directa para evitar que esto ocurra, con el uso de métricas a nivel regional”, afirma Gallo Martín.

Aun con esos resultados, la expansión hacia nuevos canales ha sido recibida con escepticismo por parte de las consultoras, que han pasado de ser el eje exclusivo del negocio a convertirse en un canal más dentro de la estructura comercial.

Natura sostiene que la venta directa sigue en el centro de su modelo. “Tenemos más de 420,000 consultoras y consultores activos; la idea es que este número crezca y tiene que ver con este acompañamiento para que entiendan el nuevo mercado y puedan comprender cómo vender mejor”, señala el directivo.

Publicidad

Tags

Mercado Libre, comercio electronico, estrategia y marketing, industria de la publicidad e-commerce belleza, cosméticos, sisley

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad