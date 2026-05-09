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Magnicharters deja varadas a agencias turísticas y Sectur activa contención

La suspensión de operaciones de Magnicharters llevó a Sectur a coordinar mesas de diálogo con agencias, hoteles y aerolíneas para buscar alternativas de reubicación de pasajeros y atención a clientes afectados.
sáb 09 mayo 2026 08:35 AM
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Sectur instaló mesas de coordinación con agencias, hoteles y aerolíneas para buscar alternativas tras la suspensión de operaciones de Magnicharters. (Elizabeth Ruiz/Cuartoscuro)

La suspensión de operaciones de la aerolínea Magnicharters abrió un nuevo frente de presión para el sector turístico mexicano, particularmente para agencias de viajes y operadores que comercializaron paquetes vacacionales vinculados a la compañía. La interrupción de actividades llevó a la Secretaría de Turismo (Sectur) a activar una mesa de coordinación con actores del sector para atender a pasajeros afectados y buscar alternativas de reubicación.

En un comunicado, la dependencia informó que estableció contacto con agencias de viajes, operadores turísticos y clientes afectados tras la suspensión de actividades de la aerolínea. “Esta dependencia expresa su solidaridad con el sector de intermediación turística relativa a los paquetes turísticos contratados con Magnicharters”, señaló Sectur.

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La reacción de la autoridad turística ocurre en medio de la incertidumbre sobre el alcance financiero y operativo del problema. Aunque hasta ahora no se han detallado cifras oficiales sobre el número de pasajeros afectados o los montos comprometidos, el impacto ya alcanzó a pequeñas y medianas agencias de viajes que habían vendido paquetes turísticos completos ligados a la aerolínea.

Sectur busca reubicar pasajeros

Sectur señaló que una de las primeras acciones fue instalar una mesa de coordinación con representantes de agencias de viajes, operadores de paquetes turísticos, cadenas hoteleras y otras aerolíneas comerciales. “La Secretaría de Turismo ha activado una mesa de coordinación con el propósito de explorar alternativas que permitan dar continuidad, en la medida de lo posible, a los servicios turísticos comprometidos”, indicó la dependencia.

La estrategia también incluye acercamientos con otras compañías aéreas para evaluar espacios disponibles en rutas afectadas. Según el comunicado, Sectur convocó a operadores aéreos con presencia en los destinos afectados para analizar opciones de reubicación de pasajeros. Sin embargo, la propia autoridad reconoció que las alternativas dependerán de las decisiones comerciales de las aerolíneas participantes.

“En la inteligencia de que las empresas privadas harán la determinación final de dichas opciones, Sectur continúa facilitando el diálogo entre las partes”, añadió la dependencia.

La situación también llevó a coordinar esfuerzos con Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), ante el incremento potencial de reclamaciones de viajeros y agencias. Sectur informó que, junto con la Procuraduría, mantiene orientación a consumidores sobre los mecanismos disponibles para la presentación de quejas, reclamaciones y procedimientos conciliatorios.

¿Qué opciones tienen las agencias afectadas?

En el comunicado, Sectur hizo un llamado a las agencias para documentar formalmente los incumplimientos derivados de la suspensión. “Las agencias están en derecho de informar a sus clientes que la causa del incumplimiento deriva de una decisión unilateral de la aerolínea, debidamente documentada por la autoridad federal (AFAC/SICT)”, señaló la dependencia.

La referencia a la Agencia Federal de Aviación Civil y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes refleja que el caso ya escaló al ámbito regulatorio y administrativo, en momentos en que la industria aérea mexicana enfrenta una etapa de vigilancia más estricta sobre cumplimiento operativo y financiero.

Sectur también abrió la puerta para que las propias agencias de viajes presenten reclamaciones como empresas afectadas. “Las agencias de viajes que actúen como vendedoras de paquetes pueden también acercarse a la Procuraduría para ser asesoradas para presentar reclamaciones como proveedores intermediarios afectados”, expuso la dependencia.

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El impacto podría ser particularmente sensible para micro y pequeñas empresas turísticas, muchas de las cuales operan con márgenes reducidos y dependen del flujo continuo de ventas vacacionales. Sectur reconoció que estas agencias representan un pilar fundamental de la política turística nacional y aseguró que mantiene comunicación constante con el sector.

La dependencia añadió que mantiene contacto con representantes de la industria y con CONCANACO SERVYTUR para dar seguimiento a los efectos económicos derivados de la suspensión de operaciones de la aerolínea.

Por ahora, Sectur informó que mantendrá abiertos los canales de atención para agencias y operadores turísticos a través del correo institucional habilitado para este caso. Mientras avanzan los procesos conciliatorios y las posibles reubicaciones, el sector turístico sigue evaluando el alcance real de una interrupción que ya comenzó a generar costos operativos, financieros y reputacionales en distintos eslabones de la industria.

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Aerolíneas

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