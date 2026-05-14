Magnicharters no pudo sostener el vuelo: solicita entrar a concurso mercantil ante insolvencia financiera

Los motores de la aerolínea comenzaron a apagarse poco a poco desde hace tiempo. En 2015 movilizó poco más de un millón de pasajeros, cifra que descendió a una quinta parte en el último año. En 2025, solo trasladó a 208,583 pasajeros.

Una caída que venía de años atrás

Aunque en la página de internet de Magnicharters se indicaba que la empresa poseía una flota de 12 aviones Boeing 737, analistas consultados por Expansión sostuvieron que solo operaba con dos aeronaves, lo que explicó la caída en sus niveles de pasajeros transportados y que terminó repercutiendo en los adeudos hacia su propio personal.

En diciembre del año pasado, un piloto de un vuelo que partiría desde Ciudad de México con destino a Cancún detuvo la operación para denunciar cinco meses de impago tanto para él como para el resto de la tripulación, lo que ya había encendido las alertas sobre la situación financiera de la empresa.

El pasado 14 de abril, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que, tras el cese unilateral de los vuelos programados de Magnicharters, determinó la suspensión temporal del Certificado de Operador Aéreo de la aerolínea.

La decisión fue ejecutada por la Agencia Federal de Aviación Civil, autoridad aérea que también detectó falta de capacidad financiera por parte de la empresa, lo que podría representar un riesgo para la seguridad operacional.

La última oportunidad para operar

Desde enero de este año, la Agencia Federal de Aviación Civil realizó una verificación técnico-administrativa a Magnicharters, en línea con el Artículo 84 de la Ley de Aviación Civil, en la que identificó diversos hallazgos que dejaron ver la complicada situación financiera de la aerolínea.

La autoridad del sector aéreo señaló que otorgaría a la empresa un plazo para presentar un plan que atienda las observaciones detectadas, con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones necesarias para operar de manera segura; sin embargo, esta podría ser la última oportunidad para la aerolínea.

“En caso de no acreditar la solvencia requerida, se procederá a la revocación definitiva del título de concesión del Certificado de Operador Aéreo, lo que implicaría el cese permanente de sus operaciones comerciales”, subrayó la dependencia.

